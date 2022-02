Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn một quả chuối mỗi ngày?

Chuối chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng và khi bạn ăn chuối thường xuyên, chúng sẽ giúp duy trì và cải thiện sức khỏe tổng thể. Nói cách khác, ăn một quả chuối mỗi ngày chắc chắn là cách để bạn giữ gìn sức khỏe.



Thật vậy. Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, chuối, nhất là chuối tiêu, có rất nhiều công dụng về mặt dinh dưỡng và chữa bệnh. Chuối có chất béo tự nhiên và không cholesterol.

Sử dụng chuối nghiền để thay thế cho những thực phẩm nhiều đường hơn là lựa chọn tuyệt vời khi làm bánh. Chuối được biết đến với hàm lượng kali cao, với hơn 400mg kali trong một chuối cỡ vừa.

Một quả chuối cung cấp khoảng 10mg vitamin C, tương đương 15% vitamin C cơ thể cần mỗi ngày. Vitamin C tăng cường hệ thống miễn dịch và sức khoẻ của tế bào và cải thiện sự hấp thu các chất dinh dưỡng khác như sắt.

Ăn một quả chuối mỗi ngày cũng cung cấp 35% lượng vitamin B6 cần thiết cho cơ thể mỗi ngày – một loại vitamin cần thiết giúp cơ thể sản sinh, phát triển tế bào mới.

Chuối cũng là một nguồn mangan tốt, cần thiết cho sức khoẻ xương và sự trao đổi chất. Theo USDA, một chuối có khoảng 3g chất xơ, giúp bạn no lâu và tốt cho sức khỏe đường tiêu hóa.

Ăn chuối cũng cung cấp chất sắt, magiê, canxi và phốt pho cũng như vitamin A và E, folate, carotene và choline. Chuối cũng có chứa một lượng nhỏ các axit amin cần thiết trong cơ thể.

6 điều xảy ra với cơ thể khi ăn một quả chuối mỗi ngày

1. Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Ai cũng biết tầm quan trọng của sức khỏe đường ruột đối với sức khỏe tổng thể. Có nhiều chiến lược để ăn tốt nhất cho hệ vi sinh vật của bạn. Trong đó, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu với một quả chuối.

Theo một đánh giá nghiên cứu năm 2017 trên tờ Nutrition Bulletin, chuối có chứa tinh bột kháng, có tác dụng tăng sản xuất axit béo chuỗi ngắn - cần thiết cho sức khỏe đường ruột.

Do đó, bạn có thể ăn chuối mỗi ngày để ổn định đường ruột và cung cấp chất dinh dưỡng cho hệ vi sinh vật của chúng ta.

2. Giảm cân

Một lợi ích không bao giờ bị đánh giá thấp, ăn một quả chuối hàng ngày có thể giúp chúng ta đạt được mục tiêu giảm cân. Chứa nhiều chất xơ và protein, chuối sẽ giúp bạn no lâu hơn.

Thậm chí, loại quả này đã lọt vào danh sách 20 thực phẩm thân thiện giúp giảm cân tốt nhất hành tinh của Healthline.

3. Cải thiện sức khỏe làn da

Khi bạn nghĩ đến các loại thực phẩm giúp cải thiện làn da của mình, bạn có thể nghĩ đến cá hồi, bơ hoặc có thể là quả óc chó. Thế nhưng chuối cũng là loại quả siêu tốt cho làn da của bạn.

Tất cả là do các vitamin và khoáng chất trong chuối, đặc biệt là mangan giúp tăng lượng collagen. Bất kể bạn gặp vấn đề gì, mụn trứng cá, nếp nhăn hay một làn da khô ráp, ăn một quả chuối mỗi ngày có thể giúp ích cho bạn. Healthline thậm chí còn gợi ý rằng đắp mặt nạ chuối có thể giúp ích cho làn da.

4. Cải thiện mức năng lượng

Đặc biệt là khi ăn trước hoặc sau khi tập luyện, chuối có thể là công cụ giúp tăng cường mức năng lượng của bạn và giúp bạn không cảm thấy mệt mỏi suốt cả ngày.

Kết quả từ một nghiên cứu PLOS One năm 2012 trên các vận động viên nam cho thấy, những người nạp năng lượng bằng đồ uống thể thao cứ sau 15 phút có kết quả kém hơn trong các cuộc đua xe đạp đường dài so với những người ăn chuối và uống nước.

5. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chuối là thực phẩm có lượng kali dồi dào và đây là chất cực kỳ quan trọng giúp tim khỏe mạnh. Hầu hết mọi người không tiêu thụ đủ kali trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc kiểm soát huyết áp cũng như các vấn đề khác của bệnh tim mạch.

Healthline giải thích, một chế độ ăn uống giàu kali - tương đương bổ sung một quả chuối mỗi ngày - có thể giảm 27% nguy cơ mắc bệnh tim. Vì vậy, đã đến lúc bổ sung loại quả quen thuộc này vào thói quen ăn uống hàng ngày của bạn.

6. Tăng cường sức khỏe mắt

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, chuối có chứa vitamin A có tác dụng thực hiện ba việc: bảo vệ đôi mắt của bạn, duy trì thị lực bình thường và cải thiện thị lực vào ban đêm.

Giờ đây. bạn không cần quá lạm dụng cà rốt vì có nguy cơ khiến da bạn chuyển sang màu cam. Thay vào đó, hãy bổ sung một quả chuối mỗi ngày ì nó không chỉ giúp tăng cường thị lực mà còn đem lại vô số lợi ích sức khỏe.

Lưu ý khi ăn chuối tránh ảnh hưởng sức khỏe

Chuối rất tốt cho sức khỏe nếu ăn đều mỗi ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là không nên ăn quá nhiều chuối hàng ngày.

Theo Healthline, bạn nên tuân thủ khuyến nghị một hoặc hai quả chuối mỗi ngày, nhưng không nhiều hơn thế. Ăn quá nhiều bất kỳ loại thực phẩm nào, ngay cả một loại thực phẩm lành mạnh như chuối, có thể dẫn đến tăng cân hoặc thiếu hụt chất dinh dưỡng.

