Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn không ăn tinh bột?

Thế nhưng, các chuyên gia sức khỏe nhấn mạnh rằng điều này không hăn đã đúng. Thực phẩm giàu carbohydrate là một phần quan trọng của bất kỳ chế độ ăn uống lành mạnh nào. Carbohydrate cung cấp cho cơ thể glucose, sau đó được chuyển đổi thành năng lượng sử dụng để hỗ trợ hoạt động thể chất của cơ thể.

Chia sẻ với trang Eat This, Not That!, tiến sĩ Dana Ellis Hunnes - một chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng cao cấp tại trung tâm y tế UCLA, trợ lý giáo sư tại Trường Y tế Công cộng UCLA Fielding, tác giả của cuốn "Recipe For Survival" - và Jamie Nadeau, một chuyên gia dinh dưỡng có đăng ký, đã nói cụ thể hơn về việc vai trò của carbs đối với cơ thể.

Carbs làm gì cho cơ thể và nếu không ăn carbs, bạn sẽ thế nào?

Rõ ràng carbs là một trong những nhóm thực phẩm phổ biến nhất trong ăn uống. Nhưng có một số carbs, như mì ống, bánh mì và khoai tây chiên lại có thể có hại cho sức khỏe của bạn nếu tiêu thụ nhiều. Chúng có thể dẫn đến viêm mãn tính, các vấn đề về đường ruột, tăng cân...

Tiến sĩ Hunnes giải thích: "Carbs, viết tắt của carbohydrate, là chuỗi dài các phân tử chứa carbon, hay còn gọi là đường được tìm thấy trong thực phẩm thực vật. Trong các thực phẩm thực vật này có các loại đường đơn giản hơn, được gọi là glucose, fructose và galactose (sữa). Khi tiêu thụ và tiêu hóa, cơ thể chúng ta sử dụng những loại đường này để cung cấp nhiên liệu cho các tế bào".

"Carbohydrate là một trong những chất dinh dưỡng đa lượng (có 3 nhóm chất được coi là đa lượng gồm carbohydrate, protein và chất béo). Các chất dinh dưỡng đa lượng là cung cấp tất cả năng lượng (calo) cho cơ thể chúng ta. Carbohydrate phân hủy thành dạng đơn giản nhất là đường, để cung cấp năng lượng cho cơ thể", Nadeau đồng ý.

Mặc dù không phải tất cả các loại carbs đều có hại cho bạn, nhưng có một loại mà bạn nên loại bỏ khỏi chế độ ăn uống của mình nếu muốn giảm cân, đó là carbs tinh chế. "Carbohydrate được tìm thấy trong trái cây, rau, ngũ cốc và các loại đậu. Thực phẩm có lượng carbohydrate khác nhau. Ví dụ, bông cải xanh có ít carbohydrate hơn khoai tây. Bạn cũng sẽ tìm thấy carbohydrate trong các loại đường bổ sung như đường ăn, mật ong, mật hoa, đường dừa và các loại "đồ ngọt" điển hình như bánh quy, bánh ngọt và kẹo. Cơ thể chúng ta cũng "xử lý" một số loại carbs khác nhau. Ví dụ, nếu ăn kẹo, lượng đường trong máu sẽ tăng đột biến hơn so với ăn đậu", Nadeau lưu ý.

Chỉ vì một số carbohydrate làm đình trệ việc giảm cân, điều đó không có nghĩa là bạn không bao giờ nên ăn carbs nữa. "Các tế bào cơ và tế bào não của chúng ta sống nhờ glucose. Nếu chúng ta không có glucose trong cơ thể, cơ bắp và chất béo bắt đầu phân hủy, biến chúng thành các nguồn nhiên liệu thay thế không có giá trị sử dụng cao. Không cần phải cắt giảm hoàn toàn carbs ra khỏi chế độ ăn uống, thay vào đó bạn cần ăn carbs lành mạnh như trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt để duy trì năng lượng của mình", tiến sĩ Hunner cho biết.

Chuyên gia dinh dưỡng Nadeau đồng ý với quan điểm này như sau: "Carbohydrate, đặc biệt là carbohydrate giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và trái cây có đầy đủ các chất dinh dưỡng tăng cường sức khỏe rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Thay vì cắt bỏ carbs, tôi khuyên bạn nên lưu ý đến những thứ mà bạn đang lựa chọn ăn thường xuyên. Lựa chọn carbohydrate giàu chất xơ giúp ổn định lượng đường trong máu, đồng thời giúp bạn no hơn".

Như vậy, cả hai chuyên gia đều nhấn mạnh rằng việc loại bỏ hoàn toàn tất cả carbohydrate khỏi chế độ ăn uống của bạn không những là không thể mà còn cực kỳ không lành mạnh. Thay vào đó, hãy thử và cắt bỏ carbohydrate tinh chế, như khoai tây chiên. Điều này có thể làm giảm viêm, cải thiện sức khỏe đường ruột và thúc đẩy một cơ thể khỏe mạnh hơn!