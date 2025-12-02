Diễn viên nổi tiếng qua đời vì trượt chân ngã khi đang sửa nhà

Tối 1/12, tờ Maeil Business Newspaper đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng Brazil Tony Germano đã đột ngột qua đời ở tư gia trong quá trình sửa chữa nhà cửa. Theo nguồn tin, Tony Germano bị ngã khi đang kiểm tra phần mái của ngôi nhà vào hôm 26/11. Nam diễn viên trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 55. Lễ tang của Tony đã được diễn ra ở nghĩa trang Bosque da Paz Cemetery ở Vargem Grande Paulista (Brazil).

Người đại diện không giấu nổi niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin nam diễn viên Tony Germano đã không may bị ngã tại nhà riêng. Anh ấy đã không qua khỏi vì những vết thương nghiêm trọng. Chúng tôi hy vọng công chúng sẽ dành sự tôn trọng và cảm thông cho tang quyến, bạn bè, đồng nghiệp của cố nghệ sĩ trong khoảng thời gian đau buồn này. Tony đã để lại di sản về sự tận tâm và cống hiến. Tài năng cùng sự cống hiến của Tony đã chạm đến trái tim của tất cả đồng nghiệp từng cộng tác với nam diễn viên”.

Tony Germano mất thăng bằng khi leo lên kiểm tra mái nhà trong quá trình tu sửa tư gia

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Miguel Falabella đã tưởng nhớ người đồng nghiệp xấu số: “Anh ấy là 1 chuyên gia không thể thay thế được, 1 người bạn thân mến và 1 diễn viên tài năng. Tôi đã có vinh dự được cộng tác cùng Tony trong 1 vài tác phẩm”.

Đạo diễn Matheus Marchetti đau xót nhắc tới cố nghệ sĩ trong 1 bài đăng trên trang cá nhân: “Tony Germano là chỗ dựa tinh thần cho các đồng nghiệp trên phim trường. Anh ấy luôn là người mà tất cả chúng tôi có thể tin cậy. Tôi thật may mắn khi được gặp 1 con người rộng lượng, tài năng và đáng mến như Tony Germano. Sự xuất hiện của anh ấy giống như 1 món quà hiếm có nhất”.

Sự ra đi đột ngột của Tony Germano đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và khán giả

Tony Germano sinh năm 1970, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua các tác phẩm như Labyrinth of Lost Boys, An Unforgettable Year: Autumn... Trân sân khấu nhạc kịch, nam diễn viên tỏa sáng trong loạt tác phẩm gồm The Phantom of the Opera, Miss Saigon và Jekyll & Hyde. Bên cạnh đó, Tony Germano còn tham gia lồng tiếng trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Nicky, Ricky, Dicky & Dawn hay Go, Dog, Go.