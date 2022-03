Điều ít biết về báu vật có "1-0-2" xuất hiện trong bộ ảnh tuyệt đẹp đầu tiên khi Nữ hoàng Anh thừa kế ngai vàng, không được phép bán đi

Nữ hoàng Elizabeth II là vị vua đầu tiên của hoàng gia Anh trị vì lâu nhất trong lịch sử với 70 năm ngồi trên ngai vàng. Những câu chuyện lịch sử xung quanh thời khắc thừa kế ngai vị của Nữ hoàng Anh cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và được chia sẻ nhiều trên truyền thông.

Trong số đó, không thể không nhắc đến bộ ảnh chân dung đầu tiên của Nữ hoàng Anh khi bà thừa kế ngai vàng. Những chi tiết đặc biệt trong bộ ảnh này đã làm nên giá trị lớn lao mà không phải ai cũng biết.

Bộ ảnh có "1-0-2"

Vào ngày 6/2/1952, Công chúa Elizabeth chính thức thừa kế ngai vị ở tuổi 25 sau khi vua cha George băng hà. 20 ngày sau khi lên ngôi vua, Nữ hoàng Elizabeth II đã thực hiện bộ hình chân dung chính thức đầu tiên với cương vị là người đứng đầu hoàng gia.

Bộ ảnh đặc biệt có "1-0-2" này được thực hiện bởi bà Dorothy Wilding, nữ nhiếp ảnh gia đầu tiên nhận được Giấy chứng nhận Hoàng gia. Bà Wilding trước đây từng chụp hình cho vua George VI tại lễ đăng quang của ông vào năm 1937. Nữ nhiếp ảnh này cũng chụp các bức hình để nhà vua sử dụng cho việc in trên các loại tem và tiền mặt.

Royal Collection Trust, nơi trông coi những tác phẩm nghệ thuật quý giá được sưu tầm bởi các vị vua và nữ hoàng trước đây, cho biết về bộ ảnh đặc biệt này: "Điểm nổi bật trong những bức hình của bà Wilding về Nữ hoàng Anh chính là sự đơn giản. Việc sử dụng phông nền đen hoặc trắng cơ bản giúp đảm bảo rằng mọi sự chú ý đều tập trung vào người đứng đầu hoàng gia".

2 bức hình tuyệt đẹp nằm trong bộ ảnh chân dung đầu tiên của Nữ hoàng sau khi lên ngôi.

Nữ hoàng Anh đẹp hoàn hảo trong bộ ảnh đen trắng cách đây 70 năm.

Bộ hình gồm 59 bức ảnh được công bố cho thấy Nữ hoàng Anh xuất hiện đầy khí chất và sang trọng với diện mạo hoàn mỹ. Các bức hình tập trung vào những đường nét sắc sảo trên gương mặt của người đứng đầu hoàng gia. Các trang phục xuất hiện trong bộ hình do Norman Hartnell thiết kế.

Từ trong bộ ảnh này, hoàng gia Anh lựa chọn một số bức hình dùng để in trên tem bưu chính hoặc tiền mặt. Ngoài ra, còn có bức ảnh được chọn làm chân dung chính thức của Nữ hoàng mới và được gửi đi đến mọi Đại sứ quán Anh trên khắp thế giới để treo ở vị trí trang trọng nhất.

Về sau, Nữ hoàng Anh thực hiện nhiều bộ ảnh chân dung khác nhưng tác phẩm của nhiếp ảnh gia Wilding vẫn để lại ấn tượng sâu sắc khó phai trong lòng công chúng. Bà Wilding từng chia sẻ trên truyền thông về bộ ảnh này như sau: "Tôi rất vinh dự khi được Nữ hoàng Anh chỉ định thực hiện bộ ảnh chân dung chính thức nhân dịp bà thừa kế ngai vàng".

Chân dung nhiếp ảnh gia Dorothy Wilding.

"Báu vật" nổi tiếng

Một trong những điều ấn tượng của bộ ảnh trên chính là những trang sức quý giá mà Nữ hoàng Anh lựa chọn, tạo nên điểm nhấn khó phai. Và nổi bật hơn cả chính là vương miện mang tên "The Girls of Great Britain and Ireland". Đây là chiếc vương miện mà Nữ hoàng Anh Elizabeth II yêu thích nhất, bà đội nó thường xuyên từ lúc trẻ thậm chí là hiện tại.

Nguồn gốc của "báu vật" này là do Ủy ban The Girls of Great Britain and Ireland quyên góp quỹ rồi đặt hãng trang sức Garrard chế tác thành chiếc vương miện, sau đó nó trở thành quà cưới, được đem tặng cho Hoàng hậu Mary khi bà kết hôn với Vua George V.

Nguyên bản của chiếc vương miện này là đính 13 viên ngọc trai ở đỉnh, sau một thời gian thì Hoàng hậu sửa thành kim cương hoàn toàn. Khi Nữ hoàng Elizabeth II kết hôn với Hoàng tế Philip vào năm 1947, Nữ hoàng nhận món quà cưới là chiếc vương miện quý giá từ bà nội và đây cũng là chiếc vương miện đầu tiên mà Nữ hoàng Anh sở hữu. Do đó, thật dễ dàng hiểu vì sao người đứng đầu hoàng gia lại dành tình cảm đặc biệt cho báu vật này đến như vậy.

Hoàng hậu Mary là người sở hữu đầu tiên chiếc vương miện này.

Cận cảnh chiếc vương miện quý giá.

Chiếc vương miện này đã trở nên quen thuộc và gắn bó với Nữ hoàng Anh ở hầu khắp các sự kiện trang trọng. Báu vật quý giá đã xuất hiện trên những tờ tiền mặt và tem bưu chính có giá trị lịch sử vượt thời gian. Một số chuyên gia hoàng gia cho biết, nếu như được bán ra, chiếc vương miện quý báu này có thể có giá trị 20 triệu bảng Anh.

Tất nhiên, đó chỉ là giá trị tham khảo vì chắc chắn Nữ hoàng Anh sẽ không bao giờ bán đi báu vật không chỉ có giá trị vật chất, lịch sử mà còn chứa đựng tình cảm gia đình đong đầy. Nhiều người hâm mộ hoàng gia hy vọng rằng họ sẽ được chiêm ngưỡng chiếc vương miện này nhân dịp Đại lễ Bạch kim được tổ chức vào mùa hè tới đây nhằm kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh.

Chiếc vương miện quý giá xuất hiện trên tiền giấy và tiền xu.

Chiếc vương miện vô giá được Nữ hoàng Anh sử dụng nhiều lần.

Nguồn: Metro, People

