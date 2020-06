Điều hòa có đến 5 chế độ và nếu biết cách chọn đúng thì tiền điện sẽ giảm đi đáng kể

1. Chế độ làm mát (Cool)

Chế độ Cool thường được dùng trong ngày thời tiết oi nóng, độ ẩm thấp. Khi bật chế độ Cool bạn sẽ thấy nhiệt độ phòng được giảm xuống nhanh chóng do máy nén làm việc liên tục để duy trì mức nhiệt ổn định.

Sau đó, nhiệt lượng trong phòng sẽ bị đẩy ra ngoài và quạt chỉ ngừng quay cho đến khi nhiệt độ đã đạt tới mức cài đặt. Dù quá trình làm việc của điều hòa cần có công suất điện cao nhưng lại mang đến hiệu quả tiết kiệm điện cho thiết bị trong ngày nắng nóng, nhiệt độ đạt ngưỡng từ 36 độ trở lên.

2. Chế độ làm khô (Dry)

Sau khi bật chế độ Dry, bạn sẽ thấy trên điều khiển điều hòa hiện ra biểu tượng hình giọt nước; thích hợp dùng trong những ngày thời tiết không quá nóng (36 độ C trở xuống) hoặc trời mưa, độ ẩm không khí cao.

Tác dụng của chế độ này là hút khí ẩm trong phòng để bầu không khí được mát mẻ, khô ráo hơn, giảm công suất tiêu thụ điện.

Không những thế, khi bật chế độ Dry, bạn sẽ tránh được tình trạng sốc nhiệt bởi nhiệt độ trong phòng (khoảng 23 độ C) không chênh lệch quá nhiều so với môi trường bên ngoài. So với chế độ Cool thì Dry giúp tiết kiệm điện hơn hẳn.

3. Chế độ ngủ (Sleep)

Khi bật chế độ sleep vào ban đêm, cứ sau 1 giờ điều hòa sẽ tự động tăng 1 độ để người sử dụng không bị cảm lạnh mà luồng khí trong phòng vẫn luôn mát mẻ, dễ chịu. Bởi vậy, chế độ này giúp tiết kiệm điện năng tối đa và không gây hại cho sức khỏe, đặc biệt phù hợp với gia đình có người già và trẻ nhỏ.

4. Chế độ hẹn giờ bật/tắt

Để bật/tắt điều hòa, nhiều người phải thức dậy giữa đêm khuya nhưng khi sử dụng chế độ hẹn giờ bật/tắt thì tiện lợi hơn hẳn. Trước khi đi ngủ, bạn chỉ việc cài đặt thời gian bật/tắt để điều hòa tự động tắt khi về đêm, giúp tiết kiệm điện năng và cơ thể không bị nhiễm lạnh; tới gần sáng khi nhiệt độ nóng hơn thì thiết bị sẽ tự động bật lại.

5. Chế độ tiết kiệm năng lượng (Energy Saver Mode) hoặc quạt thông minh (Fan Smart Mode)

Đây là 2 chế độ giúp giảm đáng kể việc tiêu thụ điện năng của điều hòa. Khi bật Energy Saver Mode hoặc Fan Smart Mode, mức nhiệt trong phòng đã giảm xuống dưới nhiệt độ cài đặt thì máy nén sẽ tắt để tiết kiệm điện. Đồng thời, các quạt được tự động bật/tắt khoảng 2 – 3 phút 1 lần để kiểm tra nhiệt độ xung quanh. Trường hợp nhiệt độ cao hơn mức đã cài đặt thì máy nén và quạt lại cùng lúc được bật lên.