"Điên thì có sao": Đỏ mặt với màn “giường chiếu” táo bạo của Kim Soo Hyun với Seo Ye Ji

Tập 11 Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay) tiếp nối phân cảnh bệnh nhân tâm thần Park Ok Ran trốn viện đến tìm Go Moon Young (Seo Ye Ji) ngay trong đêm để chúc mừng sinh nhật. Mặc dù có đôi chút ngỡ ngàng nhưng Moon Young vẫn đón tiếp bà ta vô cùng lịch sự. Cũng trong lúc này, vì lo sợ Moon Young xảy ra chuyện nên Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) đã lao như điên trong đêm tối đến tìm cô.

Tuy nhiên, Park Ok Ran lại chẳng hiền lành gì khi ngay lập tức gây thương tích cho Moon Young. Trái với tính cách thường lệ sẽ xử đẹp người gây tổn thương cho mình, Moon Young lại kiềm chế được cơn nóng giận này khi những lời mà Kang Tae nói cứ văng vẳng bên tai.

Ok Ran trốn viện để đến mưu sát Moon Young.

Ngay khi xuất hiện Kang Tae chỉ chực chờ bắt Ok Ran về bệnh viện mà quên đi cảm xúc của Moon Young khiến cô vô cùng buồn bã. Để xoa dịu Moon Young bởi những nổi đau mà anh gây ra trước đó, Kang Tae đã trao cho cô nụ hôn để chúc mừng sinh nhật. Tại đây, cả hai đã có cảnh "xôi thịt" vô cùng nóng bỏng thỏa lòng mong đợi của khán giả.

Cảnh nóng gây đỏ mặt của Moon Young và Kang Tae.

Sang ngày hôm sau, Kang Tae đã dành thời gian chia sẻ với Moon Young về câu chuyện của hai anh em mình cùng nỗi ám ảnh liên quan đến cái chết của mẹ. Với những thương tổn đó, Kang Tae muốn Moon Young có thể ở bên làm chỗ dựa tinh thần cho mình.

Nhờ những chia sẽ của Kang Tae, Moon Young đã tìm đến Sang Tae để yêu cầu anh phải tiếp tục vẽ tranh minh họa cho truyện của mình. Và sau nhiều lần bày tỏ tấm lòng muốn tạo một gia đình với nhau, Moon Young đã chính thức được anh trai Sang Tae chấp nhận. Gia đình ba người lại hòa thuận và trở về sinh sống cùng. Nỗ lực thuyết phục của của Kang Tae và Moon Young đều thành công ngoài mong đợi.

Đón xem tập 12 Điên thì có sao phát sóng vào lúc 21g00 (giờ địa phương), Chủ Nhật, ngày 26/7 trên kênh tvN.