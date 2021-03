Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn ăn nho khô đều đặn mỗi ngày?

Khi lập danh sách thực phẩm yêu thích hàng ngày của mình, bạn có thể tìm đến sữa (sản phẩm thay thế sữa), trứng, bánh mì, rau tươi và… một hộp nho khô?

Rất có thể mặt hàng cuối cùng mang tên nho khô không nằm trong tâm trí bạn khi bạn đang lên danh sách thực phẩm cần mua. Tuy nhiên, những quả nho khô nhỏ lại có rất nhiều dinh dưỡng khiến chúng xứng đáng là thực phẩm mà mọi người nên mua.



Dưới đây là 5 điều có thể xảy ra với cơ thể khi bạn ăn nho khô đã được trang Eat this, Not that tổng hợp. Bạn hãy tham khảo nhé.

Những quả nho khô nhỏ vô cùng đáng tự hào vì có rất nhiều dinh dưỡng khiến chúng luôn hiện hữu trong đầu mọi người.

5 điều sẽ xảy ra khi ăn nho khô đều đặn mỗi ngày

Giảm táo bón

Đây có thể là lợi ích sức khỏe nổi tiếng nhất gắn liền với việc ăn nho khô. Điều này có thể liên quan đến thực tế là chỉ 1/4 cốc nho khô có đến 2g chất xơ, chiếm khoảng 7% giá trị hàng ngày đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, nhu cầu cá nhân của bạn về chất xơ phụ thuộc vào cả độ tuổi và giới tính. Ví dụ, phụ nữ đến 50 tuổi nên cố gắng cung cấp 25g chất xơ mỗi ngày trong khi đàn ông ở cùng độ tuổi nên có 38g.

Điểm mấu chốt: Rắc một ít nho khô lên trên ngũ cốc hoặc sữa chua của bạn vào buổi sáng trong khi bạn chuẩn bị đi tắm để có bữa sáng ngon lành.

Giảm nguy cơ thiếu máu

Thiếu máu do thiếu sắt là một trong những chứng thiếu hụt khoáng chất phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 1/4 dân số toàn cầu bị ảnh hưởng. Thiếu máu xảy ra khi số lượng tế bào hồng cầu và khả năng vận chuyển oxy trong máu của bạn giảm mạnh, có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt. Trong một số trường hợp, nó thậm chí có thể làm suy giảm chức năng của não.

Ngoài việc bổ sung sắt, bạn có thể tăng cường lượng sắt của mình thông qua chế độ ăn uống. 1/2 chén nho khô chứa khoảng 7% lượng khuyến nghị hàng ngày cho phụ nữ từ 19-50 tuổi - những người có nhiều nguy cơ bị thiếu sắt cao hơn do lượng kinh nguyệt hàng tháng.

Điểm mấu chốt: Nếu bạn bị thiếu sắt, bạn nên nói chuyện với bác sĩ về việc dùng chất bổ sung. Tuy nhiên, nếu không thể thì bạn cũng có thể ăn nho khô để bổ sung sắt cho cơ thể.

Tăng cường năng lượng

Vì nho khô chứa khá nhiều đường nên ăn một ít có thể là một cách tuyệt vời để tăng cường một chút năng lượng trước khi bạn tập luyện. Điều này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn tập luyện vào buổi sáng với chiếc bụng đói.

Điểm mấu chốt: Đừng tránh xa nho khô mà hãy nghĩ nó như một món ăn nhẹ trước khi tập luyện!

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Nho khô chứa nhiều chất chống oxy hóa, vì chúng giàu dinh dưỡng thực vật được gọi là phenol và polyphenol. Những chất chống oxy hóa này có thể giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi máu của bạn, điều quan trọng là chúng có thể làm hỏng các tế bào và DNA. Điều này có thể dẫn đến các biến chứng sức khỏe lớn bao gồm bệnh tim và thậm chí là ung thư.

Điểm mấu chốt: Giới chuyên gia không gợi ý chỉ ăn nho khô mới ngăn ngừa bệnh mãn tính. Tuy nhiên, ăn chúng sẽ cung cấp cho cơ thể bạn các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Tăng lượng đường trong máu

Thật không may, nho khô chứa nhiều đường, với 1/4 cốc chứa 26g đường. Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, chủ yếu là những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, ăn quá nhiều nho khô (và thường xuyên) có thể làm tăng nguy cơ tăng đường huyết - tình trạng lượng đường trong máu quá cao. Nếu không được điều trị, điều này có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe sau này.

Điểm mấu chốt: Nếu bạn bị tiểu đường, hãy cân nhắc hạn chế ăn nho khô vì chúng chứa hàm lượng đường cao. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn tiêu thụ loại quả này khi bạn đang bị tiểu đường.

Chuyên gia nhắc nhẹ: Người muốn giảm cân, giữ dáng cần "coi chừng" nho khô

Theo ThS.BS Doãn Thị Tường Vi (Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 198), lượng đường và calo cao là yếu tố điển hình của trái cây sấy khô nói chung. Đó là lý do tại sao việc theo dõi số lượng nho khô bạn đang ăn trong một lần trở nên quan trọng. Tốt nhất chỉ nên ăn loại nho sấy khô nguyên chất, không tẩm ướp thêm bất cứ hương liệu hay đường.

Giới chuyên gia ước tính, đối với loại nho khô nguyên chất này, chỉ cần ăn 1/4 chén (40gram) nho khô sẽ cung cấp 100 calo. Do đó, bạn cần ước lượng số nho khô mình nhâm nhi mỗi ngày nếu không muốn bị thừa cân, mất dáng nhé!