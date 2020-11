Diễn viên nổi tiếng đợi con trai 12 tuổi mới cho cai sữa, 15 tuổi vẫn để con ngủ chung với mẹ

Là một nữ minh tinh nổi tiếng ở Đài Loan, Địch Oanh từng gây sốc khi tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng đến năm con 12 tuổi cô mới cai sữa cho con và vẫn ngủ chung với con trai đến năm 15 tuổi.



Con trai Địch Oanh là Tôn An Tá, ra đời sau nhiều lần vợ chồng Địch Oanh thụ tinh nhân tạo. Vì rất khó khăn mới có con nên vợ chồng Địch Oanh vô cùng nuông chiều con. Không chỉ cho con ăn những thực phẩm sang chảnh bậc nhất, học trường có học phí lên đến 80.000 NDT (khoảng 2,8 tỉ đồng) mỗi năm thì điều khiến người hâm mộ sốc hơn cả là cô cho biết đã cho con trai bú mẹ đến mãi năm con 12 tuổi.

Sau khi nghe Địch Oanh tiết lộ chuyện này, nhiều người không thể tin nổi và cho rằng quyết định của cô đã đi quá giới hạn. Với một bà mẹ bình thường, cho con bú đến khoảng 2 - 3 tuổi là phổ biến, đằng này Địch Oanh cho con bú đến mãi 12 tuổi thì thật khó tin. Ở lứa tuổi 12, con trai Địch Oanh nói riêng và mọi đứa trẻ nói chung đã bắt đầu có suy nghĩ về giới tính nên việc cho con bú, thậm chí để cho Tôn An Tá "sờ ti" mẹ mỗi khi đi ngủ là việc làm không thể chấp nhận.

Địch Oanh rất tự hào "khoe" việc cho con bú đến năm 12 tuổi và ngủ chung với con đến khi con đã 15 tuổi.

Đáp lại những ý kiến đó, Địch Oanh cho rằng việc làm của mình không có gì sai trái và rất tự hào cho rằng cha mẹ nên dành tình cảm cho con mình nhiều hơn để con cảm nhận được sự tuyệt vời của dòng sữa mẹ...

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh sự chiều chuộng thái quá của Địch Oanh không những chẳng giúp ích gì cho con trai mà còn làm hại con. 18 tuổi, con trai cô đi du học ở Mỹ cũng là khởi đầu cho bi kịch gia đình nữ minh tinh này.

Năm 2018, Tôn An Tá đã công khai tuyên bố nã súng vào 1 trường trung học ở tiểu bang Pennsylvania. Bà mẹ khóc ngất khi biết tin nhưng vẫn khăng khăng bảo vệ con và cho rằng vì còn nhỏ ước mơ trở thành cảnh sát nên Tôn An Tá mới đam mê vũ khí mà hành động như vậy....

Đôi khi sự chiều chuộng con thái quá của cha mẹ không những không có lợi cho con mà còn hủy hoại chính con mình. Vụ việc của con trai Địch Oanh đã gây chấn động mạnh vào năm 2018 nhưng đến giờ vẫn được các chuyên gia nhắc đến như một lời cảnh báo các phụ huynh về việc nuôi dạy con.

Ngủ chung với con khi trẻ đã lớn tuổi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ (Ảnh minh họa).

Nếu con đã 10 tuổi mà vẫn để con ngủ cùng bố mẹ, đứa trẻ sẽ gặp vấn đề gì?

1. Ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ

Một số người luôn nghĩ rằng khi ngủ cùng con thì trẻ sẽ cảm thấy yên tâm hơn, sớm muộn gì trẻ cũng phải rời xa cha mẹ nên họ rất trân trọng khoảng thời gian được ngủ cùng con.

Tuy nhiên, hầu hết trẻ em ở các nước phương Tây đều được ngủ trong phòng riêng ngay từ khi chúng được 2 - 3 tuổi, thậm chí là bé hơn. Nếu không thể để con ngủ riêng từ nhỏ như vậy thì bố mẹ cũng cần xác định "ranh giới" khi để con ngủ cùng phòng với mình, chẳng hạn như ngủ riêng giường hoặc chuyển dần bé sang ngủ riêng khi lớn tuổi hơn.

Muộn nhất là khi trẻ 5 - 6 tuổi, tâm trí đã trưởng thành hơn 1 chút, bố mẹ nên cho trẻ ngủ riêng phòng hoặc ngủ riêng giường trong phòng với bố mẹ rồi dần dần sẽ cho trẻ ngủ riêng hẳn. Việc duy trì ngủ chung giường với trẻ khi trẻ đã lớn có thể khiến 1 số trẻ bị dậy thì sớm, trước mắt là ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của đứa trẻ.

2. Ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng

Việc ngủ cùng con trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của trẻ mà còn ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Dù có con, bố mẹ vẫn cần thế giới riêng, không gian riêng của hai người, nếu ngày nào mẹ cũng chỉ xoay quanh con cái thì lâu dần sẽ thấy tình cảm vợ chồng dần trở nên xa lạ. Tồi tệ nhất là việc nó có thể khiến hai vợ chồng lạnh nhạt, muốn chia tay nhau.

Cho con ngủ riêng một cách hợp lý và "từng bước một"

1. Cho con bạn thời gian để chuẩn bị

Nếu muốn cho con ngủ riêng một cách tự lập, cha mẹ nên chuẩn bị tâm lý và thời gian để con thực hiện việc này, không vội vàng, không đột ngột. Ví dụ, nếu muốn tách con ra ngủ riêng mà con đã lớn, ban đầu, bố mẹ có thể quy định là con ngủ riêng vào tối thứ 2, thứ 4 trong tuần, rồi tăng dần lên đến khi con đã quen với việc ngủ riêng hẳn cả tuần.

Nếu trẻ không được dành thời gian chuẩn bị ngủ riêng thì đương nhiên trẻ sẽ bị gánh nặng tâm lý, thậm chí là tạo ra 1 cái bóng nặng nề khiến chúng khó chấp nhận việc này. Bố mẹ nên cho trẻ một thời gian để chuẩn bị, đồng thời phải làm tốt công tác xây dựng tâm lý cho trẻ trong giai đoạn đầu.

Cha mẹ có thể kể cho trẻ nghe nhiều hơn về lợi ích của việc ngủ một mình, kể cho trẻ nghe nhiều câu chuyện về những khía cạnh này, và cho trẻ biết lợi ích của việc ngủ một mình, để trẻ tự nguyện ngủ một mình.

2. Khi trẻ tự ngủ riêng, cha mẹ nên chăm chút, quan tâm con kĩ hơn

Trên thực tế, lý do khiến một số trẻ không muốn ngủ một mình có thể là do bất an và cảm thấy cha mẹ không còn yêu thương mình. Một số trẻ cảm thấy rất sợ ngủ riêng vì bất an, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Vì vậy, các bố mẹ cũng nên tạo cho con mình một giai đoạn thích nghi dần dần. Lúc tập ngủ riêng, cần quan tâm, chăm chút con thật tinh tế, kĩ lưỡng. Khi trẻ tự đi ngủ ở phòng riêng, lúc đầu cha mẹ nên ở bên giường cùng trẻ, đọc truyện, kể chuyện cho con nghe và chỉ rời đi cho đến khi con đã thực sự ngủ say. Điều này sẽ tạo cho trẻ cảm giác an toàn hơn. Tuy nhiên, bố mẹ nên nói trước với trẻ rằng hôm nay con sẽ ngủ riêng, để nếu trẻ tỉnh giấc giữa đêm sẽ không hốt hoảng đi tìm bố mẹ.