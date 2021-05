Đỗ An ôm hôn Lê Thúy sau khi giành cúp Quán quân Trời sinh một cặp

Chặng đường cuối cùng của mùa 5 chương trình "Trời sinh một cặp - Thanh âm thập kỷ" đã chứng kiến những tiết mục hoành tráng và được đầu tư ở mức cao nhất của top 3 thí sinh cùng các vị đội trưởng của mình Thái Sơn - Uyên Linh, Đỗ An - Quốc Thiên và Hữu Thanh Tùng - Ái Phương. Những phần thi gay cấn nghẹt thở đã diễn ra và chinh phục khán giả một cách ngoạn mục. Ngôi vị Quán quân cũng đã có chủ khi xướng tên Đỗ An. Trong giây phút Đỗ An giành chiến thắng, Lê Thúy cũng đến chúc mừng chồng.

Đỗ An ôm hôn Lê Thúy sau khi giành chức Quán quân Trời sinh một cặp.

Giám khảo khách mời tuần này là NSƯT Thành Lộc cùng ca sĩ Mỹ Lệ và số điểm của hai người sẽ được công bố ngay sau mỗi tiết mục trình diễn của các thí sinh.

Đỗ An là thí sinh được đánh giá cao nhất từ những tập đầu tiên khi chương trình phát sóng. Phong độ của anh giữ vững theo từng tuần thi và nhận được nhiều lời khen ngợi đến từ phía giám khảo cố định Huy Tuấn cũng như các giám khảo khách mời khác. Vẫn là một không gian được thiết kế lộng lẫy cùng màn hỗ trợ của dàn hợp xướng hùng hậu nhưng trong đêm thi này, sự sáng tạo của anh cùng vị đội trưởng Quốc Thiên đã gây bất ngờ cho người xem khi biến sân khấu thành một mini show thông qua việc thách đấu thi hát đối cùng nhau.

Quốc Thiên và Đỗ An.

Mở đầu giọng ca của Đỗ An đầy trầm ấm khi cất lời ca khúc Bây giờ tháng mấy, theo ngay sau đó là pha xử lý bay bổng, đầy luyến láy của Quốc Thiên trong Gửi gió cho mây ngàn bay. Tiếp lời ca khúc, ông xã Lê Thúy đã khoe chất giọng nội lực cùng những nốt vang sáng thông qua ca khúc Circus Of Life trong khi Quốc Thiên cũng không kém cạnh với A Whole New World. Những màn tung hứng đầy hài hước không chỉ khiến khán giả phải bật cười vì thích thú mà còn bởi giọng ca nội lực của cả hai khi kết hợp với nhau trong ca khúc Never Enough.

Với tiết mục này, giám khảo Mỹ Lệ cho rằng việc kết hợp giữa hai giọng ca nam không chỉ gây bất ngờ mà chính sự thăng hoa trên sân khấu của cả hai đã khiến chị tin rằng "chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau".

Uyên Linh và Thái Sơn.

Hữu Thanh Tùng - Ái Phương.

Ngay sau câu nói này, giám khảo Huy Tuấn cùng giám khảo khách mời Thành Lộc đã thể hiện sự đồng tình khi trao cho nhau một cái ôm đầy tình cảm. Ngoài ra, Mỹ Lệ còn chia sẻ: "Tiết mục này hấp dẫn từ đầu đến cuối, nó vừa mang tính giải trí mà nó vừa mang tính nghệ thuật".

Giám khảo Huy Tuấn vẫn giữ nguyên lời ngỏ ý của mình từ những vòng thi trước nếu Quốc Thiên và Đỗ An sau cuộc thi này mà đi hát cùng nhau thì anh sẽ xung phong làm nhà sản xuất âm nhạc cho cả hai vì với anh sự kết hợp này chính là "đỉnh cao". Những cơn mưa lời khen tới tấp đã mang về cho màn kết hợp số điểm 10 tuyệt đối đến từ hai vị giám khảo khách mời, đồng thời giúp Đỗ An - Quốc Thiên giành luôn chức Quán quân.