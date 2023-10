Diệp Lâm Anh khoe dáng tại show "Đạp gió", nhảy thế nào mà ngậm ngùi muốn làm tốt hơn?

Tối 28/10, tập 1 của chương trình được quan tâm nhất hiện tại - Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã chính thức được lên sóng. 30 chị đẹp hội ngộ và cùng nhau chia sẻ cơ duyên có mặt trong cùng một chương trình thực tế. Trong đó, 5 màn công diễn của Ninh Dương Lan Ngọc, H'Hen Niê, Thu Phương, Diệp Lâm Anh và Lệ Quyên khiến cư dân mạng xôn xao.

Màn công diễn đầu tiên của Diệp Lâm Anh

Mang đến vòng công diễn đầu tiên sân khấu vũ đạo I Will Survive, Diệp Lâm Anh làm dân tình ngỡ ngàng bởi khả năng vũ đạo thành thục của mình. Thời gian qua, cô có cuộc sống hôn nhân ồn ào và công việc kinh doanh thành công, nhiều khán giả dần quên quá khứ làm vũ công của Diệp Lâm Anh. Dù lâu không biểu diễn, Diệp Lâm Anh vẫn sở hữu kỹ năng rất tốt, những bước nhảy chắc chắn, động tác khó, phức tạp khi vừa xoạc chân, trườn bò đã được phát huy hết sức.

Diệp Lâm Anh xuất hiện ấn tượng

Diệp Lâm Anh khiến khán giả ngỡ ngàng với khả năng vũ đạo

Đặc biệt, nhan sắc và thần thái của "chị đẹp" Diệp Lâm Anh chiếm spotlight cực mạnh. Cô khoe dáng cực nóng bỏng trong outfit hồng cắt xẻ táo bạo. Những bước nhảy quyến rũ, khí chất nổi bật giúp Diệp Lâm Anh mang về tổng 84 điểm từ Ban giám khảo.

Sắc vóc quyến rũ, trẻ trung của chị đẹp Diệp Lâm Anh

Chưa kể, ca khúc I Will Survive thời gian qua viral với giới trẻ khi phần điệp khúc được sử dụng trong bản hit After Like của nhóm nhạc nữ Kpop IVE đã mang đến cảm xúc cực mãnh liệt cho sân khấu của Diệp Lâm Anh. Dân tình phấn khích, khen nữ ca sĩ đã lâu không hoạt động vẫn tươi trẻ và năng lượng như idol thế hệ mới.

Tuy nhiên, Diệp Lâm Anh vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với phần thể hiện của mình, ngậm ngùi chia sẻ đáng ra bản thân vẫn có thể làm tốt hơn. Thời gian sống hết mình với nhảy, Diệp Lâm Anh có thể tập vũ đạo 8-10 tiếng/ngày, ăn ngủ với Hip-hop nhưng sau khi sinh 2 con và tạm ngưng hoạt động, thể trạng của cô đã không còn được như xưa.