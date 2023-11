Đỡ đầu 2 con của đại úy công an Hà Tĩnh hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 20/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Hội Phụ nữ Công an tỉnh này đã nhận đỡ đầu bé Trần Nam Khánh - con trai của đại úy Trần Trung Hiếu - cán bộ Công an xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân), hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Bé trai hiện mới 10 tháng tuổi, sẽ được đỡ đầu đến năm 18 tuổi, với số tiền 12 triệu đồng/năm.

Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân cũng nhận đỡ đầu con gái của đại úy Hiếu là bé Trần Thủy Ngân (3 tuổi) đến năm 18 tuổi, với số tiền 12 triệu đồng/năm.

Hai con nhỏ của đại úy Trần Trung Hiếu.

Ngoài ra, những ngày lễ, tết hay đầu năm học mới, các "mẹ đỡ đầu" cũng sẽ chăm sóc, thăm hỏi và có quà cho các con. Việc làm này nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng cho gia đình đại úy Trần Trung Hiếu và thắt chặt nghĩa tình đồng chí, đồng đội.

Thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận đỡ đầu 16 bé có hoàn cảnh khó khăn. Cháu Ngân và Khánh là 2 trường hợp đầu tiên thuộc con của lực lượng công an mà Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận đỡ đầu.

Trước đó, chiều 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu khi làm nhiệm vụ tại đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) đã phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, trú xã Xuân Hồng) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy. Nam chiến sĩ công an đã áp sát, bắt quả tang song bất ngờ bị Bảo dùng kéo đâm nhiều nhát vào người gây thương tích nặng.

Công an xã Xuân Hồng cùng người dân đưa thượng úy Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên, do tình trạng nguy kịch nên thượng úy Trần Trung Hiếu được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Hội Phụ nữ Công an Hà Tĩnh và Công an huyện Nghi Xuân nhận đỡ đầu 2 cháu bé đến 18 tuổi.

Suốt 4 ngày điều trị với đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và hàng chục chiến sĩ công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có cùng nhóm máu AB đã có mặt tại bệnh viện nỗ lực truyền máu, cứu chữa. Song, do vết thương quá nặng, thượng úy Trần Trung Hiếu đã không qua khỏi, hy sinh vào sáng 17/11.

Cùng ngày, đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với cán bộ Trần Trung Hiếu.

Trung ương Đoàn cũng quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đại úy Trần Trung Hiếu. Đại úy Trần Trung Hiếu hy sinh, để lại vợ và 2 con nhỏ. Con đầu của anh không được khỏe mạnh vì sinh non, con út mới chưa đầy 10 tháng tuổi.