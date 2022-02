Điện máy Đặng Gia - Địa chỉ lắp đặt cầu nâng, máy rửa xe đáng lưu tâm

Nếu các bạn vẫn chưa biết nên mua cầu nâng và máy rửa xe ở đâu thì hãy tham khảo Điện máy Đặng Gia nhé.



Điện máy Đặng Gia - Địa chỉ lắp đặt cầu nâng, máy rửa xe uy tín

Điện máy Đặng Gia lắp đặt máy rửa xe - cầu nâng uy tín

Điện máy Đặng Gia tự tin là một địa chỉ lắp đặt cầu nâng, máy rửa xe uy tín vì những lý do sau:

- Khi quý khách mua sản phẩm cầu nâng ô tô, nhân viên của công ty sẽ đến tận nơi khảo sát tình hình thực tế, lên phương án và lắp đặt hoàn chỉnh sản phẩm cho quý khách.

- Tùy thuộc khả năng tài chính hay quy mô cửa hàng của mình mà quý khách có thể lựa chọn mua những model cầu nâng, máy xịt rửa cao áp cao cấp nhất hay những model cầu nâng giá rẻ, máy rửa xe giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

- Với chính sách bảo hành dài hạn và miễn phí vận chuyển tới nhiều khu vực, quý khách mua hàng tại Điện máy Đặng Gia có thể yên tâm về phần chi phí phát sinh.

- Bất cứ khi nào sản phẩm gặp vấn đề, đội ngũ nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách 24/7.

Các model cầu nâng ô tô nổi bật tại Điện máy Đặng Gia

Hình ảnh thực tế sản phẩm cầu nâng 1 trụ

- Nổi bật nhất trong các mẫu cầu nâng ô tô đang được Điện máy Đặng Gia phân phối có thể kể tới cầu nâng 1 trụ Ấn Độ bàn âm. Sản phẩm có tính thẩm mỹ cao, chống lại được những tác động của môi trường bên ngoài. Đặc biệt model cầu nâng này có lớp sơn chống trơn trượt đảm bảo an toàn khi sử dụng.

- Nếu như sở hữu một không gian làm việc rộng rãi hơn thì quý khách có thể tham khảo cầu nâng 1 trụ Ấn Độ bàn nổi. Thiết bị này cũng làm việc rất bền bỉ, an toàn lại có ngoại hình đẹp mắt. Do được hoạt động dựa trên nguyên lý khí nén thủy lực nên cầu nâng Ấn Độ bàn nổi vô cùng an toàn cho người vận hành, loại bỏ các nguy cơ do rò rỉ điện.

- Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo model cầu nâng ô tô V-JET QJY-S5 đến từ Trung Quốc. Model này có ngoại hình bắt mắt cũng như mức giá mềm hơn cầu nâng Ấn Độ một chút nên cũng được khá nhiều khách hàng lựa chọn.

Các model máy rửa xe nổi bật tại Điện máy Đặng Gia

Máy rửa xe cao áp Kumisai 20M32-5.5T4

Có thể nói các model máy rửa xe ở Điện máy Đặng Gia vô cùng đa dạng. Tùy theo nhu cầu của mình mà quý khách có thể lựa chọn trong các mẫu sau:

- Với nhu cầu xịt rửa xe thông thường thì quý khách có thể lựa chọn model máy rửa xe cao áp Kumisai 20M32-5.5T4 có áp lực làm việc 250 bar cho khả năng phun rửa mạnh mẽ. Máy có tay cầm thông minh cùng bộ bánh xe giúp người vận hành có thể đẩy máy di chuyển tới mọi vị trí làm việc.

- Trong trường hợp cửa hàng của quý khách có quy mô lớn thì chúng ta nên đầu tư vào một mẫu máy rửa xe chuyên nghiệp như Palada 22M58-15T4. Với áp lực làm việc đến 400bar cùng bộ béc phun đa năng cho phép người dùng thoải mái lựa chọn loại béc phun phù hợp với từng công đoạn và vị trí làm việc khác nhau.

Trên đây là những thông tin cơ bản về thiết bị cầu nâng, máy rửa xe tại Điện máy Đặng Gia để các bạn tham khảo. Nếu như có nhu cầu mua sản phẩm hoặc nhận báo giá máy rửa xe, cầu nâng ô tô ưu đãi nhất, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi theo những thông tin dưới đây.

Công ty cổ phần thương mại trực tuyến Đặng Gia

VP. Hà Nội: Tòa nhà A14, Ngách 3/10 Liên Cơ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0983 530 698 - 0977 658 099

VP. TP HCM: Số 54/18 đường 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Hotline: 0334 758 278 - 0965 327 282

Website: https://trungtammuasam.vn

https://afamily.vn/dien-may-dang-gia-dia-chi-lap-dat-cau-nang-may-rua-xe-dang-luu-tam-20220211163023811.chn