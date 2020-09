Đỡ đẻ thành công cho sản phụ mắc COVID-19 trong khu cách ly, em bé nặng 3,8kg

Thông tin từ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, vào lúc 8h25 ngày 10/9/2020, tại phòng Cấp Cứu Khoa Virus Ký sinh trùng, ê-kíp của Khoa Ngoại sản Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (gồm bác sĩ Cao Văn Dũng và Cử nhân Nữ hộ sinh Hoàng Thị Thu Hằng) đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ dương tính với SARS-COV-2.

Sản phụ là Bệnh nhân Covid – 19 số 411, 30 tuổi, có địa chỉ tại Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ.

Bệnh nhân 411 từ Liên bang Nga về Việt Nam ngày 17/7 và được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Bệnh nhân có tiền sử đẻ non, do vậy, để đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi, bệnh nhân đã được chuyển tuyến về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Bác sĩ Trần Thượng Việt, trưởng Khoa Ngoại sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết các kế hoạch để đón em bé chào đời như sau: "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc có sản phụ sinh từ đợt dịch đầu tiên. Khi tiếp nhận bệnh nhân đã sắp xếp ngay một ê kíp riêng để khi có vấn đề sẽ đến hỗ trợ. Khi bệnh nhân đến tuần 35, Khoa virus - Ký sinh trùng đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ để chuẩn bị cho việc sinh thường ở khoa.

Chúng tôi đã mang cả bàn đẻ, dụng cụ thuốc men và sắp xếp lại các thiết bị trong phòng để đảm bảo gần như giống với một phòng sinh bình thường ở Khoa Ngoại sản. Với phương án đẻ mổ, nếu bệnh nhân nặng lên thì chuyển xuống phòng mổ riêng ở Khoa Ngoại sản dưới đường đi riêng, vì bệnh nhân đang dương tính SARS-COV-2. Sau khi bệnh nhân sinh xong thì sẽ được khử trùng. Chúng tôi chỉ huy động số lượng vừa đủ cho kíp mổ và kíp đỡ đẻ vì đây là bệnh lây nhiễm. Kíp đỡ đẻ gồm: 1 Bác sĩ sản và 1 Nữ hộ sinh. Kíp mổ đẻ sẽ có 1 Bác sĩ gây mê và 2 điều dưỡng, khi đẻ mổ kíp đỡ đẻ cũng sẽ xuống tham gia cùng".

Bước ra từ phòng đẻ, nữ hộ sinh Hoàng Thị Thu Hằng chia sẻ: "Có thể nói rằng ca đẻ diễn ra suôn sẻ, thành công. Em bé chào đời ở tuần thứ 36 và là cháu trai nặng 3,8kg. Sản phụ có sức khỏe tốt, sinh thường em bé an toàn, không mất máu. Khi mẹ tròn, con vuông không riêng gì tôi mà cả ê-kíp rất hạnh phúc đều hạnh phúc. Ngoài các thành viên trong ê-kíp của Khoa Ngoại sản thì chúng tôi còn có các Bác sĩ của Khoa Virus Ký sinh trùng hỗ trợ ở vòng ngoài. Tuy đỡ đẻ trong trang phục y tế nóng bức nhưng có lẽ là một kỷ niệm đẹp với chúng tôi. Sau đây chúng tôi sẽ được cách ly y tế 14 ngày".

Bác sĩ Hoàng Tuấn Thành, là một trong những người đang trực tiếp theo dõi và chăm sóc cháu bé cho biết: "Hiện tại các chỉ số sinh tồn tốt mạch nhiệt độ ổn định, em bé đã có phản xạ bú. Vì bố cháu chưa lên, mẹ cháu đang cách ly nên cháu chưa có quần áo, chúng tôi phải dùng lồng ấp để theo dõi chỉ số và cho cháu bé dùng sữa công thức".



Trước đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng đã đỡ đẻ thành công cho hai sản phụ nghi nhiễm Covid-19.