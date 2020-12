Diễn viên "Những nẻo đường phù sa" sau 23 năm: Người trở thành MC quốc dân có cách dạy con đáng ngưỡng mộ, người là mẹ 4 con "mất tích" khỏi showbiz

Những nẻo đường phù sa được sản xuất năm 1997, đã thành công khắc họa những năm tháng đấu tranh gian khổ của người dân Nam bộ trong cuộc kháng chiến chống Pháp với số phận những nhân vật khác nhau, hiện lên đầy màu sắc. Mặc dù hiện tại, có thể mọi người đã quên đi câu chuyện và tình tiết trong phim nhưng chắc chắn khi ca khúc Những nẻo đường phù sa vang lên, chắc chắn ai cũng bồi hồi nhớ lại.

23 năm sau ngày lên sóng, dàn sao của bộ phim đình đám ngày ấy đã có những ngã rẽ khác nhau trong sự nghiệp của mình. Số người vẫn theo nghiệp diễn viên không nhiều, chủ yếu chuyển hướng sang các hoạt động nghệ thuật khác hoặc im ắng rút lui khỏi showbiz, người chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, chọn cho mình và gia đình một cuộc sống bình yên. Dù vậy, họ đều có cách nuôi dạy con đáng ngưỡng mộ.



MC Quyền Linh

Thời điểm đóng Những nẻo đường phù sa, Quyền Linh là diễn viên vào nghề chưa lâu. Anh vào vai Tánh - con trai của điền chủ nhưng không nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà lựa chọn theo đuổi lý tưởng cách mạng. Quyền Linh nhận được sự chú ý của khán giả và giới chuyên môn sau vai diễn trên. Sau phim, anh vào vai chính trong các phim nổi tiếng Đồng tiền xương máu, Gió qua miền tối sáng.

Quyền Linh bây giờ là MC "quốc dân" được khán giả thương mến.

Sau 23 năm, Quyền Linh không còn đóng phim, anh đảm nhận vai trò MC của nhiều chương trình truyền hình ăn khách như Vượt lên chính mình, Bạn muốn hẹn hò, Vì bạn xứng đáng... Sau mối tình hơn 10 năm với Trịnh Kim Chi, nam MC kết hôn với bà xã Dạ Thảo và có hai con gái là Lọ Lem, Hạt Dẻ. Hai con của Quyền Linh càng lớn càng xinh đẹp, được khán giả khuyến khích tham gia các cuộc thi sắc đẹp.



Hai con của Quyền Linh càng lớn càng xinh đẹp.

Trong vấn đề dạy con, MC Quyền Linh và bà xã luôn tôn trọng mọi quyết định của con, chỉ đồng hành bên cạnh, khuyến khích, tạo động lực bằng điều kiện gia đình. Lọ Lem, Hạt Dẻ cũng được bố mẹ dạy dỗ theo cách của "con nhà nghèo". Vợ chồng nam MC ít khi nuông chiều con. Thay vì mua những món đồ đắt tiền, anh ưu tiên chọn những món hữu ích, giá cả hợp lý để dạy con quý trọng đồng tiền.

Trong nhà, các con sẽ được bố mẹ phân công làm việc việc nhà, gấp chăn màn, tưới cây… sau đó sẽ được trả lương. Với số tiền đó, bố mẹ sẽ không can dự đến và để con thoải mái sử dụng cho việc mua sách và món đồ mình thích.

MC Quyền Linh từng chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ than thở với con mình gặp áp lực trong công việc. Nhưng con vẫn hiểu và thông cảm. Tôi dạy con sống giản dị, hòa đồng, không kiêu căng dù cha là người nổi tiếng". Có lẽ vì thế mà hai cô con gái của MC Quyền Linh sống rất tình cảm và yêu thương ba mẹ.

"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My 6X

Diễm My sinh năm 1962 tại Nha Trang. Ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường, cô đã gây chú ý khi sở hữu chiều cao nổi trội cùng nhan sắc khác biệt với nét đẹp giống người phương Tây.

Diễm My 6X nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh.

"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My 6X vào vai chị gái của chiến sĩ tên Nhã trong Những nẻo đường phù sa. Chỉ đóng vai phụ nhưng nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều sự chú ý nhờ vẻ đẹp nổi bật.



Sau khi hoàn thành vai nữ chính trong phim Về trong sương mù (năm 1994) thì Diễm My quyết định kết hôn. Cô được ông xã yêu thương và chiều chuộng. Hiện tại khi bước sang độ tuổi gần lục tuần, Diễm My đang sở hữu vẻ đẹp phúc hậu cùng cuộc sống hạnh phúc bên ông xã đại gia cùng 2 cô con gái xinh xắn.

Hai con gái của Diễm My 6x và chồng đại gia là Hà Thùy My (sinh năm 1995) và Hà Quế My (sinh năm 2000).

Hai con gái của Diễm My 6x và chồng đại gia là Hà Thùy My (sinh năm 1995) và Hà Quế My (sinh năm 2000). Mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều sở hữu nhan sắc nổi bật, ấn tượng. Cuộc sống ở trời Tây của hai chị em tên My khiến nhiều người ngưỡng mộ về độ giàu có, sang chảnh.

Hai người thường xuyên chia sẻ ảnh đi mua sắm đồ hiệu đắt đỏ, đi du lịch nhiều nước, nghỉ dưỡng tại khách sạn, resort sang trọng, chơi những trò chơi dành cho giới thượng lưu như cưỡi ngựa, thăm thú cảnh đẹp bằng trực thăng...

Người đẹp gốc Nha Trang và ông xã rất hạnh phúc khi các con đều có thành tích học tập tốt. Trong đó, con gái út của nữ hoàng ảnh lịch đậu vào 4 trường đại học ở Mỹ. Con gái lớn Thùy My cũng sở hữu thành tích học tập đáng nể. Cô từng tiết lộ, có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Hiện tại, Thùy My đang học ngành Truyền thông Báo chí tại Đại học Stanford (Mỹ).

"Đệ nhất mỹ nhân" Diễm Hương

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, đậm chất Á Đông, Diễm Hương được mệnh danh là “ngọc nữ tinh khôi”, “đệ nhất mỹ nhân” của làng giải trí. Hình ảnh của Diễm Hương khi đó phủ sóng khắp mọi nơi, đi đến đâu cũng bắt gặp người ta treo lịch in hình nữ diễn viên, đủ chứng tỏ độ nổi tiếng không phải dạng vừa của cô.

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, đậm chất Á Đông, cô được mệnh danh là “ngọc nữ tinh khôi”, “đệ nhất mỹ nhân” của làng giải trí.

Diễm Hương đóng vai nữ chiến sĩ cách mạng trong Những nẻo đường phù sa. Tuy nhiên, kể từ sau khi kết hôn với chồng Việt kiều, Diễm Hương sang nước ngoài sinh sống và vắng bóng hoàn toàn khỏi giới showbiz.



Được biết, Diễm Hương hiện giờ đang sinh sống tại Malaysia cùng chồng con. Thi thoảng cô về nước để gặp gỡ người thân và những người bạn bè, đồng nghiệp thân thiết ngày xưa. Nữ diễn viên có 4 con và không ai trong đó chọn nối bước mẹ hoạt động nghệ thuật và Diễm Hương chưa từng chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào về gia đình.

Diễm Hương chưa từng chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào về gia đình.

Theo lời kể của Quyền Linh, năm 2019, anh và diễn viên Lê Tuấn Anh có gặp lại Diễm Hương trong một lần về chơi Việt Nam. Ở tuổi cận kề 50, Diễm Hương có nhiều thay đổi về mặt ngoại hình nhưng vẫn giữ được dung mạo xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt trong veo đặc trưng của mình.

Quyền Linh kể: "Diễm Hương bây giờ đã có 4 người con, to gấp đôi, mặt vẫn xinh, mắt vẫn trong veo như vậy. Ngày xưa Diễm Hương gầy lắm, nhỏ xinh, bây giờ thì không hẳn là mập mà múp míp".

Á hậu Trịnh Kim Chi

Trịnh Kim Chi vào vai cô thôn nữ đem lòng cảm mến Nhã (Thiệu Ánh Dương) nhưng sau đó lại chọn làm vợ luật sư Nguyễn (Huỳnh Anh Tuấn). Sau 23 năm, Á hậu Việt Nam 1994 vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, nhưng thiên về diễn sân khấu. Chị là á hậu đầu tiên được phong danh hiệu NSƯT.

Chị là á hậu đầu tiên được phong danh hiệu NSƯT.

Hiện tổ ấm nhỏ của Trịnh Kim Chi và ông xã doanh nhân hạnh phúc viên mãn với hai cô con gái xinh xắn, chăm ngoan, học giỏi. Trong đó, cô con gái đầu 18 tuổi của Trịnh Kim Chi tên Võ Trịnh Khánh Ngân nhận được nhiều quan tâm của người hâm mộ.

Trịnh Kim Chi thường xuyên nhắc đến con gái yêu trên trang cá nhân. Cô bộc bạch luôn cùng gia đình sát cánh bên các con trong mọi hoàn cảnh. Là con gái của nghệ sĩ nổi tiếng, gia đình có điều kiện nhưng nhờ sự dạy dỗ sớm của mẹ, Khánh Ngân và em gái sống giản dị, khiêm nhường.

Trịnh Kim Chi và chồng doanh nhân rất tôn trọng quyết định của con cái, để con thoải mái lựa chọn công việc mà mình yêu thích. Nữ diễn viên Những nẻo đường phù sa không ép con phải theo con đường nghệ thuật như mình dù cô bé sở hữu nhan sắc xinh đẹp và chiều cao vượt trội.

Ngoài ra, những diễn viên nổi tiếng khác của phim Những nẻo đường phù sa như Hồng Ánh, NSƯT Ngọc Hiệp hay Trung Dũng đều có những ngã rẽ riêng trong sự nghiệp.

Trong phim, Hồng Ánh nhận vai nữ du kích tên Mai. Khi đóng Những nẻo đường phù sa, nữ diễn viên vừa tròn 20 tuổi. Hiện nay, Hồng Ánh vẫn đóng phim và tham gia công tác sản xuất điện ảnh. Vẻ đẹp không thay đổi suốt 20 năm của cô cũng nhận được lời khen của khán giả.

Vợ chồng Hồng Ánh kết hôn 10 năm nhưng chưa có con. Cô từng chia sẻ: "Quan trọng là mình định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng có con mới hạnh phúc? Tại sao phải có con mới hạnh phúc? Trong phim có lời thoại: “Chả lẽ phải sinh con mới là con người”. Mọi người cứ quen suy nghĩ và quyết định dùm suy nghĩ của người khác theo lăng kính của mình".

Hồng Ánh lúc trẻ.

NSƯT Ngọc Hiệp đóng vai Út Hơn - con gái ông Tư Cò. Đây là một trong những vai diễn để lại dấu ấn lớn trong sự nghiệp của chị. Sau phim Cô gái xấu xí, Ngọc Hiệp gần như rút khỏi ngành giải trí, chuyên tâm vào công việc giảng dạy đại học, chỉ đạo sản xuất nhiều tác phẩm điện ảnh. Bên cạnh sự nghiệp vững chắc, NSƯT Ngọc Hiệp cũng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên cạnh chồng là nghệ sĩ kịch câm Nguyễn Thành Danh và cô con gái xinh xắn.

Trung Dũng đảm nhận tuyến vai phản diện, là tên lính tay sai chuyên đàn áp nông dân. Ở tuổi 47, nam diễn viên vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và sống một mình. Anh thừa nhận từng kết hôn tại Mỹ và có con.