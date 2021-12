Diva Mỹ Linh: Đi gánh nước thuê từ năm cấp 2, luôn dạy con theo tư duy "phải ác" và thành quả quá viên mãn sau hơn 20 năm

Trong số các giọng ca Việt, Mỹ Linh là một trong những người thành công trọn vẹn về cả sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Năm 1998, nữ diva kết hôn với nhạc sỹ Anh Quân và có 2 người con chung là Anh Duy và Mỹ Anh. Trước đó, nhạc sĩ Anh Quân có một cô con gái riêng tên Anna Trương với người vợ đầu.

Ít ai biết rằng, Mỹ Linh sống tự lập, kiếm tiền phụ giúp bố mẹ từ nhỏ. Nữ diva từng chia sẻ, cô kiếm được tiền bằng công đi làm lao động từ những năm cấp 2. Giọng ca "Hương Ngọc Lan" cho biết, mỗi mùa hè cô vào nhà máy rượu gần khu nhà, làm công việc gọt chanh hoặc phận loại chanh để ép lấy tinh dầu làm rượu. Cô và những đứa trẻ hàng xóm còn nhận làm thêm công việc canh lấy nước rồi gánh thuê cho các bác neo đơn trên tầng 3, tầng 4 khu tập thể.

"Mình gánh nước giỏi vì thế, nhưng cũng nát cả gót chân bao lần vì cái thùng tôn nó cắt vào khi bước chân đất lên tầng, mà gánh hai cái thùng trĩu nặng", diva Mỹ Linh cho hay.

Sau này khi có con, nữ diva áp dụng tính cách tự lập vào việc nuôi dạy Anna, Mỹ Anh và Anh Duy. Cô từng cho biết: " Phải "ác" các con mới lớn được". Nữ diva dạy con sống tiết kiệm, không nuông chiều và thúc đẩy sự tự lập của các con. Dưới sự nuôi dạy của cô, cả 3 đứa trẻ năm nào giờ đều thành công, có thành tích học tập đỉnh.

Anna Trương từng du học chuyên ngành Nhà sản xuất âm nhạc tại học viện Berklee College of Music. Đây là một trong 4 học viện âm nhạc được đánh giá cao, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng học tập. Hiện tại, Anna đang là kỹ sư âm thanh tại phòng thu Igloo Music ở Los Angeles.

Anh Duy thi đỗ ngành Bác sĩ Y khoa, trường Đại học Melbourne, Australia. Trong kỳ thi, Anh Duy đã vượt qua bài kiểm tra với điểm số nằm trong top 2% sinh viên có điểm tốt ở Úc.

Còn Mỹ Anh nhận được học bổng 75% của Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV), hiện là ca sĩ trẻ có nhiều thành công trên con đường âm nhạc.

Dọa con sẽ cắt viện trợ, cân bằng giữa tình thương và tạo động lực

"Quan điểm của mình là chỉ cho con tiền học và sinh hoạt phí tối thiểu. Còn các con muốn mua gì ngoài những yêu cầu đó thì phải tự kiếm tiền. Có đứa phải vay mẹ và trả góp hàng tháng". Khi Anna Trương còn đi học, Mỹ Linh thường dọa con sẽ cắt viện trợ. Chính vì thế, con gái cô phải tập trung hết sức vào việc học để sớm tốt nghiệp ra trường kiếm việc làm. Không những thế, Anna còn phải đi làm thêm để phụ bố mẹ trong thời gian theo học tại trường Berkley bên Mỹ.

Mỹ Linh cho biết, cô phải làm cách này vì: "Tỷ lệ không tốt nghiệp hoặc không thể tốt nghiệp trường Berkley là trên 60% nên không ép không xong". Mỹ Linh thường nói với con gái: "Bố mẹ không có tiền cho con học thêm năm nữa đâu nhé, không học được là về". Nữ diva cũng thừa nhận: "Cân bằng giữa tình thương và tạo động lực chẳng dễ dàng chút nào. May các con nó hiểu chứ không oán".

Dạy con tiết kiệm trước, tiêu sau, luôn phải nghĩ tới tương lai

Cách đây không lâu, Mỹ Linh chia sẻ một câu chuyện trên trang cá nhân về con trai Duy Anh cũng những quan điểm dạy con của mình. Cô cho biết, bản thân luôn dạy con phải tiết kiệm trước, tiêu sau, luôn nghĩ đến tương lai. Cụ hể, nữ diva viết:

"Hôm kia con trai nhắn: "Mẹ ơi, Melbourne lại chuẩn bị lockdown, nản quá mẹ a! Vừa mới thả được mấy tuần. Con lại ở nhà học online không đi làm thêm được. Con không muốn xin tiền bố mẹ thêm đâu".

Mẹ mới bảo: "Thế hôm nọ con kể đóng quảng cáo bên đó được ít thù lao, tiêu hết rồi à?".

Con bảo: "Họ chưa trả, con cũng đang đợi". Mẹ lại động viên: "Con ạ, không nản nhé! Ngày mưa ngày nắng, ngày giông bão là thường mà con! Từ thủa khai thiên lập địa lúc nào chả có năm được mùa năm thất bát, năm dịch bệnh, năm tươi vui, phấn khởi...

Cái bên ngoài là cái mình không kiểm soát được. Cái bên trong thì mình lại kiểm soát được con ạ. Nên là con đọc sách, học hành cái mới, nghĩ về những may mắn mình đang có mà biết ơn". Nó bảo bố mẹ vẫn bảo chúng con thế và bọn con cũng biết thế nhưng mà không phải lúc nào cũng lý trí được mẹ ạ. Con lại đang sống nhờ trợ cấp của gia đình nên mất việc làm là con không yên.

Mẹ thì nói mạnh, khuyên con thế chứ cũng đâu có yên. Hàng ngày đọc tin tức thấy khắp nơi khó khăn chồng chất, bà con khắp đất nước lo dịch bệnh, lo đói ăn cũng cồn cào chưa lúc nào không bị ảnh hưởng. Nghĩ nhiều, ruột gan cồn cào suốt kỳ rồi phải uống cả thuốc đau dạ dày. Thế mới thấy tu là khó, để cho tâm mình yên là khó. Biết thì biết thế nhưng làm được lại khó vô cùng. Nhất là vào những năm chu kỳ đi xuống thì không phải dễ mà nghĩ, nói là làm được.

Mẹ lúc nào cũng nhắc con thực hành tiết kiệm, tiết kiệm trước tiêu sau. Con hay bảo con giờ tiền ăn tiền ở chả đủ nữa là tiết kiệm. Mẹ bảo đấy là con nghĩ thế chứ quyết làm vẫn làm được, phải thu xếp thôi.

Mẹ nói mấy lần, thấy nó chả nói gì thì thôi cũng không đề cập gì thêm. Mà nghĩ thôi kệ, việc của mẹ là chỉ đường, còn đi thế nào là nó đi. Thế mà sáng nay nó gửi cái ảnh: "Đây mẹ ạ, con bắt đầu rồi, mỗi tháng 10% thu nhập. Tiền con kiếm được ít lắm nhưng mà con thực hành để tạo thói quen. Mẹ bảo "Ừ đúng, thế là mẹ vui! Vui vì con tin mẹ làm điều đúng đắn. Vui vì mẹ biết con sẽ ổn trong nhiều chục năm sau".

Mẹ "chua" thêm: "Con ạ, tuổi thọ trung bình bây giờ có thể sống đến 80 tuổi đấy mà 65 là con đã nghỉ hưu. Nếu không dành dụm từ trẻ, lúc ấy đời khó vui đấy!".

Nó bảo con cũng biết nhưng bây giờ tiết kiệm thì con sống khó. Mẹ bảo "Con ơi, giờ mình trẻ khoẻ khó thế nào chả chịu được. Đến lúc đau ốm bệnh tật, già cả mà không có tiết kiệm mới đúng nghĩa từ khó đấy con. Có ngày bội thu phải nhớ sẽ có ngày mất mùa thất bát, có ngày nắng đẹp mà không chuẩn bị đến ngày bão thì sống thế nào?".

Ông con chốt: "You are a good mom!". Mẹ cười: "Yeah, I am" rồi ông ấy chào: "Con đi học đây me!". Sáng nay ngắm cái ảnh ông con đi làm thêm ở quán, giống cụ thân sinh như lột. Thế là có tin vui giữa ngày cuối tuần.