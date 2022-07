Diễn viên Trương Gia Hân nghi lộ clip nóng do chat sex

Trương Gia Hân được cho chính là nhân vật nữ trong đoạn clip chat sex được lan truyền trên mạng xã hội.

Sáng 9/7, Hk01 đưa tin, đoạn video gợi cảm được cho là của nữ diễn viên Trương Gia Hân được lan truyền trên mạng xã hội. Cô gái trong video mặc đồ trắng sexy và thực hiện nhiều động tác khêu gợi khiến người xem phải đỏ mặt.

Theo phát hiện của cư dân mạng, video này có nguồn gốc từ một trang web giao lưu trả phí. Thông thường, mỗi tháng một người phải đóng 78.665 HKD (234.000 đồng) phí duy trì.

Trương Gia Hân

Trương Gia Hân được cho là sở hữu phòng chat riêng. Nếu muốn giao lưu với người đẹp đài ViuTV, hội viên phải được chọn ở 7 mức giá và có 9 cấp độ. Mất 20 USD mỗi tháng để xem được hình ảnh và trò chuyện thông thường của mỹ nhân sinh năm 1996.

Hai cấp độ cao nhất và đắt nhất là VIP (1.000 USD/tháng) và Only U (10.000 USD/tháng). Tại đây, hội viên có thể xem tất cả những video tối mật hay yêu cầu trò chuyện “thân tình” với nữ diễn viên.

Trước thông tin này, Trương Gia Hân đã chia sẻ đoạn clip đóng thế Sofia Vergara cải trang thành Emma Watson trên Stories Instagram của cô, kèm theo đó là các cụm từ như "công nghệ", "chỉnh sửa" và "hiệu ứng".

Động thái của Trương Gia Hân trước cáo buộc chat sex

Dường như nữ diễn viên đang ám chỉ về lùm xùm trên mạng xã hội của mình. Nhưng khi phóng viên của Hk01 liên hệ để xác nhận nhân vật nữ trong đoạn clip có là đúng Trương Gia Hân, người đẹp không phản hồi.

Trương Gia Hân sinh năm 1996, cô được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên và từng tham gia các bộ phim như IT Dog, You Are The One. Instagram cá nhân của cô có hơn 114.000 người theo dõi. Người đẹp thường xuyên hoạt động mạng xã hội và chia sẻ nhiều hình ảnh đời thường gợi cảm.