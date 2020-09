Định tạo bất ngờ cho sinh nhật người yêu nhưng chàng trai được xem cảnh oái oăm trước cửa nhà nghỉ và cách xử lý cuối cùng khiến MXH vừa thương vừa thán phục

Trong tình yêu và hôn nhân, sự chung thủy là nền tảng cho tất cả mọi thứ. Có chung thủy thì mới có thể cùng xây đắp tương lai, hướng đến một kết quả hạnh phúc, tốt đẹp.



Thế nhưng, chẳng phải ai cũng giữ vững được niềm tin ấy. Có đôi lúc, nhân vật mang tên “người yêu” thật biết cách làm tổn thương người thương họ nhất. Để rồi đằng sau đó là cả một sự thất vọng lớn chẳng dễ gì có thể xóa nhòa. Tuy nhiên, cũng nên nhìn vào những điểm sáng trong chuyện phát hiện người yêu ngoại tình bởi nếu không thì chẳng biết chuyện lừa dối sẽ kéo dài trong bao lâu nữa.

Mới đây, câu chuyện về một anh chàng phát hiện người yêu “cắm sừng” ngay trong ngày sinh nhật gây chú ý mạng xã hội. Câu chuyện sau khi đăng tải đã nhận về gần 3 nghìn like và hàng trăm bình luận từ cư dân mạng. Chuyện như sau:

“Được biết cậu bạn trai là công nhân nhà máy giấy. Hôm sinh nhật người yêu hai người có nhắn tin, cậu này bảo bận làm, không xin nghỉ được. Không biết đó là cách cậu cố tình gây bất ngờ hay là thật.

Vậy mà trong ngày sinh nhật, không có người yêu đưa đi chơi thì làm sao chịu được nên em ấy đã gọi ngay cho anh trai khác (chắc quen lâu rồi cũng nên, tội anh người yêu quá).

Bài viết khi đăng tải đã gây được sự chú ý.

Hai người đưa nhau đi chơi ngắm phố ngắm đường mà thế nào lại đưa nhau vào nhà nghỉ. Khi 2 người đang vui vẻ, ôm hôn nhau ở nhà nghỉ gần nhà thì bị anh người yêu bắt gặp.

Thanh niên chỉ biết đứng cầm bánh kem mà khóc, không nói câu nào. ‘Người thứ 3’ kia cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy là 3 người nhìn nhau không nói câu nào rồi đôi kia lên xe đi luôn.

Anh người yêu ngồi xuống khóc như mưa, đau lòng vì bị phản bội, bỏ cả công việc đến tận đây, có thể ngày mai còn bị mất việc.

Thấy thương quá mình vào rót cho cậu ấy cốc nước, vợ mình ra an ủi mà thế nào nào lại càng khóc to hơn. May mà biết sớm được bộ mặt của em gái này không thì yêu lâu không biết sẽ như thế nào.

Thấy cậu ấy hiền quá, khi thấy vậy mà còn không nói được gì, không chửi bới, không đánh đấm gì. Là mình chắc mình xắn tay áo khô máu luôn rồi.

Tức chứ, mình yêu nó, bỏ việc, đi xa xôi tới tận nơi, mang bánh kem chúc sinh nhật nó mà nó lại đối xử như thế với mình.

Uống xong ly nước, tâm trạng ổn hơn, cậu đứng dậy đi bộ về, xong bảo: ‘Anh cầm hộp bánh kem mang về cho cháu nó ăn’.

Mình lại đứng nhìn, thấy đi được 100m, thanh niên lại khóc òa lên, vì không thể làm gì hơn nên mình đi vào nhà, có khi khóc một lần cho đã rồi thôi”.

Đính kèm với câu chuyện đăng tải là hình ảnh cậu thanh niên ngồi khóc bên lề đường. Cái bánh kem cậu đã cho người đàn ông an ủi mình để mang về cho con. Hình ảnh người đàn ông cầm bánh kem, tay kia đang cố gắng an ủi anh chàng thất vọng khiến người ta cảm thấy buồn bã biết bao.

Có lẽ, anh chàng đã cố gắng hết sức để được nghỉ làm xuống với người yêu. Cậu còn vui vẻ mua bánh để tặng, định cùng chung vui vào ngày sinh nhật nhưng cuối cùng điều đang chờ lại đau đớn đến như thế. Cô người yêu có thể chẳng ngờ được bạn trai nói bận việc không cùng dự sinh nhật được lại xuất hiện một cách không báo trước.

Hình ảnh nam thanh niên gục khóc bên lề đường.

Người ta vẫn dành lời khen cho anh chàng này. Dù hoàn cảnh như vậy, “bắt gian” tại trận nhưng anh vẫn không đánh mắng hay chửi bới gì. Có lẽ, lúc đó sự sững sờ và đau lòng lấn át tất cả.

Đặc biệt, cách anh xử lý cái bánh kem mới đáng khen, không vứt bỏ, không lãng phí cũng chẳng nhọc công cầm về. Anh đã gửi nó cho người đàn ông an ủi mình để đưa về cho con ăn.

Trong cuộc sống, những câu chuyện về đàn ông bắt gặp người yêu hay vợ ngoại tình chẳng phải hiếm. Thế nhưng giữ được sự bình tĩnh như anh mới thật sự ít ỏi làm sao. Cũng may anh đã sớm nhận ra được “bộ mặt thật” của cô người yêu phản bội. “Đau ngắn còn hơn đau dài”, hi vọng rằng tương lai anh sẽ tìm được người khác yêu mình thật lòng hơn.