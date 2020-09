Đồ đạc liên tục biến mất, chủ nhà lắp camera mới biết nhà có người "ăn nhờ ở đậu", rùng mình nhất là việc làm của ả ở bồn rửa

Vào năm 2009, một người đàn ông có tên là Joe Cummings đã đăng tải một đoạn clip lên Youtube có tiêu đề: "creeper in my apartment" và nhận được sự quan tâm của nhiều dân mạng. Trong đó, Joe chia sẻ, trong thời gian qua, thức ăn ở nhà anh tại thành phố Manhattan, New York, Mỹ, liên tục biến mất. Joe khẳng định anh và bạn gái (sống cùng nhà) không hề ăn chúng.

Sau đó, Joe quyết định đặt camera ẩn tại nhà, hướng vào trong khu vực bếp để thức ăn. Nhờ vậy mà anh chàng phát hiện ra một chuyện động trời và cũng vô cùng đáng sợ. Trong đoạn clip thu được từ camera an ninh, Joe nhìn thấy một người phụ nữ leo xuống từ gác xép nhà anh và thản nhiên mở tủ lạnh lấy đồ ăn, thức uống. Thậm chí, người này còn đi tiểu ngay trong bồn rửa tay của Joe. Sau khi lấy đi mọi thứ cần thiết, người phụ nữ này trở lại gác xép theo đường cũ.

Đoạn clip sau khi chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Tính đến thời điểm hiện tại nó đã thu hút hơn 19 triệu lượt xem trên Youtube. Nhiều người cảm thấy ghê sợ trước việc làm của người phụ nữ và cho biết họ cũng sẽ rất hoảng loạn nếu như rơi vào tình cảnh như Joe. Dù vậy, một vài ý kiến khác lại cho rằng sự việc kia là giả, song Joe đã lên tiếng khẳng định câu chuyện đó thật sự đã xảy ra với anh.

Joe cho biết sau khi biết được mọi chuyện, anh đã lập tức gọi báo cảnh sát. Cơ quan chức năng đã áp giải người phụ nữ này đi. Joe tin rằng người phụ nữ này đã đột nhập vào nhà anh qua đường cửa sổ. Theo lời Joe, cảnh sát cũng cho rằng ban đầu ý định của người phụ nữ này chỉ là trộm cắp đồ đạc nhưng sau khi phát hiện nhà Joe có gác xép đã trốn lên đó ẩn náu. Cảnh sát cũng tin rằng người phụ nữ kia đã sống trên gác xép khoảng 2-3 tuần hoặc hơn.

(Nguồn: Little Things, Youtube)