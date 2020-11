Điều kỳ diệu làm nên thành công của NEVA FASHION SHOW

BST "The Most Beauty" trong của màn trình diễn "NEVA FAHSION SHOW" trong đêm "Người đẹp Thời trang" ngày 10/11 vừa qua tại Vũng Tàu chính là kết quả của sự nỗ lực làm việc và khả năng sáng tạo không giới hạn của NEVA.

"The Most Beauty" - 180 giờ gấp rút chuẩn bị

Chị Easter Lily – Giám đốc Sáng tạo thời trang NEVA cùng đội ngũ tỉ mỉ chọn ý tưởng và chất liệu sử dụng trong BST The most Beauty.

Vượt qua hàng loạt các nhãn Thời trang khác, NEVA vinh dự trở thành Nhà thiết kế Thời trang của Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy nhiên, điều này vừa mang lại cơ hội phát triển, vừa mang tới cho Thương hiệu vô số những thách thức chưa hề gặp phải.

Có lẽ chưa BST nào được tiến hành hỏa tốc như "The Most Beauty" của NEVA. Chỉ sau hơn 10 ngày, bản thiết kế và nguyên mẫu của BST đã được đội ngũ sáng tạo của NEVA hoàn thiện toàn bộ theo đúng ý tưởng của BTC thể hiện sự độc đáo, đúng tinh thần lan tỏa sự yêu thương, trân quý bản thân tới phụ nữ.

BST của NEVA được chuẩn bị vô cùng chỉnh chu

Không chỉ có yêu cầu chọn lựa những chất liệu cao cấp và khó thiết kế như tơ organza, tafta, silk....thể hiện linh hồn của 2 loài hoa Hồng mẫu đơn và Cúc đại đóa, những phụ kiện như hoa, bông tai đi kèm các trang phục còn là 100% thủ công. Do đó, mọi chi tiết đều yêu cầu độ tỉ mỉ, chính xác rất cao.

100% các phụ kiện đều được làm thủ công, vô cung tinh xảo.

Các thành viên của đội sáng tạo NEVA, đứng đầu là chị Easter Lily đã phải làm việc liên tục để gấp rút chuẩn bị, làm sao để BST vừa thể hiện được phong cách Nhà thiết kế, vừa phù hợp với chủ đề của đêm diễn người đẹp thời trang.

Chỉnh sửa trong 30 tiếng trước giờ G

Sau khi thiết kế và thực hiện, 38 trang phục dành cho top 35 thí sinh Chung kết Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thúy An và Á hậu Phương Nga lập tức được thử vào ngày 08/11. Và NEVA chỉ có vỏn vẹn 30 tiếng để chỉnh sửa lại các thiết kế cho đêm diễn hôm 10/11.

Các bản thiết kế được chỉnh trang gấp rút.

Do thời gian quá gấp rút, những thành viên trong Đội thiết kế NEVA đã "cùng ăn ngủ" với các trang phục. Thậm chí, nhiều thành viên thức đêm để sáng tạo, chỉnh trang lại tà váy sao cho phù hợp với bài trí sân khấu, giúp các thí sinh thể hiện tài năng trình diễn tốt nhất.

Chỉnh sửa trang phục trước giờ G.

Không khí chuẩn bị từng thiết kế cho BST "The Most Beauty" vô cùng khẩn trương nhưng vẫn không kém phần nghiêm túc, chuyên nghiệp từ các thành viên. Tất cả tâm huyết cũng như trí lực của toàn bộ đội sáng tạo NEVA đều được dồn vào từng sợi vải, phụ kiện thiết kế.

NEVA FASHION SHOW thành công hơn sức tưởng tượng

"Nhiệt" dành cho BST "The Most Beauty" của NEVA đã được đền đáp xứng đáng khi có được sự chào đón nồng nhiệt từ 7.000 khán giả tại sân khấu "Người đẹp Thời trang" ở Vũng Tàu.

"The Most Beauty" mang tới màn trình diễn hết sức mãn nhãn.

Nhiều khán giả cho hay, BST đã mang tới cho họ rất nhiều cảm xúc. Cả sân khấu dường như bừng nở ngàn hoa dưới những thiết kế của NEVA và những người đẹp thể hiện xuất sắc được sức sống trang phục cũng như tỏa sáng nhan sắc rực rỡ.

Giám đốc sáng tạo NEVA cùng các thiết kế của mình trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2020.

Sau màn trình diễn hết sức mãn nhãn tại NEVA FASHION SHOW, Giám đốc sáng tạo, chị Easter Lily chia sẻ: The Most Beauty chính là tâm – sức của toàn bộ Đội sáng tạo NEVA. Chứng kiến "đứa con" của mình được trình diễn bởi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á Hậu Phương Nga, Á Hậu Thuý An và top 35 thí sinh chung kết hoa hậu trên sân khấu hoa lệ và nhận được vô số lời khen, chúng tôi vô cùng hạnh phúc và hãnh diện.

Chị Easter Lily trực tiếp chỉnh trang phục cho các thí sinh.

NEVA FASHION SHOW chính là "làn gió hương hoa" mới, thổi vào Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tạo điểm nhấn trong lòng khán giả. Thực sự NEVA đã thể hiện xuất sắc vai trò của mình – Nhà tài trợ Thời trang.

NEVA Fashion Show tại đêm thi người đẹp thời trang nhận được vô số phản hồi tích cực.

Cùng với nhiệt huyết của sức trẻ và khao khát đưa xu hướng Thời trang Quốc tế gia nhập vào làng thời trang trong nước một cách hài hòa nhất, những BST của NEVA từ trước tới nay luôn thượng tôn vẻ đẹp phụ nữ Việt. Hy vọng rằng, những thiết kế đến từ nhãn còn vươn tầm lên cao hơn nữa trong tương lai.

