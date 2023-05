Diệp Bảo Ngọc: Tôi hạnh phúc khi được ưu ái gọi là 'ngọc nữ màn ảnh' tiếp nối chị Tăng Thanh Hà

Lần đầu tiên góp mặt trong một dự án phim điện ảnh, Diệp Bảo Ngọc gây ấn tượng vì nhan sắc mặn mà và lối diễn xuất tự nhiên. Song song công việc diễn viên, cuộc sống đời thường của Diệp Bảo Ngọc cũng là đề tài được nhiều khán giả quan tâm. Sau một cuộc tình tan vỡ với diễn viên Thành Đạt, Diệp Bảo Ngọc nay có cuộc sống bình yên bên cạnh con trai.

Trong dịp trò chuyện với chúng tôi, nữ diễn viên tiết lộ những trải nghiệm đặc biệt trong lần đầu chạm đến "ước mơ điện ảnh". Đồng thời, Diệp Bảo Ngọc đã nói về khoảng thời gian "ở ẩn" để định hướng lại công việc nghệ thuật. Mẹ bỉm cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm dạy con và những điều đặc biệt trong cuộc sống phía sau màn ảnh.

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc

Diệp Bảo Ngọc tiết lộ con người Lý Hải, lên tiếng danh xưng ngọc nữ

Trước đây Diệp Bảo Ngọc chỉ xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, vậy khi thử sức ở một bộ phim điện ảnh bạn có trải nghiệm gì mới?

Có thể nói đây là dự án điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Trước đây tôi không nhận là do định hướng hình ảnh và nghề nghiệp chưa phù hợp ở thời điểm đó. Nhưng vào năm 30 tuổi, tôi muốn thay đổi và bước ra khỏi vùng an toàn mà mình đã gìn giữ suốt mười mấy năm làm nghề. Đó là lý do khiến tôi quyết định đến với Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh. Đây cũng là lần đầu tôi đóng vai một cô gái lênh đênh trên sông nước, tôi có những trải nghiệm vô cùng thú vị trong cuộc sống cũng như kho tàng diễn xuất.

Khoảnh khắc nhận được cuộc gọi thông báo đã được chọn một trong những vai chính ở Lật Mặt 6 tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng sau những cảm giác hạnh phúc là sự lo lắng. Tôi đã trao đổi với ekip của anh Lý Hải và được biết có vài cảnh quay nhạy cảm. Riêng về phần tâm lý nhân vật tôi có thể làm tròn vai được còn việc phải quay cảnh nhạy cảm khiến tôi rất lo lắng. Sau khi nói chuyện với anh Lý Hải và chị Minh Hà tôi mới biết đây là những cảnh quay nhất định phải xảy ra trong câu chuyện, tôi quyết định tin tưởng anh chị.

Tham gia phim điện ảnh lần đầu tiên nhưng lại là một series đã có tên tuổi từ trước, Diệp Bảo Ngọc coi đây là thách thức hay cơ hội?

Tôi biết Lật Mặt là series phim đã có tiếng tăm nên thấy bản thân vô cùng may mắn khi được tham gia. Trong quá trình quay, tôi đã được các anh chị hỗ trợ và nâng đỡ rất nhiều. Tôi nghĩ đây là một cơ hội cũng như thách thức rất lớn dành cho bản thân mình. Nói cơ hội là vì tôi được góp mặt trong dự án có thể gọi là phim "100 tỷ". Thách thức của tôi là lần đầu được xuất hiện trên màn ảnh rộng, tôi phải thật sự rất cố gắng và tập trung để hoàn thành vai trò của mình một cách tốt nhất.

Sau 5 tuần làm việc cùng nhau, Diệp Bảo Ngọc cảm nhận Lý Hải – Minh Hà là người như thế nào?

Tôi và cả ekip diễn viên đã làm tiền kỳ với anh Hải chị Hà suốt hơn 1 tháng trước khi ra phim trường. Chỉ có vài tháng làm việc kể từ khi hợp tác nhưng bản thân tôi rất khâm phục và học được nhiều ở vợ chồng anh chị. Tôi nghĩ đó là những kinh nghiệm sống, hành trang cho tôi suốt cả sự nghiệp sau này.

Thứ nhất, tôi học được ở cả hai tính khiêm tốn, giản dị và luôn nghĩ cho người khác. Anh Lý Hải luôn luôn dặn các diễn viên của anh rằng mình nói cái gì cũng phải rất cân nhắc, phải xem là những lời nói đó có ảnh hưởng đến chén cơm của người khác hay không. Câu này thật sự chạm đến trái tim của một diễn viên trẻ như tôi. Tiếp theo, anh chị khiến tôi học được tính chan hòa, yêu thương mọi người. Anh Hải không có sự cách biệt giữa một nghệ sĩ lớn và một nghệ sĩ nhỏ. Tôi nghĩ chỉ những người có tâm hồn đẹp thì mới có thể thể hiện ra bên ngoài như thế.

Từ lúc nhận lời đóng phim đến thời điểm này, Diệp Bảo Ngọc có bao giờ hình dung ra cảnh mình được hàng nghìn khán giả săn đón và quan tâm lớn mỗi khi xuất hiện như hiện tại không?

Thật sự tôi không hình dung ra được khán giả lại quan tâm đến Lật Mặt và nhân vật Liên của tôi nhiều như vậy. Trước đây tôi chỉ đóng phim truyền hình nên không có cơ hội đi cinetour để tiếp xúc gần với khán giả. Lần này tôi tham gia thì thấy đây là hoạt động hay với mục đích để khán giả và nghệ sĩ được xích gần với nhau hơn, đây là trải nghiệm rất đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Lần đầu tôi cảm nhận được sự rất rõ ràng sự yêu quý và tâm lòng chân thành mà khán giả dành cho những người nghệ sĩ.

Nếu nói rằng chính Lý Hải đã mở ra một cột mốc mới trong sự nghiệp của Diệp Bảo Ngọc sau mười mấy năm thì có đúng không?

Đúng, rất đúng. Tôi rất biết ơn anh Lý Hải và chị Minh Hà. Khi nhận được sự yêu thương, đóng góp tích cực của khán giả sau bộ phim thì điều đầu tiên tôi muốn nói nhất là cảm ơn đến vợ chồng anh Hải và chị Hà. Bởi vì anh chị đã rất kiên nhẫn với một tấm chiếu mới như tôi. Với tên tuổi của một đạo diễn và nhà sản xuất gạo cội như anh chị thì muốn mời ai mà không được, nhưng họ đã chọn tôi. Nếu không có sự kiên nhẫn của anh chị thì tôi đã không có được những thành công như hôm nay.

Gần đây nhiều khán giả gọi Diệp Bảo Ngọc là "ngọc nữ màn ảnh" trong khi trước đây danh xưng này dành cho Tăng Thanh Hà. Khi được gọi bằng "ngọc nữ", Diệp Bảo Ngọc có cảm xúc ra sao?

Thật sự tôi rất vui và hạnh phúc khi được mọi người ưu ái gọi là "ngọc nữ màn ảnh" tiếp nối sau Tăng Thanh Hà. Tôi luôn nhắc mình phải cố gắng để xứng đáng với danh hiệu mà khán giả dành tặng. Đồng thời tôi phải có trách nhiệm nhiều hơn để gìn giữ được danh xưng đó.

Diệp Bảo Ngọc lên tiếng tin đồn hẹn hò Thanh Thức

Sau khi Lật Mặt 6 được công chiếu, mọi nhất cử nhất động của Diệp Bảo Ngọc và Thanh Thức đều lọt vào ống kính của người hâm mộ. Đa phần khán giả rất yêu thích và "đẩy thuyền" cho cả hai, Diệp Bảo Ngọc nghĩ sao?

Tôi thấy vui, thật ra Diệp Bảo Ngọc và Thanh Thức đã làm việc với nhau rất nhiều lần rồi. Anh em cũng chơi chung với nhau hơn chục năm, giữa tôi và Thanh Thức không có khoảng cách gì hết. Kể cả anh Trung Dũng, Huy Khánh hay Quốc Cường đều là những người anh em, bạn bè rất thân thiết với tôi ngoài đời.

Tôi và các anh luôn có sự gắn kết, nói đơn giản tôi là một đứa "em trai" trong nhóm 6 diễn viên. Có thể trong Lật Mặt 6, vì mọi người quá thương cho số phận An và đồng cảm với Liên nên khi ra ngoài khán giả quá yêu thích mà ghép đôi, đẩy thuyền. Khi mọi người dành tình cảm quá lớn cho nhân vật trong phim thì thường sẽ xuất hiện nghi án "phim giả tình thật", đây là chuyện bình thường.

Tuy nhiên khi những thông tin này được lan truyền với tốc độ chóng mặt thì sẽ khiến cuộc sống đời tư của người trong cuộc bị ảnh hưởng?

Tôi nghĩ mối quan hệ riêng tư của tôi phải hiểu rằng đó chỉ là công việc, vậy nên nó cũng không khiến cuộc sống tôi bị ảnh hưởng quá nhiều. Với tôi công việc là công việc, sau công việc là cuộc sống riêng. Tôi là người rất rạch ròi trong công việc và đời sống, đó là lý do tôi ít chia sẻ đời tư mà chỉ muốn mọi người tập trung vào những việc tôi làm. Phía sau công việc, tôi không muốn là một nghệ sĩ Diệp Bảo Ngọc nữa mà chỉ muốn là một người mẹ, người con.

Diệp Bảo Ngọc có quan điểm nói không với thị phi khi làm nghề. Nhưng đã là nghệ sĩ thì không né tránh được đôi lúc bị gọi tên vào những chuyện không mong muốn, vậy điều "sóng gió" nhất Diệp Bảo Ngọc đã trải qua là gì?

Không riêng gì tôi mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng sẽ có những sóng gió của riêng họ. Tuy nhiên, có người chọn phơi bày nhưng có người sẽ giấu vào trong và tôi chọn cách thứ 2. Việc giấu kín khiến tôi cảm thấy mình sẽ dễ vượt qua hơn, tôi là người không thích sự ồn ào và náo nhiệt và không muốn mọi người quan tâm đời sống cá nhân. Về công việc thì mọi thứ đã có trên truyền thông, báo chí hết rồi nên tôi muốn giữ một vài thứ riêng tư cho mình. Từ khi bắt đầu làm nghề, tôi đã có kim chỉ nam không đi lên từ những tin đồn hay scandal. Tôi luôn muốn giữ sự an toàn nhất, bởi không chỉ giữ cho mình mà còn là cho con và biết đâu sau này tôi lập gia đình thì còn là giữ cho người bạn đời tiếp theo.

Diệp Bảo Ngọc nói về cách dạy con, chồng cũ

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Diệp Bảo Ngọc có rơi vào áp lực kinh tế không?

Tôi được hậu thuẫn từ gia đình rất nhiều. Ngoài ra tôi cũng có công việc kinh doanh riêng nên từ lâu đã không đặt nặng vấn đề đi diễn kiếm được bao nhiêu tiền. Giờ đây nghệ thuật như một nơi để tôi được sống theo cảm xúc và làm những gì mình mong muốn. Công việc kinh doanh là nguồn thu chính để tôi ổn định cuộc sống và lo cho tương lai của con.

Trong suốt 13 năm sự nghiệp vừa qua, có một giây phút vu vơ nào đó Diệp Bảo Ngọc tìm kiếm tên mình trên các công cụ mạng xã hội không, bạn thường thấy người ta tò mò gì về mình?

Thỉnh thoảng tôi cũng có lên tìm trên Google để xem người ta đang muốn biết gì về mình. Có một khoảng thời gian tôi không tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều mà muốn dừng lại để định hướng con đường sắp tới. Bởi lẽ lúc đó các gameshow rất nhiều mà tôi là người sống hướng nội, không quá hoạt bát trên sân khấu nên không thể tham gia. Trong thời gian nghỉ ngơi, tôi đã sống rất vui vẻ và yên bình bên cạnh con trai. Tôi tạm ngưng công việc là một người nghệ sĩ để trở về làm một Diệp Bảo Ngọc của công việc ở công ty, là mẹ của một bé trai 10 tuổi và là người con của gia đình. Giai đoạn yên ắng đó đã mang lại sự bình an trong tâm hồn tôi.

Tôi đã chậm lại để hỏi bản thân rằng mình đang mong chờ điều gì trong sự nghiệp. Sau khi tìm được câu trả lời, tôi quyết định chờ đợi những dự án phù hợp bởi không muốn xuất hiện quá nhiều. Cho dù tôi có tạm ngưng 5 năm hay 7 năm thì tôi vẫn sẽ là con người tràn đầy sức sống, năng lượng khi trở lại bởi tôi thuộc về nghệ thuật.

Với những người nghệ sĩ thì ngoài công việc, họ cũng sẽ được khán giả quan tâm về chuyện đời tư. Khi đọc những thông tin về chuyện không vui đã từng trải qua trong quá khứ, Diệp Bảo Ngọc thường sẽ phản ứng thế nào?

Bây giờ tôi rất bình thường khi đọc những thông tin đó. Bởi vì tôi là một người sống cho hiện tại và tiến về phía trước, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Đó là những ký ức đẹp nhưng tôi không muốn gợi lại hay nhắc đến nó nhiều. Tôi bây giờ cũng có cuộc sống khác và ba của bé Kid cũng vậy, con người chúng ta nên đi về phía trước chứ không đi lùi, chẳng có ai vững vàng khi cứ ngoái lại sau lưng để nhìn.

Những cặp đôi sau khi ly hôn vẫn phải giữ liên lạc để cùng nhau nuôi dạy con chung. Có bao giờ Diệp Bảo Ngọc và ba của Kid gặp bất đồng không?

Tôi và ba của bé thường xuyên hỏi về việc học hành, đưa đón hoặc về những biến chuyển tâm sinh lý của con. Chúng tôi liên lạc để nắm tình hình và giúp con phát triển toàn vẹn nhất. Cho đến thời điểm này không xảy ra bất đồng vì ba của Kid khá tôn trọng cách dạy con của tôi. Cho dù có bất đồng thì cả hai sẽ hướng đến một điểm chung là điều tốt nhất cho con.

Con của người nổi tiếng thường sẽ được quan tâm trong cuộc sống đời thường. Có bao giờ nhóc tỳ chia sẻ với mẹ về việc gặp áp lực khi được nhiều người nhận ra không?

Con có nói với tôi mọi người biết bé là con của diễn viên. Tuy nhiên đó là lý do tôi không muốn đăng tải những hình ảnh của con hay cho con xuất hiện nhiều trước truyền thông quá nhiều. Tôi muốn Kid có tuổi thơ như bao bạn bè đồng trang lứa. Tôi không muốn sự nổi tiếng của bố mẹ vô tình hình thành cái "tôi" lớn của của con, vì như thế sẽ khiến con gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống sau này. Tôi luôn nói con là một người bình thường như bao đứa trẻ khác, con hãy tận hưởng tuổi thơ hồn nhiên và vô tư.

Trong thời gian bận rộn công việc, có bao giờ Diệp Bảo Ngọc trực tiếp nhắn tin để nhờ chồng cũ hỗ trợ chăm con không?

Thật ra thì lịch trình của tôi không quá dày đặc, ngoài tôi thì bé còn có ông bà ngoại. Có thể nói ông bà như bố mẹ thứ 2 của bé Kid vì luôn dành hầu hết thời gian chăm bé. Tôi thật sự rất may mắn khi được sinh trưởng trong gia đình đầy sự yêu thương.

Con trai của Diệp Bảo Ngọc hiện tại đã 10 tuổi, liệu bé có thắc mắc về những gì mẹ đã trải qua trong quá khứ hoặc tìm hiểu lý do bố mẹ không sống cùng nhau?

Bé không thắc mắc với tôi nhưng sẽ hỏi bà ngoại. Con tôi là người rất sâu sắc nhưng là con trai nên bé lại thể hiện quan điểm, suy nghĩ một cách rất dè chừng. Con vẫn chưa thể mở lòng hỏi trực tiếp với mẹ vì như thế thì thẳng thắn quá.

Nếu một ngày nào đó con hỏi trực tiếp thì tôi cũng sẽ trả lời, có sao thì nói vậy. Tuy nhiên tôi luôn chia sẻ với con về những điều tích cực, không phải vì mối quan hệ của ba mẹ tạm ngưng thì sẽ ngưng cả một mối quan hệ luôn. Tôi nói với con ba và mẹ không có đủ duyên đi xa cùng nhau tuy nhiên chúng ta vẫn là một gia đình, bất kỳ lúc nào con cần thì ba mẹ luôn bên cạnh con. Tôi bảo con đừng bao giờ nghĩ ba mẹ không ở cạnh nhau thì gia đình này sẽ không có. Tôi nói con hãy nghĩ mình may mắn vì có thêm một gia đình nữa là gia đình mới của ba, cô cũng rất yêu thương và chăm sóc cho con. Tôi luôn dạy bé hãy nghĩ đến những điều mình có được chứ đừng nghĩ đến những điều mất đi, vì cứ nghĩ chuyện mất đi sẽ khiến mình tồi tệ hơn, cuộc sống này nên hướng đến những việc tích cực.

Cảm ơn những chia sẻ của Diệp Bảo Ngọc!