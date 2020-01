"Diên Hi công lược ngoại truyện": Sửng sốt khi thái giám Viên Xuân Vọng còn sống, bắt cóc con gái Ngụy Anh Lạc

Tập 5 của Diên Hi công lược ngoại truyện mang đến những tình tiết rối rắm liên quan đến Chiêu Hoa công chúa (Vương Hạc Nhuận) - con gái Ngụy Anh Lạc. Trong tập 5, Chiêu Hoa mất tích 1 cách bí ẩn, đến cả Ngụy Anh Lạc cũng không biết nàng ta đi đâu. Vì muốn tìm Chiêu Hoa, Phúc Khang An và Tư Uyển đã đi đến 1 nơi hoang tàn, đổ nát.

Trong lúc tìm kiếm. đám người của Phúc Khang An nghe 1 giọng nói bí ẩn. Hắn ta chính là Viên Xuân Vọng - thái giám từng hãm hại Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) đến mức suýt chết. Trong quá khứ, Viên Xuân Vọng từng rất yêu Anh Lạc, tuy nhiên, khi Ngụy Anh Lạc trở thành phi tần của Càn Long (Nhiếp Viễn), Viên Xuân Vọng liền trở mặt. Cuối Diên Hi công lược phần đầu tiên, Viên Xuân Vọng đã bị trừng phạt nặng nề. Hắn bị nhốt trong thùng phân, chịu mọi sự dày vò thống khổ.

Theo lời của Tư Uyển, nhiều năm trước, Viên Xuân Vọng từng bắt cóc Chiêu Hoa. Biết Chiêu Hoa là con gái Ngụy Anh Lạc, Viên Xuân Vọng mới nhốt công chúa vào thùng phân trong 7 ngày. Sau khi được thả ra, Chiêu Hoa rơi vào tình trạng giống như bị thôi miên, tiểu công chúa liên tục có hành động kỳ quái, không điều khiển được mình.

Cung cảnh hoang tàn đổ nát xuất hiện trong "Diên Hi công lược ngoại truyện".

Khi Phúc Khang An tìm được Chiêu Hoa, bất ngờ công chúa dùng dao đâm vào người chàng. Phúc Khang An gục xuống, bất lực nhìn Chiêu Hoa tự nói chuyện với chính mình. "Đời mẹ ăn mặn, đời con khát nước" ở Diên Hi công lược ngoại truyện - Kim chi ngọc diệp hóa ra là có thật. Vì trả thù Ngụy Anh Lạc, Viên Xuân Vọng mới bất chấp mọi thứ.

Viên Xuân Vọng - thái giám độc ác nhất "Diên Hi công lược".

Ở đây phải dừng lại 1 chút để giải thích chuyện Viên Xuân Vọng gây ra nhiều tội ác nhưng vẫn được tha bổng. Có 1 lý do khó nói, luôn bị Càn Long và Hoàng Thái Hậu né tránh nhắc đến đấy là Viên Xuân Vọng có huyết thống hoàng tộc. Tuy chưa thừa nhận nhưng nhìn cách Hoàng Thái Hậu - Càn Long chừa cho Viên Xuân Vọng con đường sống, khán giả có thể đoán ra chuyện hắn chính là con riêng của Tiên Đế, là em trai cùng cha khác mẹ với Càn Long.

Con gái của Ngụy Anh Lạc đã điên loạn.

Ngụy Anh Lạc xem chừng cũng biết chuyện này nên bao năm qua, nàng cứ nhắm mắt làm ngơ, xem như mọi lỗi lầm của Viên Xuân Vọng là gió thoảng mây bay.