"Diên Hi công lược" và "Như Ý truyện" bị gỡ bỏ: Fan choáng vì phim của Châu Tấn, Ngô Cẩn Ngôn biến mất

Sáng 28/9, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao với thông tin các bộ phim Diên Hi công lược và Hậu cung Như Ý truyện đã bị gỡ khỏi các nền tảng xem phim trực tuyến ở Trung Quốc mà không có bất cứ thông báo nào.

Việc các phim cung đấu đình đám đột nhiên biến mất khiến khán giả hoang mang tột độ. Nhiều người cho rằng có khả năng bản quyền phát sóng các bộ phim trên nền tảng xem phim trực tuyến đã hết hạn, vì vậy Diên Hi công lược và Như Ý truyện mới bị gỡ xuống. Dẫu vậy, vẫn có khán giả bi quan đặt giả thuyết, có thể nội dung cung đấu đang bị kiểm soát gắt gao nên các nền tảng xem phim trực tuyến mới buộc phải tháo gỡ.

"Diên Hi công lược" bị tháo khỏi các nền tảng xem phim trực tuyến.

Kể cả "Hậu cung Như Ý truyện" cũng rơi vào tình huống tương tự.

Ở 1 diễn biến khác, phim cung đấu Hậu cung Chân Hoàn truyện vẫn còn trên các nền tảng xem phim. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện chỉ có Diên Hi công lược và Hậu cung Như Ý truyện là xảy ra vấn đề khó nói.

Diên Hi công lược và Hậu cung Như Ý truyện cùng lên sóng vào năm 2018 và tạo nên cơn sốt trong dòng phim cung đấu. Điều đặc biệt là cả 2 dự án cùng khai thác đề tài hậu cung của Càn Long với các nhân vật như Càn Long, Kế Hoàng hậu, Lệnh Phi, Hàm Hương...

"Diên Hi công lược" do Vu Chính sản xuất.

Xét về thành tích, Diên Hi công lược qua mặt Hậu cung Như Ý truyện ở chỉ số lượt xem. Dẫu vậy, Hậu cung Như Ý truyện lại được ngợi khen bởi nội dung chắc chắn, diễn xuất đồng đều, mỹ thuật đỉnh cao.

Diên Hi công lược do Nhiếp Viễn, Ngô Cẩn Ngôn, Xa Thi Mạn, Hứa Khải, Tần Lam đóng chính. Còn Hậu cung Như Ý truyện lại có sự góp mặt của Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa, Lý Thấm, Trương Quân Ninh, Đổng Khiết, Lý Thuần.

"Hậu cung Như Ý truyện" có sự góp mặt của dàn sao Hoa ngữ đình đám.

Nhiều khán giả sau khi xem 2 bộ phim đã nhận xét rằng trò cung đấu ở Diên Hi công lược vẫn còn hơi non so với Hậu cung Như Ý truyện. Tuy nhiên, 2 bộ phim đều thành công và có đối tượng khán giả riêng. Khó có thể nhận định tác phẩm nào nhỉnh hơn tác phẩm nào.