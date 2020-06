Định sinh con dưới nước, nhưng chưa kịp xuống nước con đã chui ra ngay bãi đậu xe: Đẻ trong vòng 1 nốt nhạc là có thật!

Mới đây, một đoạn video vô tình quay lại được khoảnh khắc một người phụ nữ ở Florida (Mỹ) đã sinh con ngay trong bãi đậu xe của trung tâm sinh nở tự nhiên Gelena Hinkley.

Theo như trong đoạn video, chị Susan Anderson đã sinh con gái Julia ngay khi đang đứng trong bãi đậu xe với sự giúp đỡ của chồng Joseph và nữ hộ sinh Sandra Lovaina.

Kể lại sự việc, chị Susan nói: "Chúng tôi đã lên kế hoạch sinh con dưới nước, nên khi bắt đầu đau bụng chuyển dạ, vợ chồng tôi đã vội vã lái xe đến trung tâm y tế Gelena Hinkley. Tuy nhiên, khi xe vừa vào bãi đỗ xe thì tôi đã quay sang chồng và nói: 'Em muốn rặn'. Lúc đó, tôi biết là Julia đã không thể chờ cho đến khi tôi vào được đến bể bơi. Khi bước đi bước đầu tiên sau khi xuống xe, đầu của em bé đã ra thấp thó thò ra ngoài".

Sau khi sinh con xong, bà mẹ này mới được dìu vào bên trong trung tâm y tế.

May mắn là vừa khi ấy, nữ hộ sinh Sandra tình cờ đi ngang qua nên chị đã nhanh chóng làm bà đỡ cho Julia. Theo như trong đoạn clip, chị Susan đã cúi khom người trong sự hỗ trợ của chồng, còn nữ hộ sinh Sandra thì ở phía sau đỡ lấy đầu em bé.

Nghe tiếng ồn ào, có hai vị cảnh sát khu vực đã đi đến đó. Chị Sandra nhanh chóng giải thích rằng: "Không sao đâu, tôi là bà đỡ. Tôi sẽ giúp cô ấy và em bé được an toàn". Và trong tiếng thét lên của người mẹ, cô gái nhỏ Julia đã chào đời an toàn trong vòng tay của nữ hộ sinh. Ngay sau đó, chị Susan ôm con vào lòng và đứa trẻ đã khóc rất to. Cuối cùng, chị Susan được chồng và chị Sandra dìu vào trong trung tâm y tế.

Chị Sandra cho biết: "Tôi đã từng đỡ rất nhiều ca sinh, nhưng chưa khi nào thấy em bé lại đến nhanh như vậy. Lúc đó, tôi chỉ kịp mang găng tay vào và bắt tay vào công việc đỡ đẻ của mình".

Còn người quản lý trung tâm sinh nở tự nhiên Gelena Hinkley cho biết: "Chị Susan đã từng là khách hàng trước đây của chúng tôi, nhưng có vẻ như lần này chị sinh con nhanh hơn lần trước rất nhiều. Đây chắc hẳn là một trải nghiệm khó quên của chị và là một ca sinh thú vị nhất năm 2020 của chúng tôi".

Được biết, đây không phải là ca sinh con trong bãi giữ xe của bệnh viện đầu tiên trong năm 2020, vì vào tháng 4 vừa qua, anh Philip Kalil, bảo vệ tại cổng chính của Bệnh viện Đa khoa Tampa (Mỹ), bỗng trở thành bà đẻ bất đắc dĩ cho sản phụ Vienna Garnett (27 tuổi) khi chị sinh con ngay khi vừa đến cổng bệnh viện.

Anh Philip kể: "Hôm đó, tôi đang trực thì có một chiếc xe đột nhiên dừng ở trước cổng bệnh viện, rồi một người đàn ông bước xuống và kêu cứu. Anh ấy nói rằng "giúp vợ tôi với, cô ấy đang sinh em bé". Tôi liền bảo để tôi đi lấy xe lăn, nhưng anh ấy ngăn lại và bảo "không, em bé sắp ra rồi".

Không chần chừ, anh Philip quay trở lại xe với chồng chị Vienna, hai người đàn ông thấy bà mẹ đang dùng tay đỡ đầu em bé. Vì đã được huấn luyện sơ cứu khi còn làm ở sở cảnh sát, anh Philip nhanh chóng giúp sản phụ và yêu cầu chị làm theo lời hướng dẫn của anh.

"Khi tôi yêu cầu rặn, chị Vienna đã làm theo và em bé được đẩy ra ngoài hoàn toàn. Nhưng cô bé không khóc. Một sự im lặng kỳ lạ. May mắn là tôi đã phát hiện ra em bé bị dây rốn quấn cổ. Sau khi gỡ bỏ, đứa trẻ đã khóc rất to", anh Philip kể tiếp.

Cô bé Zariah Garnett đã chào đời khỏe mạnh với cân nặng 3,8kg, dài 53cm.

Nhờ sự giúp đỡ của anh Philip, cô bé Zariah Garnett đã chào đời khỏe mạnh với cân nặng 3,8kg, dài 53cm.

Nhận lời cảm ơn từ gia đình chị Vienna, anh Philip khiêm tốn nói rằng ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm giống như anh.

