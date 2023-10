Diện trang phục màu be trẻ trung như sao Hollywood

Trang phục màu be là lựa chọn phong cách được ưa chuộng không kém những set đồ mang tông màu đen hay trắng. Những bộ cánh mang tông màu be làm chủ đạo thường có sự trang nhã, tinh tế. Bên cạnh đó, trang phục màu be còn cho hiệu quả "hack" tuổi tốt, giúp diện mạo thêm tươi tắn, rạng rỡ.

Với rất nhiều ưu điểm, trang phục màu be dễ dàng "lọt vào mắt xanh" của các sao nữ Hollywood. Họ thường chọn trang phục màu be để góp phần xây dựng phong cách dạo phố sành điệu, sang xịn mịn. Muốn có thêm ý tưởng diện trang phục màu be, chị em đừng bỏ qua những set đồ sau đây của sao Hollywood.

Gigi Hadid diện trang phục màu be theo cách tối giản. Cô kết hợp áo len mỏng, tông màu trắng với quần kaki màu be, tạo nên bộ trang phục tươi trẻ và bụi bặm. Chiếc túi cói phù hợp với nét phóng khoáng của bộ cánh. Bên cạnh đó, khi tô điểm giày da và thắt lưng, tổng thể outfit của Gigi Hadid được nâng tầm vẻ sang trọng.

Với set áo khoác và quần dài cùng tông màu be, Kendall Jenner đã khéo léo diện bên trong một chiếc áo trắng, tạo nên bộ trang phục hài hòa, hút mắt. Để không làm giảm đi vẻ tinh tế của bộ đồ, nàng siêu mẫu chọn sandal dáng mule và túi xách xuyệt tông màu be.

Dakota Johnson diện khá nhiều item họa tiết trong một bộ trang phục, đó là áo blazer kẻ ô và quần kẻ sọc tông màu be. Dẫu vậy, tổng thể outfit vẫn có sự hài hòa, trang nhã vì Dakota Johnson diện bên trong blazer một chiếc áo thun trắng và đi giày màu nâu.

Bộ trang phục của Gigi Hadid gây ấn tượng ở nét cá tính, bụi bặm. Cô kết hợp áo sơ mi xanh nhạt với quần túi hộp, rồi đi giày sneaker trắng. "Cool ngầu" là vậy nhưng nhờ tông màu xanh nhạt và be làm chủ đạo, bộ trang phục vẫn toát lên nét nữ tính, trang nhã.

Gigi Hadid hoàn thiện phong cách sang trọng với chiếc đầm trễ vai, mang tông màu be. Tổng thể trang phục được nâng tầm khi Gigi Hadid đi một đôi boots cao cổ, có gam màu trắng dịu dàng, tao nhã. Đây là gợi ý trang phục phù hợp với các bữa tiệc và đám cưới.

Một bộ suit tông màu be là "bảo chứng" cho vẻ ngoài sang trọng, tinh tế. Với chi tiết nhấn eo, vóc dáng của Hailey Bieber được tôn lên hiệu quả. Đôi giày cao gót mũi nhọn là mảnh ghép hoàn hảo của bộ trang phục sang xịn mịn.

Trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng là bộ trang phục gồm áo len màu be kết hợp với quần jeans xanh và áo khoác dạ dáng dài. Đây là công thức đơn giản, nàng nào cũng có thể áp dụng được. Hailey Bieber đã khéo léo tô điểm một đôi khuyên tai vàng để bộ trang phục thêm nổi bật, long lanh.

Áo len cộc tay màu be và quần jeans xanh là cặp bài trùng hoàn hảo. Công thức này mang đến sự trẻ trung, năng động nhưng vẫn trang nhã. Nhờ sự xuất hiện của đôi sandal, tổng thể trang phục thêm nổi bật, phóng khoáng. Sơ vin là thao tác cần thiết để tôn dáng và cộng thêm điểm tinh tế cho bộ đồ.

Chị em không nhất thiết phải kết hợp item mang tông màu be với đồ trắng. Katie Holmes đã đổi mới phong cách khi layer bên trong chiếc áo dạ màu be một mẫu áo len màu xanh lá, rồi kết hợp với quần denim ống rộng và giày sneaker trắng. Bộ đồ của Katie Holmes có sự trang nhã và cũng rất nổi bật, trẻ trung.

Ảnh: Sưu tầm