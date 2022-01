Diễn viên Hồng Đăng: "Vợ chồng tôi không cãi nhau vì tài chính bởi có nguyên tắc riêng"

Khi rời xa công việc, Hồng Đăng trở về nhà lại là một người chồng chu toàn, một người cha mẫu mực. Và để có thể giữ gìn được hạnh phúc gia đình bền lâu, bên cạnh sự thấu hiểu, chia sẻ và nỗ lực, anh và bà xã cũng có những "tôn chỉ" cùng nhau tôn trọng. Với anh, nguyên tắc về tài chính là điều quan trọng nhất để tránh cãi vã, xung đột nội bộ trong gia đình.



Biến cố tài chính - May mắn vì có vợ bên cạnh

Từng có thời điểm diễn viên Hồng Đăng chỉ muốn thỏa mãn cuộc sống của mình chứ không muốn tiết kiệm tiền. Nhưng rồi cũng chính tư duy đầu tư không tích lũy đó mà anh từng có khoảng thời gian khó khăn, gần như là mất trắng: "Có lúc tôi đã mất tất cả. Đó là khoảng năm 2011, tôi đầu tư và gặp khó khăn tài chính. Đến năm 2016, tôi mới giải quyết xong".

Chính lúc khó khăn ấy, anh luôn có vợ bên cạnh sẵn sàng sẻ chia, Hồng Đăng nhớ lại: "Lúc trắng tay, vợ chồng tôi động viên nhau cố gắng làm lại từ những việc nhỏ nhất. Vợ kinh doanh, tôi tham gia làm truyền thông. Cứ thế cố gắng từng chút một".

Sau biến cố kéo dài 5 năm, Hồng Đăng mới nhận ra tầm quan trọng của việc đầu tư đi đôi với tích lũy. Vợ chồng anh từ đó cũng thiết lập nên những quy tắc riêng trong tài chính gia đình. Xây dựng tài chính bền vững từ những nguyên tắc riêng.

Tích lũy & đầu tư tài chính - Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất

Nguyên tắc đầu tiên của vợ chồng diễn viên Hồng Đăng chính là nhiều cái nhỏ tạo nên một cái lớn. Điều này bắt nguồn từ chính bài học sau lần vấp ngã kéo dài 5 năm của anh. Cả 2 vợ chồng cùng làm ăn, dành dụm, chắt bóp từ những điều nhỏ nhất, cuối cùng cũng cùng nhau vượt qua, gây dựng lại tất cả.

Nguyên tắc thứ 2, đó là sự an toàn. Vì đã từng trượt dài trong biến cố tài chính, vợ chồng anh đồng tâm hướng đến sự an toàn, không còn liều lĩnh, hạn chế rủi ro, lấy phương châm an toàn - bền vững - sinh lời làm chủ. Anh tâm niệm: "Khi bạn lựa chọn an toàn, lợi nhuận không thể nào cao bằng sự liều lĩnh, nhưng nó sẽ phù hợp với người từng vấp ngã, đang có gia đình và luôn muốn bảo vệ sự đầy đủ đó cho vợ và con."

Nguyên tắc thứ 3, tìm cho mình một trợ thủ đắc lực. Sau vài lần đầu tư "tự phát" không thành công, bằng kinh nghiệm của mình cùng sự tư vấn của bạn bè, diễn viên Hồng Đăng đã thử sức với việc đầu tư online, tận dụng khoa học công nghệ 4.0 vào tài chính. Hiện tại, anh đang dành sự tín nhiệm cho ứng dụng Tikop.

Như vậy, không chỉ riêng diễn viên Hồng Đăng mà đối với bất kì gia đình nào cũng vậy, để hạnh phúc gia đình được bền vững dài lâu thì việc có những nguyên tắc riêng trong quản lý và đầu tư tài chính là điều quan trọng. Hơn cả, cần phải có giải pháp thiết thực để đầu tư, sinh sôi khoản tiền và tạo tiền đề tự chủ tài chính cho gia đình trong tương lai.