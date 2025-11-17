Diễn viên Phương Nam, cầu thủ Quế Ngọc Hải ấn tượng với giải chạy bộ gây quỹ hơn 1 tỷ đồng xây trường vùng cao!

Ngày 16/11, hơn 1.000 học sinh, cán bộ, giáo viên, phụ huynh cùng cộng đồng yêu chạy bộ đã tham gia giải chạy thường niên E-Run do Tập đoàn Giáo dục Edufit tổ chức, nhằm gây quỹ cho dự án thiện nguyện "Ngôi trường ước mơ". Đây cũng là một trong những hoạt động nổi bật kỷ niệm 15 năm thành lập Edufit. Sự kiện năm nay tổ chức tại công viên Hoà Bình (Hà Nội).

" Một bước chạy - Ngàn ước mơ "

Với thông điệp "Một bước chạy - Ngàn ước mơ", E-Run 2025 mang đến ba cự ly gồm 150m, 1.500m và 3.000m, phù hợp cho học sinh từ mầm non đến THPT, cùng thầy cô và phụ huynh. Bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe, giải chạy còn tạo nên bầu không khí gắn kết, năng động và giàu cảm hứng.

Ban tổ chức chú trọng tối đa yếu tố trải nghiệm - an toàn với đội ngũ y tế, hướng dẫn viên và nước uống túc trực suốt hành trình. Không chỉ có đường chạy, người tham gia còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như check-in sáng tạo, mini game, gian hàng ẩm thực và các khu hoạt động tương tác.

Sự góp mặt của diễn viên Phương Nam (vai Tạ trong phim Mưa đỏ) và cầu thủ Quế Ngọc Hải càng khiến không khí sự kiện trở nên sôi động và truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn.

Giải chạy E-Run 2025

Một số hình ảnh tại giải chạy

Diễn viên Phương Nam, cầu thủ Quế Ngọc Hải ấn tượng trước giá trị tích cực và thông điệp ý nghĩa của giải chạy

Chia sẻ bên lề sự kiện, diễn viên Phương Nam cho biết anh vốn duy trì thói quen chạy bộ từ trước khi tham gia bộ phim Mưa đỏ. "Khi tham gia E-Run 2025, mình cảm nhận được sự gắn kết tuyệt vời giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh. Đây thực sự là một hoạt động rất ý nghĩa".

Anh kỳ vọng tinh thần này sẽ lan tỏa rộng rãi: "Rất nhiều em nhỏ và phụ huynh, thậm chí cả gia đình cùng chạy. Mình tin năng lượng tích cực từ sự kiện sẽ truyền đi thông điệp: Hãy cùng chung tay xây dựng những điểm trường cho trẻ em còn gặp khó khăn".

Với anh, trách nhiệm của người lớn là tạo nên những điều tốt đẹp: "Mỗi em nhỏ đều cần hạnh phúc và cơ hội. Mỗi bước chạy hôm nay là một phần đóng góp xây dựng Ngôi trường ước mơ - đúng như tên chương trình".

Diễn viên Phương Nam và các em học sinh

Đối với cầu thủ Quế Ngọc Hải, anh đánh giá cao ý nghĩa kép của sự kiện: "Không chỉ thúc đẩy tinh thần thể thao, E-Run 2025 còn gây quỹ cho chương trình Ngôi trường ước mơ , mang đến nhiều điểm trường mới cho các em nhỏ".

Anh cũng nhấn mạnh vai trò đồng hành của phụ huynh: "Bố mẹ nên đồng hành cùng con cả trong học tập và cuộc sống. Hy vọng các gia đình dành thêm thời gian cho con, cùng rèn luyện sức khỏe - bởi làm gì cũng cần có sức khỏe".

Quế Ngọc Hải ấn tượng với ý nghĩa giải chạy

Học sinh học được sự đồng cảm và kết nối qua mỗi bước chạy

Đưa cháu là em Nguyễn Hương Nhi (lớp 7, The Dewey School Hải Phòng) đến tham gia giải chạy ở Hà Nội từ 5 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ: "Tôi muốn cháu mở rộng kiến thức, gặp gỡ bạn bè và nhận thêm năng lượng tích cực. Quan trọng nhất là để cháu hiểu còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, và ý nghĩa của việc góp sức thông qua giải chạy".

Bà cho biết dù đã nói trước ở nhà, nhưng chỉ khi trực tiếp tham gia, cháu Nhi mới cảm nhận trọn vẹn tinh thần sẻ chia. "Tôi vui lắm khi thấy cháu học được cách đồng cảm và kết nối với nhiều bạn mới".

Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Tổng Hiệu trưởng Hệ thống Mầm non Sakura Montessori kiêm Giám đốc dự án E-Run, chia sẻ: "E-Run không chỉ là sân chơi rèn sức khỏe mà còn là nơi lan tỏa lòng nhân ái. Ngoài các hoạt động thể thao, học sinh còn tự tổ chức gian hàng, giúp các con rèn kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy kinh doanh và tinh thần đóng góp cho cộng đồng".

E-Run 2025 còn có các hoạt động bên lề như check-in sáng tạo, mini game, gian hàng ẩm thực…

Hơn 1 tỷ đồng gây quỹ xây dựng " Ngôi trường ước mơ "

Năm 2025, E-Run tiếp tục gây quỹ thành công hơn 1 tỷ đồng cho chương trình "Ngôi trường ước mơ", dự án thiện nguyện mà Edufit đã triển khai suốt 11 năm. Đến nay, chương trình đã xây mới và nâng cấp 14 điểm trường ở 9 tỉnh thành, đem đến cơ hội học tập tốt hơn cho hàng ngàn học sinh vùng khó khăn.

Ban Giám hiệu kỳ vọng nguồn quỹ năm nay sẽ giúp xây thêm điểm trường mới, đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ thầy cô tiếp cận công nghệ và phương pháp giáo dục tiên tiến, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục.

Với sự đồng hành của học sinh - giáo viên - phụ huynh trong cùng một sự kiện thể thao - thiện nguyện, E-Run 2025 tiếp tục khẳng định giá trị lớn nhất mà Edufit theo đuổi: tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.