Dính phốt bản quyền vì sử dụng trái phép tác phẩm, brand Việt lại được khen, sự tình là gì?

Coolmate từ lâu đã được xem là một trong những ngôi sao sáng của làng start-up thời trang nhanh dành cho nam giới tại Việt Nam. Bằng việc cung cấp những món đồ tối giản, cơ bản và tập trung vào trải nghiệm khách hàng, thương hiệu này đã xây dựng thành công hình ảnh tử tế, thấu hiểu đàn ông.

Tuy nhiên, vụ việc tranh chấp bản quyền hình in mới đây giữa Coolmate và Tao Creative Studio đã đặt thương hiệu trước một bài kiểm tra lớn về mặt truyền thông và trách nhiệm doanh nghiệp trước cộng đồng.

Cụ thể, sự việc bắt đầu vào ngày 4/6 khi đại diện của Tao Creative Studio - một thương hiệu sáng tạo nghệ thuật được thành lập tại Đà Nẵng, chuyên thiết kế các sản phẩm phong phú mang đậm dấu ấn văn hóa, di sản Việt Nam và phong cách sống chánh niệm - lên tiếng phản ánh về việc một tác phẩm cá nhân bị một thương hiệu lớn sử dụng trái phép cho mục đích thương mại với quy mô rộng rãi.

Các sản phẩm áo thun của Coolmate sử dụng hình ảnh bức tranh "Happy Uncles" của Tao Creative Studio.

Theo chia sẻ từ phía tác giả, bức tranh này thậm chí đã bị xóa bỏ chữ ký, mang đi in hàng loạt và bày bán công khai tại một trung tâm thương mại lớn mà không có bất kỳ thỏa thuận hay sự cho phép nào từ trước.

Dù nhận được nhiều lời khuyên đẩy câu chuyện lên các nền tảng mạng xã hội để tạo sức ép dư luận, phía Tao Creative Studio cho biết vẫn lựa chọn giải pháp văn minh là gửi email chính thức cho nhãn hàng và chờ đợi phản hồi nội bộ để cho họ cơ hội giải thích. Ngay sau đó, danh tính của thương hiệu được xác định cụ thể là Coolmate.

Tác giả minh chứng hình ảnh thiết kế này từng được đăng tải vào tháng 4/2025.

Ngay dưới bài đăng phản ánh của Tao Creative Studio, ông Phạm Chí Nhu - CEO của Coolmate - đã trực tiếp để lại bình luận xin lỗi công khai. Đại diện Coolmate thẳng thắn thừa nhận sai sót hoàn toàn thuộc về phía thương hiệu trong khâu kiểm duyệt các yêu cầu phát triển sản phẩm từ phía đối tác. Đồng thời, người đứng đầu thương hiệu thời trang này thông báo đã lập tức tiến hành rà soát nội bộ và thu hồi toàn bộ các sản phẩm áo in vi phạm, đồng thời cam kết sẽ trao đổi kỹ hơn qua email để tìm phương án khắc phục thỏa đáng nhất với tác giả.

Phản hồi lại động thái này, đại diện Tao Creative Studio ghi nhận sự nhanh chóng, thiện chí công khai và hành động thu hồi sản phẩm từ phía CEO Coolmate. Tuy nhiên, phía studio cũng tái khẳng định đây là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và cho biết đang chờ đợi một đề xuất xử lý chính thức, minh bạch từ phía đối tác về nguyên nhân, trách nhiệm cũng như phương án đền bù.

CEO Coolmate trực tiếp để lại bình luận dưới bài đăng của Tao Creative Studio sau khi tiếp nhận thông tin.

Sau quá trình làm việc song phương, ngày 8/6 vừa qua, Coolmate đã chính thức phát đi văn bản thông báo có mộc đỏ của công ty TNHH FASTECH ASIA về vấn đề liên quan đến tác phẩm mang tên "Happy Uncles" thuộc bản quyền sở hữu của Tao Creative Studio. Trong văn bản này, Coolmate chủ động công khai minh bạch toàn bộ số liệu sản xuất và phân phối của mẫu áo thun in vi phạm để đảm bảo tính trung thực.

Theo đó, tổng số lượng sản xuất của mẫu áo này là 1.138 sản phẩm với giá bán lẻ là 199.000 đồng/áo. Sản phẩm chỉ mới được phân phối trực tiếp tại 03 địa điểm vật lý, bao gồm 01 trung tâm thương mại tại Huế và 02 trung tâm thương mại tại Hà Nội, hoàn toàn chưa được mở bán trên website hay bất kỳ sàn thương mại điện tử nào của hãng. Toàn bộ số lượng sản phẩm tồn kho còn lại đã được thương hiệu tạm ngừng kinh doanh và lưu kho để chờ phương án xử lý phù hợp. Coolmate gửi lời xin lỗi chân thành và xác nhận đã đạt được sự đồng thuận từ phía tác giả về phương án khắc phục hậu quả.

Thông báo chính thức từ Coolmate

Quy trình xử lý khủng hoảng nhanh chóng, không né tránh sai sót và công khai số liệu rõ ràng của Coolmate ngay lập tức nhận được sự ủng hộ lớn từ người tiêu dùng. Trên các diễn đàn, nhiều khách hàng dành lời khen ngợi cho tinh thần trách nhiệm của thương hiệu, khẳng định việc biết nhận sai và sửa sai một cách chuyên nghiệp là điểm cộng lớn giúp giữ vững uy tín doanh nghiệp.

Coolmate nhận phản ứng tích cực từ cộng đồng với hướng xử lý mang tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng, hiệu quả.

Sau thông báo chính thức từ phía thương hiệu, đại diện Tao Creative Studio cũng đã đưa ra phản hồi sau cùng để khép lại vụ việc. Phía studio xác nhận đã nhận được lời xin lỗi chính thức, các đề xuất khắc phục đền bù thỏa đáng và đặc biệt là lời mời hợp tác chính thức trong các dự án tương lai từ phía Coolmate.

Tác giả gửi lời cảm ơn đến cộng đồng sáng tạo đã lên tiếng ủng hộ trong những ngày qua để lan tỏa nhận thức về tôn trọng bản quyền. Đồng thời, phía Tao Creative Studio bày tỏ mong muốn câu chuyện sẽ được khép lại bằng sự thấu hiểu, và tác phẩm "Happy Uncles" sẽ tiếp tục được công chúng nhớ đến như một bức tranh về niềm vui, sự tử tế trong cuộc sống thường ngày thay vì một scandal về mặt bản quyền.

Bức tranh Happy Uncles của Tao Creative Studio mô tả khung cảnh quán nước vỉa hè Việt Nam.

Ảnh: FBNV