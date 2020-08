"Điên thì có sao": Trên phim Kim Soo Hyun hôn Seo Ye Ji ngấu nghiến, thế nhưng hậu trường lại than khó thế này

Sau thành công của Điên thì có sao (Psycho But It's Okay), nhà đài tvN cũng đã tung ra video hậu trường của tập 15 và 16 trong đó hé lộ cảnh hôn ngấu nghiên của Kang Tae (Kim Soo Hyun) và Moon Young (Seo Ye Ji).

Nếu như trong phim, đôi trẻ khiến khán giả đỏ mặt khi Kang Tae đẩy Moon Young lên giường, sau đó đè người yêu xuống giường hôn ngấu nghiến, thì ở hậu trường Kim Soo Hyun lại khiến khán giả không nhịn được cười khi áp sát Seo Ye Ji vào cạnh bàn nhưng chẳng hiểu làm sao anh chàng lại vội vàng đến suýt vấp té.

Tiếp đến ở cảnh bế Seo Ye Ji lên giường, Kim Soo Hyun cũng gặp phải không ít khó khăn, anh chàng cho rằng mình muốn đóng cảnh này một cách thoải mái nhất nên đã yêu cầu đạo diễn quay lại.

Ở phân cảnh Kim Soo Hyn đè Seo Ye Jin hôn, tưởng chừng cả hai sẽ diễn cảnh này "một phát ăn ngay" thế nhưng đạo diễn đã phải liên hét lớn Kim Soo Hyun phải đẩy cảm xúc nhiều vào trong cảnh quay này, khiến anh chàng liên tục cười gượng, than khó với đạo diễn còn Seo Ye Ji thì bật cười thành tiếng vì ngại.

Kim Soo Hyun than khó khi diễn cảnh hôn với Seo Ye Ji.

Ngoài ra cũng trong đoạn video hé lộ hậu trường tập cuối, khán giả cũng đã phần nào thấy được tài diễn xuất của các diễn viên khi diễn cảnh bi vô cùng đạt, đặc biệt là Kim Soo Hyun vẫn sụt sùi sau khi đạo diễn hô cắt.

Kim Soo Hyun vẫn còn khóc dù đã diễn xong cảnh.

Điên thì có sao chính thức khép lại hôm 9/8 với cái kết viên mãn. Đôi nam nữ chính buông bỏ quá khứ đau thương, tận hưởng niềm vui hiện tại và hướng đến tương lai hạnh phúc. Phim hiện đã phát hành trọn bộ trên Netflix. Secret Forest 2 sẽ nối sóng bắt đầu từ 15/8 lúc 19g00 (giờ Việt), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.