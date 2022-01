Điều lố bịch nhất trong scandal Song Ji A dùng đồ fake, so kè với đối thủ mới thấy: "Dốt hay nói chữ"!

Scandal mỹ nhân Song Ji A dùng đồ fake đang là sự vụ thu hút đông đảo sự chú ý của dân tình. Tên tuổi bật lên từ show hẹn hò Single's Inferno, Ji A xây dựng hình ảnh xinh đẹp, sang chảnh với ngập tràn hàng hiệu đắt đỏ. Nhưng mới đây, cô đã bị bóc ra toàn dùng đồ fake giá rẻ. Nhưng đây có lẽ chưa phải điều nực cười nhất, so kè Ji A với đối thủ - cô nàng Ji Yeon cũng tham dự show truyền hình này – thì dân tình mới thấy rõ đẳng cấp chênh lệch.



Song Ji A và Ji Yeon đều là 2 mỹ nhân nhận được sự chú ý từ đông đảo dân tình sau khi tham dự show hẹn hò Single's Inferno. Hai cô nàng mang đến hình ảnh đối lập hoàn toàn: Nếu như Ji Yeon có vẻ đẹp và tính cách thiên về hướng dịu dàng, tiểu thư thì Ji A lại mang ấn tượng hiện đại, cá tính, diện hàng hiệu ngập tràn.

Tuy nhiên mới đây, Ji A đã bị dân tình bóc mẽ muối mặt vì hóa ra cô chỉ toàn diện đồ fake mà thôi. Những món đồ Dior, Louis Vuitton, Chanel... sang xịn mịn mà mỹ nhân này khoác lên người đều là đồ giả với mức giá bình dân.

Là KOL nổi tiếng nhưng lại diện đồ giả lên hẳn chương trình truyền hình, Ji A đã tạo ra scandal vô tiền khoáng hậu khiến dân tình choáng váng, độ hot của cô hiện tại còn ngang ngửa dàn idol đình đám khi liên tục xuất hiện trên mặt báo với tần suất dày đặc.

Nhưng có lẽ, điều nực cười nhất trong scandal của Ji A nằm ở chi tiết: "Dốt hay nói chữ". Đã diện đồ fake nhưng cô nàng còn liên tiếp trưng trổ những mẫu trang phục với họa tiết, logo to rành rành nên càng dễ "bóc" các chi tiết hàng giả kém sang so với thiết kế gốc. Bản thân Ji A còn từng thừa nhận cô không biết gì, đơn giản chỉ mua vì thấy chúng đẹp mà thôi. Xây dựng hình ảnh mỹ nhân hàng hiệu sang chảnh nhưng lại diện đồ fake với logo to rành rành, Ji A khiến ai cũng phải ngán ngẩm vì độ giả tạo.

Đối lập với mỹ nhân sang chảnh mà fake Ji A, Ji Yeon mới thực sự là cô nàng sở hữu khí chất sang từ trong trứng nước khiến dân tình càng ngắm càng mê. Dù chẳng đắp nặn hình tượng sang xịn như Ji A nhưng Ji Yeon thực tế cũng sang chảnh và giàu có không kém.

Những thiết kế mà Ji Yeon đã diện thực tế cũng có không ít hàng hiệu đắt đỏ đến từ những thương hiệu lớn. Nhưng cô luôn khéo léo chọn những bộ cánh có thiết kế đơn giản, trang nhã, không quá phô bày logo như Ji A vậy nên khi bóc mác mới khiến khối người phải bất ngờ.

Ji A và Ji Yeon chính là minh chứa cho câu "dốt hay nói chữ": Người diện đồ fake thì trưng trổ logo, mác nhãn thương hiệu thật to rõ như bố cáo với cả thiên hạ; người giàu sang, diện đồ hiệu xịn xò lại lên đồ kín đáo, trang nhã, chẳng cần phô trương vẫn sang hết nút.

