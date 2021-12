Diệp Lâm Anh: Khi hôn nhân trục trặc, tôi tự đặt câu hỏi “liệu mình đã cố gắng hay chưa?”

Người xưa dạy rằng: "Đời người tựa như một ván cờ, đi sai một bước, thua cả ván cờ". Nếu xem ván cờ lớn chính là cuộc đời này, thì có nghĩa dù đúng dù sai một khi đưa ra quyết định bạn chẳng thể nào quay đầu lại.



Còn với Diệp Lâm Anh, có thể cô không rõ quyết định của mình sẽ cho kết quả đúng hay sai nhưng cô tin chắc rằng nước cờ hạ xuống chính là những cố gắng để gìn giữ và bảo vệ điều mà mình trân trọng.

Thôi thì đúng hay sai, thiệt hay hơn chờ ngày sau sẽ rõ.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi được diễn ra ngay chính tại một nhà hàng sang trọng do chính Diệp Lâm Anh làm chủ. Nhìn bà mẹ 2 con với vẻ ngoài mỏng manh nhưng thực ra phía trong lại là một nữ cường nhân.

Người phụ nữ có thể trở thành đại gia của chính mình nhưng suy cho cùng vẫn là người hạnh phúc vì những điều nho nhỏ như chuẩn bị bữa ăn đêm cho chồng, lau chùi từng đôi giày sneaker mà chồng thích, chuẩn bị vali đồ cho anh trước mỗi lần đi công tác xa nhà.

Có một Diệp Lâm Anh như vậy.

Thật ra tôi không nghĩ là Diệp Lâm Anh là một người nghệ sĩ có tài, nhưng tôi lại không phủ nhận bạn với vai trò là một doanh nhân, dù tôi biết, phần lớn mọi người biết bạn với tư cách là một nghệ sĩ. Điều đó có làm Diệp Lâm Anh thấy tự ái không?

Sẽ không đâu! Vì Diệp Lâm Anh thực sự nghĩ mình có duyên với việc kinh doanh và yêu thích công việc này. Lúc mới hạn chế tham gia các hoạt động giải trí để chăm lo cho việc kinh doanh, Diệp Lâm Anh từng nghĩ nó sẽ rất khó khăn. Nhưng khi say mê với việc kinh doanh rồi thì mình cảm thấy đây mới là lĩnh vực mình đam mê nhất.

Thành quả của sự thay đổi đó, là giờ này Diệp Lâm Anh đã có một “cơ ngơi” của riêng mình, trong đó sản phẩm thành công nhất và được mọi người biết đến nhiều nhất là chuỗi cửa hàng trà sữa – một thương hiệu mà mình đã mang từ Đài Loan về 4 năm qua.

Mình không thể chia sẻ về doanh thu cũng như lợi nhuận của nó, vì đó là bí mật kinh doanh, bạn biết đấy. Nhưng mình có thể nói rằng, sự thành công của thương hiệu trà sữa vượt xa dự đoán của mình. Thời điểm trước dịch, vợ chồng mình đạt mốc 50 cửa hàng trên toàn quốc, đặc biệt là các thành phố lớn.

Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu mọi người nói những thành công mà bạn tạo dựng được trong kinh doanh là do lấy chồng hào môn mà có không?

Diệp Lâm Anh không hề phủ nhận điều đó. Có một điểm tựa để mình có thể dễ dàng đạt được những gì mình mơ ước, mình cho đó là may mắn! Nếu như Diệp Lâm Anh mà không có sự hỗ trợ từ gia đình của chồng, không có chồng thì mình cũng không dám tự tin nói rằng mình sẽ thành công nhanh chóng như ngày hôm nay.

4 năm trước, khi nảy ra ý tưởng kinh doanh trà sữa, Diệp Lâm Anh cùng chồng (lúc đó vẫn đang là bạn trai thôi) đi Đài Loan để tìm hiểu thị trường rồi quyết định mang thương hiệu trà sữa do mình lựa chọn về Việt Nam. Nhưng thời điểm đó, vốn liếng của mình và bạn trai đều không mạnh, nên mình đã quyết định nói với bố mẹ chồng mình bây giờ, đề nghị ông bà hỗ trợ đầu tư để khởi nghiệp.

Lúc đó bố chồng mình không tán thành lắm, vì bố chưa có hình dung được là hai đứa mình sẽ làm gì: chẳng lẽ lại mở cửa hàng trà sữa rồi đứng bán trà sữa, có vất vả hay không? Nên ông khá băn khoăn.

Vì khi đó, ông không nghĩ tới việc tụi mình có thể phát triển thương hiệu và franchise. Nhưng mẹ chồng mình thì ủng hộ và tin vào kế hoạch của 2 vợ chồng. May mắn là, cuối cùng hai vợ chồng tôi đã thành công (thậm chí là thành công ngoài mong đợi), không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ.

Diệp Lâm Anh chia sẻ về điểm tựa từ gia đình nhà chồng

Nếu như bây giờ gọi Diệp Lâm Anh là đại gia của chính mình thì đã được chưa?

Chắc cũng tạm được (cười). Thực ra là do nhu cầu của mỗi người đều ở mức khác nhau nên đối với mình mọi thứ vừa đủ là được rồi. Quan trọng là được thoải mái thôi.

Hiện tại là thời điểm Diệp Lâm Anh cảm thấy khá hài lòng với những gì mình tạo dựng được trong việc kinh doanh. Mình thực ra cũng chỉ là tay ngang, không có nhiều kiến thức bài bản về quản trị hay thị trường. Nhiều quyết định chị là nhận định và cảm giác riêng của bản thân mình.

Nói vậy nhưng không có nghĩa là mình sẽ ngủ quên trên chiến thắng. Mình kiếm được tiền để lo cho người thân, gia đình, chi tiêu cho những sở thích cá nhân vậy là tốt rồi.

Có những người mang tâm lý làm dâu hào môn thì có thể sống dựa dẫm vào chồng, dựa dẫm vào gia đình chồng. Nhưng Diệp Lâm Anh thì khác. Bạn độc lập kinh doanh, thành công trong sự nghiệp riêng. Tại sao bạn lại lựa chọn vất vả như thế mà không phải là ngồi không hưởng thụ?

Có lẽ đó là do tính cách của mỗi con người. Rất là nhiều cô gái nghĩ rằng là chỉ cần gia đình chồng giàu có, nhu cầu của mình được thỏa mãn thì sẽ thấy như thế là đủ. Còn đối với bản thân Diệp Lâm Anh, việc mỗi ngày có tiền chỉ để shopping, hưởng thụ nó cũng sung sướng đấy, nhưng mà mình không thích cuộc sống nhàm chán như vậy, bản thân mình là một người rất năng động.

Một ngày không làm việc, không cống hiến được một cái điều gì đấy hoặc ít nhất mình không giúp đỡ được ai đó xung quanh thì mình cảm thấy giống như mình là một người thừa của xã hội.





Trong gia đình Diệp Lâm Anh, ai là người kiếm tiền giỏi hơn, là Diệp Lâm Anh hay chồng?

Cả hai vợ chồng Diệp Lâm Anh đều rất đam mê kiếm tiền, đam mê kinh doanh.

Ngoài kinh doanh trà sữa, Diệp Lâm Anh còn kinh doanh thời trang, cocktail bar. Chồng mình cũng có những cái kế hoạch kinh doanh riêng. Nhưng kinh doanh là câu chuyện đường dài, có lẽ còn quá sớm để nói đến thành công, nhất là lúc dịch bệnh như này, nên chắc đây là câu chuyện mà mình chưa thể trả lời thời điểm này được.

Hai năm dịch bệnh vừa qua có phá đi hết những thành quả kinh doanh của Diệp Lâm Anh?

Mình kinh doanh ngành thời trang và F&B, là những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng. Nên thời gian qua, có bao nhiều “vốn liếng” và sức lực thì mình mang hết ra “chiến” bấy nhiêu. Có những cửa hàng mà chủ nhà không giảm giá thuê, rồi lo cho nhân viên để đảm bảo họ vẫn sống được qua mùa dịch, vì đó là những người đã cống hiến cho công ty, đã sát cánh bên Diệp Lâm Anh.

Tuy nhiên, nó có thể khiến kế hoạch mở rộng và phát triển hệ thống của mình bị chậm lại, chứ cũng chưa đến mức phá hủy đi toàn bộ những thứ mình đã khổ công gầy dựng. Đó là điều may mắn!

Người ta thường nói rằng là hôn nhân không phải cổ tích nhưng mà tất cả các cô gái khi mà bước vào lâu đài hôn nhân thì đều nghĩ mình là công chúa trong lâu đài đấy. Sau mấy năm kết hôn, bạn nghĩ gì về hôn nhân?

Lúc mới bước vào hôn nhân, mình cũng như bao cô gái khác thôi, đều nghĩ hôn nhân là màu hồng vì đó là cái kết viên mãn của tình yêu.

Khi thực sự trải nghiệm rồi thì mới hiểu, lập gia đình nghĩa là phải hy sinh rất nhiều điều: mình rời gia đình của mình để mình đến sống với một gia đình chồng, tạm gác lại gần hết những trách nhiệm đối với gia đình của mình để hoàn thành trách nhiệm của con dâu trong gia đình, chăm sóc cho chồng con.

Sau khi kết hôn rồi, thì sẽ hiểu hôn nhân còn có nghĩa là phải chung sống với một người đàn ông khác, chung sống cả với quan điểm sống của họ, chung sống với những tốt xấu của họ.

Hôn nhân dạy cho Diệp Lâm Anh điều gì?

Chính là sự bao dung và nhẫn nhịn. Trước khi kết hôn mình là một người có tính cách khá bất cần. Lúc còn yêu nhau, vợ chồng mình không bao giờ to tiếng, chồng mình luôn nhường và nhẹ nhàng với mình nên lúc mới kết hôn lâu lâu có tranh luận to tiếng có chút to tiếng với nhau, mình bực bội lắm, vì vốn quen được yêu chiều rồi mà.

Thế là cãi nhau, là chiến tranh lạnh. Hồi xưa với mình, đúng là đúng, sai là sai, một là một, hai là hai, chứ không thể nào không “xanh chín”, công bằng được. Hoặc là không thể nào mình phải chấp nhận những việc mà mình cho là không đúng nhưng vẫn cứ phải chấp nhận và cho đó là điều bình thường trong hôn nhân.

Nhưng kết hôn rồi, đối mặt với những cãi vã giữa vợ chồng mà chẳng ai tránh được, thì mình nhận ra việc cãi vã để phân định rõ ai thắng thua không có lợi gì cả, chỉ để lại những rạn nứt lớn dần lên theo năm tháng.

Sau vài lần “chiến tranh” mà cả bên thắng cũng thiệt hại không kém bên thua, mình bắt đầu rút kinh nghiệm. Cứ đến lúc cảm thấy bầu không khí căng thẳng, biết rằng “à thôi sắp cãi nhau rồi, sắp cãi nhau rồi”, thì mình lại tự răn mình nhịn đi một xíu, hoặc có cãi thì nhớ cãi ít đi một hai câu.

Nhưng nếu Diệp Lâm Anh đã bao dung hết mức, nhẫn nhịn hết mức, mà hôn nhân vẫn không yên ổn, thì Diệp Lâm Anh sẽ làm gì?

Với hôn nhân, mình luôn tự nhủ, mình sẽ cố gắng hết sức để giữ tình cảm luôn được đẹp như ban đầu. Khi hôn nhân trục trặc thì đầu tiên mình sẽ đặt câu hỏi cho chính bản thân mình xem liệu rằng mình đã cố gắng đủ chưa? Nếu chưa đủ thì có thể đó là lỗi của mình và mình sẽ tiếp tục cố gắng xem sao.

Nhưng nếu như đã cố gắng hết sức, vị tha có, bao dung có, nhẫn nhịn có, chăm sóc chu toàn… cái gì mình cũng đã làm cả rồi, không còn gì để cố gắng nữa, mà vẫn không được như ý, thì khi đó mình cũng thuận theo tự nhiên thôi

Vậy ở thời điểm này, sau những biến cố vừa rồi, bạn thấy rằng là mình đã cố gắng đủ cho cuộc hôn nhân này chưa?

Thực sự thì trong hơn 3 năm kết hôn, Diệp Lâm Anh đã cố gắng rất nhiều. Bởi vì nói kết hôn 3 năm nhưng đến 2 năm là mang bầu và sinh em bé rồi. Trong quá trình bầu và sinh em bé, mình cũng vẫn duy trì làm việc vì cùng lúc đó cũng là thời điểm chuỗi trà sữa phát triển mạnh nên mình cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong công ty.

Mọi người có thể chứng kiến được những lúc mà mình bầu 7- 8 tháng, mình vẫn liên tục tổ chức event, bay đi các thành phố để khai trương, gặp gỡ khách hàng… lo việc phát triển, mở rộng thị trường. Mình cũng thích chăm sóc gia đình từ những việc nhỏ nhặt . Sắp xếp mọi thứ trong tổ ấm cho thật gọn gàng, xinh xắn, tự tay set up phòng ngủ cho em bé.

Những chuyện xảy ra với Diệp Lâm Anh thời gian qua có rất nhiều thứ không vui. Nhưng cũng thấy được một điều là Diệp Lâm Anh không những được lòng mẹ chồng, không những được lòng gia đình chồng mà còn được mẹ chồng cực kỳ che chở, cực kỳ bảo vệ, cực kỳ yêu thương.

Đó là điều mà mà tôi nghĩ là mọi cô gái đều mong muốn có được khi bước vào hôn nhân, khi mà bước vào cuộc sống với gia đình chồng, nhưng cũng rất khó thực hiện được. Bí quyết của bạn là gì thế?

Mình tin là khi mình chu toàn mọi việc và mình thực sự yêu gia đình nhà chồng, thì gia đình chồng cũng sẽ cảm nhận được điều đó thôi. Đối với bản thân Diệp Lâm Anh, khi mà mình đã chọn mình sống với một ai đó, thì mình phải sống bằng cái tâm và sống bằng cái tình cảm thực sự của mình, còn nếu là mình chỉ làm mọi thứ hời hợt, thì mình cũng sẽ nhận lại những thứ hời hợt.

Quan hệ của mình với bố mẹ chồng cũng vậy. Mình thành tâm đối đãi, yêu thương chân thành, nên mình cũng sẽ nhận được tình yêu.

Diệp Lâm Anh đặc biệt gắn bó với mẹ chồng. Đó là người mà mình phải học rất nhiều. Mẹ tự tay chăm sóc gia đình, rồi làm chuyên gia tâm lý, gỡ rối cho hai cô con dâu. Dù là mẹ chồng nhưng có chuyện gì mình và chị dâu cũng có thể chia sẻ với mẹ. Mẹ rất lắng nghe và bao dung.

Những lúc mà hai vợ chồng cãi nhau, thì thường là mẹ sẽ bên cạnh Diệp Lâm Anh. Hay là những lúc mà tôi khóc bù lu bù loa lên nói chuyện với mẹ, thì mẹ ở bên cạnh. Người ta bảo mẹ chồng thì hay bênh vực con trai mình. Nhưng mẹ chồng mình thì sẽ rất công tâm. Mẹ dành cho nhiều cái lời khuyên, rồi mẹ rút ra những cái câu chuyện từ bản thân mẹ nữa để khuyên mình.Sau mỗi lần khi mà nói chuyện với mẹ, thì Diệp Lâm Anh đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn và thấy là mình nên cố gắng, kiên trì hơn nữa.

Mình cũng nghĩ rằng, việc mình luôn nỗ lực trong công việc, trong cuộc sống cũng là cách mình có được tình cảm của bố mẹ chồng.

Thời điểm mà mình còn đang hẹn hò với chồng, mình bị gãy chân khi vẫn đang là MC của một chương trình truyền hình trên VTV. Lúc ấy chú Lại Văn Sâm có nói rằng là: “Thôi, ở nhà nghỉ đi cháu”, nhưng mình không chịu, còn bó bột 1 chân tự lái xe từ Sài Gòn xuống Bình Dương để ghi hình tiếp.

Bố mẹ chồng thấy thế cũng nói: “Con Cún giống như trâu bò đó”. Mình nghĩ đó cũng là lý do, khiến bố mẹ chồng tin tưởng mình hơn.

Khi mà về gia đình và sống 3 năm, mình bụng mang dạ chửa vẫn chạy đi khắp các tỉnh để phát triển kinh doanh, lo đào tạo nhân viên. Ra ngoài thì mải mê làm ăn, nhưng về nhà mình cũng không làm biếng, không ỷ lại và chịu khó chăm sóc gia đình, phụ nấu nướng với mẹ chồng những lúc rảnh được ở nhà.. Mình nghĩ tình cảm được tạo dựng lên từ những việc nhỏ nhặt như vậy đó.

Sau những sóng gió vừa qua trong cuộc sống, kế hoạch tương lai của Diệp Lâm Anh là gì?

Mình vẫn ưu tiên hàng đầu cho việc chăm sóc con cái và kinh doanh. Mình muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh thật tốt, thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ, làm sao để những người xung quanh của mình, gia đình của mình được đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn, con cái của mình hạnh phúc, nhân viên của mình cảm thấy vững vàng. Chỉ cần mọi người xung quanh mình hạnh phúc, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy mọi thứ đều ổn.

Một ngày của Diệp Lâm Anh sẽ như thế nào?

Mình là người tham công tiếc việc, có thể dành toàn bộ thời gian cho công việc trừ lúc ngủ nhưng mà vẫn phải tiết chế vì còn có con nữa. Mình thức dậy khoảng độ 7-8 giờ sáng, chăm lo cho các con một chút, rồi tới công ty làm việc tới khoảng 6 giờ tối mới xong việc về nhà, có hôm làm tới tối khuya luôn, sau đó sẽ dành thời gian cho gia đình, con cái. Thế nhưng đôi khi vẫn cảm thấy có lỗi vì chưa dành đủ thời gian cho con. Mỗi ngày mình chỉ ngủ 5-6 tiếng thôi.

Diệp Lâm Anh rất khác so với hình dung cũ kỹ của mọi người về một bà mẹ 2 con. Bạn sành điệu, bạn sexy, bạn đẹp, và đôi khi táo bạo hơn cả những người phụ nữ chưa chồng. Bạn nghĩ thế nào về hình ảnh và phong cách mà một bà mẹ hai con thời hiện đại nên có?

Mình nghĩ dù kết hôn, sinh con hay chưa thì phụ nữ cũng nên là chính mình với phiên bản tốt nhất? Ai nói phụ nữ sinh con xong nhất định phải xuề xòa? Ai nói phụ nữ có con nhất định phải không dám ăn mặc diện, không tập gym hay không dành thời gian để chăm sóc bản thân mình?

Ai nói phụ nữ có con thì không cần lấy lại vóc dáng sau sinh, không chăm sóc da hay là không làm tóc cho thật đẹp? Diệp Lâm Anh cảm thấy nó rất là khó hiểu. Diệp Lâm Anh dù có nhiều việc thế nào đi nữa thì vẫn bỏ ra được 1 tiếng đồng hồ để tập gym, vì mình nghĩ phụ nữ thì phải khỏe và đẹp, kể cả là phụ nữ chưa chồng hay có chồng, chưa con hay là có con, luôn phải đẹp, khỏe mạnh cho đến già luôn.

Mà phụ nữ muốn đẹp thì phải là một quá trình, là sự kiên trì chăm sóc và tập luyện qua năm tháng. Mình có nguyên tắc là đi ra đường là phải chỉnh chu

Sẽ không ai thấy Diệp Lâm Anh ra đường trong trạng thái đang đi dép lê, mặc đồ ngủ hay đầu tóc chưa chải, chưa tô son. Thi thoảng đi gặp bạn bè hay đi tham dự các bữa tiệc tối có tính chất công việc, mình có thể về nhà muộn, nhưng vẫn không bao giờ bỏ qua bước dưỡng da, chăm sóc cơ thể.

Diệp Lâm Anh lần đầu nói về hôn nhân sau những ồn ào

Sau khi trải qua nhiều sóng gió trong năm qua, Diệp Lâm Anh thấy mình thay đổi như thế nào?

Mình điềm đạm hơn, biết lắng nghe hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, trưởng thành hơn. Mình nghĩ không phải biến cố nào cũng chỉ mang lại những tiêu cực, vì càng vấp ngã bao nhiêu mình sẽ càng mạnh mẽ hơn bấy nhiêu. Quan trọng là cách mà mình đối mặt và đứng dậy sau vấp ngã như thế nào.

Ở thời điểm này thì bạn có thấy rằng là mình hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có không?

Mình hạnh phúc vì tìm được một phiên bản mới của chính mình: đó là trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả mờ mịt nhất, đau khổ nhất thì mình vẫn có thể cười được, mình vẫn có thể quan tâm đến người khác được, mình vẫn có thể giấu đi cái cảm xúc cá nhân của mình quan tâm đến cái đại cục lớn hơn, quan tâm đến vấn đề nó lớn hơn về cảm xúc của người khác nhiều hơn.

Nó giống như là mình đã upgrade mình lên một level mới trong hành trình hoàn thiện bản thân mình trong cuộc sống vậy!

Xin cảm ơn Diệp Lâm Anh vì những chia sẻ.









Bài viết: Thanh Yên, Pa Dun Ảnh: Nguyên Công Danh Stylist: Long Ichi Thiết kế: Tiêng Tiêng Motion: LT Vinh

