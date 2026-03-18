Định mệnh trêu ngươi: Bố con David Beckham - Brooklyn ở cùng khách sạn, cách nhau vài bước chân nhưng không hề hay biết

Theo nguồn tin từ Mail Online, cựu đội trưởng tuyển Anh - David Beckham đã tới khách sạn check-in muộn vào tối 15/3 sau chuyến trượt tuyết cùng con trai thứ Romeo. Sáng hôm sau, ông rời khách sạn từ sớm để đến Santa Monica quay quảng cáo.

Chỉ vài giờ sau khi ông rời đi, cậu con trai cả đang xa cách gia đình - Brooklyn Beckham - cũng xuất hiện tại khách sạn này để ăn sáng, trước khi dành cả ngày thư giãn bên hồ bơi sau đêm tiệc hậu Oscar cùng cha đỡ đầu là Elton John.

Brooklyn Beckham và cha anh suýt chạm trán nhau giữa drama gia đình (Ảnh: BackGrid)

David Beckham ở cùng khách sạn với con trai cả đang xa cách nhưng không hề hay biết (Ảnh: KVS)

Đến buổi tối, một lần nữa “cuộc gặp gỡ định mệnh” suýt xảy ra khi David Beckham quay lại khách sạn để ăn tối trong khi Brooklyn chỉ vừa rời đi không lâu. Khoảng cách chỉ vài mét, nhưng là cả một mối quan hệ rạn nứt.

Điều đáng nói là trong suốt thời gian đó, hai cha con được cho là chỉ cách nhau vài mét trong cùng một khách sạn. Tuy nhiên, cả hai hoàn toàn không hay biết về sự hiện diện của nhau. Bạn bè gia đình Beckham tiết lộ rằng David “không hề biết” Brooklyn có mặt tại khách sạn trong cả hai lần.

Về phía Brooklyn, anh cũng được cho là không nhận thức được cha mình đang ở gần đến vậy. Kể từ mâu thuẫn công khai vào năm ngoái, Brooklyn và vợ là Nicola Peltz gần như cắt đứt liên lạc với gia đình Beckham. Cặp đôi thậm chí đã không tham dự sinh nhật 50 tuổi của David, và các kênh liên lạc được cho là phải thông qua luật sư.

Truyền thông Anh nhận định: “Nếu họ thực sự chạm mặt nhau, đó sẽ là một tình huống cực kỳ khó xử. Brooklyn đã rất rõ ràng về việc muốn giữ khoảng cách".

Trong khi David Beckham xuất hiện với tâm trạng thoải mái, dùng bữa tối cùng bạn bè, thì Brooklyn lại được nhìn thấy tận hưởng ánh nắng bên hồ bơi, đôi lúc không có vợ đi cùng. Sự trùng hợp này càng khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý: cùng một địa điểm, cùng một thời điểm, nhưng lại là hai thế giới hoàn toàn tách biệt.