Điều hòa phà phà mà vẫn nóng, chị em công sở cần tham khảo ngay 3 món "bảo bối" cứu nguy giá mềm

Vậy là Hà Nội đã bước vào mùa hè với những đợt nóng đầu tiên. Thời tiết trở nên nóng bức hơn, dân công sở quay trở lại văn phòng làm việc. Tuy nhiên không phải chỗ nào cũng được trang bị hệ thống điều hòa làm mát.

Một phần lý do là bởi các công ty muốn làm giảm sự lây lan của Covid-19 do virus dễ sống hơn trong môi trường lạnh. Mặt khác, có thể do điều kiện cơ sở vật chất không cho phép, công ty không đủ kinh phí để lắp đặt điều hòa toàn bộ... nên chị em chưa được tận hưởng cảm giác mát lạnh ấy.

Nhưng nếu như phải chịu thời tiết quá nóng trong phòng kín, hơn nữa vài người dùng chung nhau một cái quạt thì cũng không ổn. Bởi điều đó dẫn tới việc làm cơ thể chúng ta ngột ngạt, lao động kém hiệu quả, thậm chí dễ gây ra bực tức. Vậy nên chị em cần nghĩ đến phương án tự trang bị thêm cho bản thân.

Trước hết, bạn còn cần lưu ý là nếu dùng một thiết bị nào đó của riêng mình, đừng bắt người khác phải chia tiền. Bởi đó là tài sản của bạn và chính bạn là người mua, kiểm soát nó. Ngoài ra, nếu bạn mua một thiết bị cần lắp đặt, hoặc dùng điện của công ty, hãy hỏi ý kiến của sếp trước nhé.

Dưới đây là những bảo bối giá rẻ, làm mát tốt và không tốn nhiều điện mà bạn cần bỏ túi ngay!

1. Quạt đứng, quạt hộp

Về dòng quạt chạy bằng điện thì ở Việt Nam có Vinawind (Công ty Điện cơ Thống Nhất) với nhiều loại quạt trải dài mức giá khác nhau cho chị em lựa chọn. Nhưng hợp lý nhất ở văn phòng công sở là sử dụng dạng quạt đứng, quạt hộp. Bởi quạt trần hay quạt treo tường sẽ ở khoảng cách xa, khó mát và mang tính công cộng nhiều hơn cá nhân.

Mức giá của quạt hãng Vinawind dao động từ 200.000đ - 500.000đ với quạt hộp và từ 300.000đ - 800.000đ với quạt đứng. Lưu ý chị em có thể chọn loại quạt cánh cam để luồng không khí tỏa ra mát hơn nhé!

Ngoài Vinawind, một số thương hiệu khác cũng được chị em ưa chuộng như Sunhouse, Asia, Senko, Midea... Giá của các hãng này cũng tầm tầm như nhau, dao động trong khoảng 200.000đ - 500.000đ là đã có loại làm mát tốt. Thử nghĩ mà xem, trong thời tiết nóng bức mà có một chiếc quạt riêng thì còn gì bằng đúng không nào!

Link tham khảo thêm về giá: Shopee Tiki Lazada

2. Quạt mini cầm tay

Với văn phòng nhỏ, chật mà không thể lắp thêm quạt đứng, quạt hộp, chị em có thể suy nghĩ đến "tậu" một chiếc quạt mini cầm tay. Loại quạt này có thể sạc ở nhà hoặc cắm vào máy tính của chúng ta và làm mát trong một khoảng thời gian khá lâu. Hơn nữa quạt cầm tay mini còn có đặc điểm là có thể di chuyển ở mọi vị trí chúng ta muốn và rất dễ cầm đi làm.

Trên các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada hay Tiki, mặt hàng quạt mini cầm tay chỉ có giá từ vài chục ngàn cho đến cùng lắm là 300.000đ. Cũng có nhiều thương hiệu Việt Nam sản xuất loại quạt mini này, ví dụ như MiniGood, Remax (thương hiệu Hồng Kông có đại diện tại Việt Nam).

Link tham khảo thêm về giá: Shopee Tiki Lazada

3. Xịt khoáng làm mát

Chị em thường biết tới công dụng của xịt khoáng là dưỡng ẩm cho da vào mùa khô. Tuy nhiên xịt khoáng cũng có thể làm mát da và khiến chúng ta tỉnh táo hơn. Đặc biệt với dân văn phòng, xịt khoáng quả là một phương pháp hữu hiệu giúp đẩy lùi phần nào cơn nóng bức.

Giá của một chai xịt khoáng là tầm 100.000đ - 300.000đ, chị em nên tham khảo các thương hiệu uy tín như Evoluderm, V-line La Rose Toner Bio Nai'ra. Đặc biệt Bio Nai'ra là thương hiệu đầu tiên ở Việt Nam cũng như trên thế giới có sản phẩm xịt khoáng tích hợp nước hoa hồng. Giá một lọ Bio Nai'ra là 265.000đ/chai 120ml - mức giá khá mềm cho sản phẩm tốt.

Link tham khảo thêm về giá: Tiki Lazada

Chúc chị em công sở sẽ vượt qua nỗi sợ cơn nóng và mùa hè bức bối nhé!