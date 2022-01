Cho dù bạn đang nâng ly chúc mừng năm mới, chào đón một công việc mới, tổ chức một ngày kỷ niệm hay tiến hành lễ đính hôn, sâm panh chắc chắn là thức uống phổ biến nhất được lựa chọn cho những dịp kỷ niệm. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn uống rượu sâm panh? Mặc dù gây ra nhiều hậu quả tương tự như rượu vang trắng, rượu sâm panh cũng có một vài tác dụng độc đáo mà các chuyên gia muốn bạn biết.



Brad Dieter (Huấn luyện viên dinh dưỡng được chứng nhận NASM, đồng tác giả và nhà khoa học nghiên cứu) cho biết: "Nếu bạn định uống rượu, sâm panh có thể là lựa chọn lành mạnh hơn so với các loại đồ uống khác có hàm lượng calo và cồn cao hơn nhiều".

Nhưng nếu bạn đang cố gắng giảm lượng đồ uống chứa calo trong chế độ ăn kiêng để giảm cân, thì rượu sâm panh có thể không phải là một lựa chọn đồ uống lành mạnh".

Dưới đây là những thay đổi cơ thể khi uống rượu sâm panh mà bạn nên biết:

Uống rượu sâm panh vừa phải có thể giúp cải thiện trí nhớ

John Fawkes, huấn luyện viên cá nhân được NSCA chứng nhận và cố vấn dinh dưỡng được chứng nhận Precision Nutrition, đồng thời là biên tập viên quản lý của The Unwinder cho biết: "Giống như hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, uống sâm panh đi kèm với cả điều tốt và điều xấu. Điều tốt là sâm panh đạt chất lượng tiêu chuẩn rất giàu axit phenolic, giúp cải thiện trí nhớ và gia tăng tuổi thọ".

Trên thực tế, nghiên cứu năm 2013 được thực hiện tại Đại học Reading ở Anh phát hiện axit phenolic trong rượu sâm banh ảnh hưởng tích cực đến trí nhớ không gian ở loài gặm nhấm trong phòng thí nghiệm. Trí nhớ không gian giúp bạn nhớ vị trí của các đối tượng khác nhau trong mối quan hệ với những đối tượng khác.

Việc bổ sung rượu sâm panh cũng được phát hiện làm tăng nhãn của một loại protein gọi là dystrophin (nếu thiếu sẽ liên quan đến chức năng nhận thức bị suy giảm) và một loại enzyme trong hệ thần kinh trung ương gọi là CNPase (khi giảm, có liên quan đến bệnh Alzheimer).

Bạn sẽ cảm thấy nhanh bị say xỉn hơn khi uống sâm panh

Đã bao giờ bạn nhận thấy mình bị say xỉn chỉ sau một ly sâm panh chưa? Có thể bạn chưa từng trải qua nhưng nhiều người nhận định rượu sâm panh "đi thẳng vào đầu bạn".

Trên thực tế, một nghiên cứu được tiến hành tại Đại học Surrey ở Guildford tiết lộ rằng rượu sâm panh khiến bạn say nhanh hơn rượu vang trắng hoặc rượu vang đỏ. Các nhà khoa học suy đoán rằng carbon dioxide trong sâm panh làm tăng tốc độ dòng chảy của rượu vào ruột.

Chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng Lovneet Batra cho biết thêm, carbon dioxide, là kết quả của lượng đường và nấm men bổ sung trong quá trình lên men - cũng có thể làm hỏng men răng. Vì vậy, hãy lưu ý rằng rượu sâm panh khi được uống vào có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng của bạn.

Trao đổi chất trong cơ thể có sự thay đổi sau khi uống sâm panh

Một ly sâm panh thô chứa khoảng 80 - 90 calo - có vẻ như không nhiều, đặc biệt là so với một ly rượu vang trắng hoặc đỏ (có thể chứa tới 130 calo). Nhưng Elliot Reimers, một huấn luyện viên dinh dưỡng được NASM chứng nhận tại RaveReviews, lưu ý rằng lượng calo đó chắc chắn có thể tăng lên. Bởi vì nhiều người sẽ vin vào đồ uống chứa ít calo nên có thể uống nhiều thêm. Về cơ bản đó là calo rỗng và có thể cám dỗ bạn tiêu thụ nhiều hơn.

Không chỉ vậy, Vanessa Rissetto, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký và là người sáng lập của Culina Health, giải thích rằng cơ thể bạn có xu hướng bắt đầu lưu trữ thức ăn dưới dạng chất béo khi nó buộc phải chuyển hóa đường trong rượu, biến nó thành ethanol và di chuyển nó ra khỏi dòng máu.

Bất cứ khi nào bạn uống rượu, quá trình trao đổi chất của bạn sẽ thay đổi, với mức độ thay đổi tùy thuộc vào lượng rượu bạn tiêu thụ. Cơ thể bạn không có khả năng lưu trữ rượu ở bất kỳ mức độ có ý nghĩa nào, có nghĩa là khi uống sâm panh, bạn phải "hãm phanh" chuyển hóa các chất dinh dưỡng khác mà cơ thể thường chuyển hóa thành năng lượng. Điều này có nghĩa là cơ thể bị chậm tốc độ sử dụng carbohydrate và chất béo để tạo năng lượng, thay vào đó sẽ bắt đầu chuyển hóa rượu.

Trong sâm panh có chống oxy hóa, uống vừa đủ gúp mạch máu khỏe mạnh

Cũng giống như các loại rượu vang đỏ và trắng, rượu sâm panh được làm từ nho - có nghĩa là nó cũng chứa một số chất chống oxy hóa.

Reimers cho biết: "Những chất chống oxy hóa này giúp giữ cho các mạch máu khỏe mạnh, ngăn ngừa đông máu và thúc đẩy lưu thông máu tốt hơn. Chúng cũng làm giảm lượng cholesterol xấu".

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là việc uống quá nhiều với hy vọng đạt được những lợi ích đó sẽ hủy bỏ chúng vì rượu có thể gây hại cho cơ thể bạn. Đó là lý do tại sao giới chuyên gia khuyên bạn chỉ nên uống 1 ly mỗi lần, mỗi tuần 2-3 lần.

Bạn có thể bị mất nước sau khi uống sâm panh

Khi uống sâm panh, chắc chắn bạn sẽ thấy khát nước. Lisa Richards (chuyên gia dinh dưỡng và là người sáng tạo ra The Candida Diet) giải thích: "Rượu sâm panh và rượu nói chung đều ức chế hormone chống bài niệu (ADH)".

Hormone này cần thiết để ngăn cơ thể tự đào thải tất cả nước trong cơ thể qua nước tiểu. Tác dụng ức chế của rượu đối với hormone này dẫn đến việc đi tiểu thường xuyên hơn và cuối cùng là mất chất điện giải.

Mất nước có thể gây ra một loạt các tác động khó chịu, bao gồm chóng mặt, nhức đầu, đầy hơi, mệt mỏi và buồn nôn. Đó là lý do tại sao việc xen kẽ mỗi ly sâm panh là một ly nước lọc lại quan trọng đến vậy.

Uống sâm panh thúc đẩy tâm trạng tốt

Có một lý do chính đáng khiến mọi người bắt đầu khui sâm panh khi họ đang trong tâm trạng ăn mừng - nó thực sự có thể mang lại những cảm giác tích cực.

Sau khi uống 1-2 ly sâm panh, tâm trạng của bạn sẽ thay đổi để trở nên ít hung hăng và hòa đồng hơn.

Một lý do giải thích cho những thay đổi tâm trạng này là do polyphenol, đã được chứng minh là có hoạt tính chống trầm cảm trong não.

Đem lại cảm giác no

Quá trình cacbonat hóa trong rượu sâm panh thực sự có thể mang lại cảm giác no hơn một chút so với các loại đồ uống chứa cồn không có ga khác. Đồ uống càng có nhiều cacbonat, người ta càng cảm thấy no hơn trong một khoảng thời gian ngắn sau khi dùng chung với thức ăn.

Điều quan trọng là không nên uống khi bụng đói, vì thức ăn có thể giúp làm chậm tốc độ cơ thể bạn hấp thụ chất cồn.

Điểm mấu chốt ở đây là rượu sâm panh là đồ uống dành cho người lớn và điều quan trọng cần lưu ý: nó vẫn là rượu. Tuy nhiên, nếu Nữ hoàng Elizabeth kết thúc mỗi ngày với một ly sâm panh và bà ấy sống đến 94 tuổi thì có lẽ đây cũng không phải loại đồ uống quá đỗi tồi tệ?

(Nguồn: Eatthis, Health)

https://afamily.vn/dieu-gi-se-xay-ra-voi-co-the-ban-khi-ban-uong-ruou-sam-panh-20220101102444518.chn