Dino đi học tổ chức cuộc thi phát âm tiếng Anh chuẩn quốc tế cho trẻ em toàn quốc

Sân chơi bổ ích cho các bạn nhỏ trau dồi năng lực tiếng Anh



Cuộc thi phát âm Tiếng Anh chuẩn Quốc tế - SPELLING BEE BY DINO được DINO đi học đồng hành cùng các chuyên gia Anh ngữ hàng đầu tiên phong tạo ra sân chơi phát âm Tiếng Anh đạt chuẩn Quốc Tế cho trẻ em Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, DINO muốn khẳng định vai trò to lớn của việc học ngữ âm trong quá trình rèn luyện phát âm chuẩn Tiếng Anh của trẻ. Đồng thời giúp trẻ khai phóng tiềm năng ngôn ngữ, trau dồi kỹ năng phát âm chuẩn bản xứ và tự tin giao tiếp, thể hiện mình.

Cuộc thi được chia thành 3 vòng: Vòng sơ khảo TRIAS, vòng bán kết JURA, vòng chung kết Ice Age với tổng giải thưởng lên đến 300 triệu đồng và hơn 2.000 phần quà giá trị cho tất cả thí sinh tham gia

Spelling Bee by Dino - Be Roarsome nhận được sự quan tâm và hưởng ứng rộng khắp

Cuộc thi phát âm Tiếng Anh do DINO đi học tổ chức nhận được sự hưởng ứng đông đảo ở các trường mầm non toàn quốc, đặc biệt đồng hành cùng cuộc thi có sự tham gia của Trường Mầm non Hoa hồng, Mầm non Hoa Thủy Tiên, Mầm non Tsubaki, Mầm non Học viện Mặt Trời Sun Academy và 2 Trung tâm Tiếng Anh uy tín là Trung tâm Anh ngữ Apple 2001 và Dinos English Academy.

Được bảo trợ truyền thông bởi các báo điện tử uy tín như Vietnamnet.vn, Eva.vn, Afamily.vn, SPELLING BEE BY DINO mang đến rất nhiều cơ hội được có mặt trên các phương tiện truyền thông uy tín cho toàn bộ thí sinh tham gia cuộc thi.

Với quy mô giải thưởng lên đến 300.000.000 đồng, Cuộc thi được tài trợ bởi 3 nhãn hàng lớn trong lĩnh vực đồ gia dụng và bất động sản: Công ty TNHH Lock&Lock Việt Nam, Công ty Cổ Phần Đầu tư Địa ốc Bighomes, Công ty Elite Living Global đã đã đồng hành và tài trợ cho Cuộc thi.

Được phát động từ ngày 20/10/2021 và kết thúc vào ngày 15/11/2021, SPELLING BEE BY DINO đã phủ sóng đến hơn 1.000.000 Ba Mẹ trên toàn quốc. Trong đó, Ban Tổ Chức đã nhận được tổng cộng gần 100 bài dự thi của các thí sinh đến từ rất nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ..

Vòng sơ kết Trias kết thúc đầy hấp dẫn và kịch tính

Sau 25 ngày tranh tài, Ban Giám Khảo SPELLING BEE BY DINO đã chọn ra 30 thí sinh chia theo 2 độ tuổi (10 thí sinh trong độ tuổi từ 2 - dưới 4; 20 thí sinh trong độ tuổi từ 4 - dưới 7) lọt vào Vòng Bán Kết JURA. Đồng thời gửi tặng cho tất cả những thí sinh tham gia Cuộc thi phần quà giá trị từ DINO đi học.

Vòng Sơ Khảo TRIAS của Cuộc thi phát âm Tiếng Anh chuẩn Quốc Tế - SPELLING BEE BY DINO đã diễn ra vô cùng thành công, góp phần nâng cao nhận thức, khơi gợi đam mê, rèn luyện thói quen học Tiếng Anh đồng thời khẳng định vai trò của việc học ngữ âm trong quá trình rèn luyện phát âm chuẩn Tiếng Anh của trẻ.