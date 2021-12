Diễn cảnh khóc quá xuất thần, Song Hye Kyo nhận cơn mưa lời khen, lập luôn kỷ lục rating

Tập 9 của bộ phim Now, We Are Breaking Up đã phát sóng vào ngày 10/12 trên đài SBS.

Trong phim, mẹ Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) mời Ha Young Eun (Song Hye Kyo) đến nhà với tư cách bạn gái con trai. Tại đây, bà cố tình để Ha Young Eun nhìn thấy bức ảnh của anh em Yoon Jae Guk và Yoon Soo Wan. Chưa dừng ở đó, mẹ Yoon Jae Guk còn nói những câu ẩn ý khiến Ha Young Eun đau lòng rơi nước mắt. Sau khi biết chuyện, Yoon Jae Guk đã đến động viên Ha Young Eun.

Yoon Jae Guk động viên Ha Young Eun sau khi cô bị mẹ anh làm đau lòng.

Cảnh Ha Young Eun ôm lấy Yoon Jae Guk và khóc nức nỏ nhận được lời khen của khán giả. Cảnh quay này tăng vọt lên 9,7%, mức rating cao nhất ở thời điểm hiện tại trong tập 10 dựa trên Nielsen Korea. Người dùng Naver TV - một trang web phát trực tuyến đã có những phản ứng tích cực như: "Tôi đã khóc trước lời thú nhận của Ha Young Eun", "Diễn xuất của Song Hye Kyo thật tuyệt vời", "Tôi đã bật khóc vì lời tỏ tình đầy tình cảm", "Làm sao mà cô ấy lại xinh như vậy khi đang khóc?"...

Diễn xuất của Song Hye Kyo nhận được nhiều lời khen.

Sau khi bộ phim Now, We Are Breaking Up phát sóng, Song Hye Kyo thường xuyên nhận về chỉ trích vì diễn xuất. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên không có bước đột phá, "một màu". Thậm chí, khả năng ngoại ngữ của Song Hye Kyo cũng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên nhận được lời khen về diễn xuất trong bộ phim Now, We Are Breaking Up.