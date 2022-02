Đỉnh cao của người sống hạnh phúc chính là làm được 5 điều này, nếu không sung túc thì cũng an vui cả đời

Từ nhỏ, chúng ta đã được dạy dỗ rằng phải biết ơn với đời thì mới có được hạnh phúc. Lớn lên, chúng ta nhận ra, sức khỏe tràn đầy, gia đình mỹ mãn, hưởng thụ cuộc sống, được làm những điều mình thích mới là hạnh phúc.

Hạnh phúc là khi con người có được cảm giác thỏa mãn đối với những việc phát sinh trong cuộc sống thường ngày, hay đó cũng chính là một sắc thái của cảm xúc. Hạnh phúc của một người không phải phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu tài sản, mà là bạn có cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại hay không.

Sở hữu được 5 điều sau đây thì xác định cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa, an nhàn cả đời:

1. Sức khỏe đủ đầy

Con người chúng ta, cho dù công việc hay cuộc sống đều cần đến sức khỏe, vì nó chính là căn nguyên của vận mệnh. Không có một cơ thể kiện toàn, chúng ta không thể nào sống hạnh phúc.

Nỗ lực làm việc để tích lũy tài sản là một trong những yếu tố căn bản của cuộc sống, nhưng sức khỏe phải được xem là nguồn tài lực hàng đầu của con người, là công cụ để giúp chúng ta có thể tận hưởng mọi điều trong cuộc sống.

Liệu bạn có thể cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc khi trong người mang đầy bệnh? Câu hỏi này khiến bạn thức tỉnh được tầm quan trọng của sức khỏe.

2. Gia đình mỹ mãn

Hạnh phúc là một sắc thái cảm xúc của con người được kiến tạo dựa trên nền tảng cuộc sống. Có một người bạn đời tương thân tương ái, nuôi con dưỡng cái, kính dưỡng trưởng bối,... Tất cả hợp thành một gia đình trọn vẹn khiến chúng ta hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nếu còn độc thân hoặc vẫn chưa “nên gia lập thất”, bạn sẽ không thể cảm nhận được loại hạnh phúc to lớn này.

3. Biết ơn với đời

Được sống trong hiện tại chính là phúc phần và sự may mắn của mỗi người. Đất nước ấm no, người người an vui, vật chất đủ đầy, cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Nhưng vẫn luôn có một số người ngày nào cũng than vãn và oán trách cuộc sống, chỉ muốn nhận mà không biết cho đi. Kiểu người này không bao giờ chạm tay được đến cánh cửa của hạnh phúc.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, đời người luôn gặp phải trắc trở và thử thách. Chỉ khi biết đứng lên sau vấp ngã, bạn mới có cơ hội để tìm kiếm được an vui cuối cùng. Cầu vồng hiện ra sau cơn mưa, người biết ơn với cuộc sống chắc chắn sẽ trải nghiệm được nhiều điều mới mẻ.

4. Hưởng thụ cuộc sống

Công việc là một thứ rất quan trọng với con người. Có công việc, chúng ta mới có thể kiếm tiền chăm lo cho gia đình, mua nhà mua xe, tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây cũng có lẽ là một loại hạnh phúc.

Tiền là nền tảng của cuộc sống. Có tiền, chúng ta mới đủ năng lực để biến những thứ khác thành hạnh phúc, mới có thể sống trong cuộc đời mơ ước, làm những chuyện mình thích.

Nhưng tiền đề chính là: Bạn phải nỗ lực làm việc, xây dựng tài phúc bằng chính đôi bàn tay của mình. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể hưởng thụ cuộc sống một cách đúng nghĩa nhất.

5. Làm những việc mình thích

Tin chắc rằng trong xã hội hiện nay, rất nhiều người đang phải làm công việc mà bản thân không hề yêu thích. Thế nhưng không còn cách nào khác, chúng ta phải cố gắng chịu đựng để kiếm tiền chu toàn cho bản thân và gia đình.

Con người tất bật trong cuộc sống vồn vã vì muốn có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Nhưng nhiều người cứ mãi làm việc trong trạng thái bản thân không hề vui vẻ. Điều này có thật sự đúng đắn với mục tiêu sống cuối cùng của chúng ta?

Được làm những điều mình thích chính là niềm hạnh phúc “đỉnh cao” nhất của con người.

(Nguồn: Zhihu)

