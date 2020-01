Diễn biến vụ truy bắt kẻ gây ra vụ xả súng tại sới bạc: Nhiều khả năng nghi phạm đã di chuyển khỏi nơi ẩn nấp

Theo ghi nhận của PV đến 13h chiều ngày 31/1, lực lượng cảnh sát, đặc nhiệm vẫn đang bao vây, chốt chặn các ngả đường truy tìm nghi can Lê Quốc Tuấn, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM

Cảnh sát vẫn chốt chặn các ngả đường.

PV chỉ được tác nghiệp cách hiện trường chính khoảng 3km. Không khí tại đây khá căng thẳng. Người dân lo lắng, khi nghi can cố thủ, mang theo súng, manh động và nguy hiểm.

Một người dân sống gần hiện trường ấp Bốn Phú, xã Trung An cho biết, mặc dù được công an bảo vệ tuần tra liên tục, đối tượng không thể lọt ra nhưng cảm giác vẫn bất an, nhà dân quanh khu vực này đều khóa kín cửa.

Nhiều người tập trung tại hiện trường theo dõi vụ việc.

Giám đốc Công an TP.HCM, Trung tướng Lê Đông Phong cho biết, sẽ mở rộng phạm vi truy lùng, truy bắt. Có khả năng nghi phạm không còn trong phạm vi xã Trung An.

Chó nghiệp vụ được sử dụng truy tìm đối tượng.

Lực lượng công an vẫn tiếp tục sử dụng chó nghiệp vụ, xe chuyên dụng bao vây, truy lùng đối tượng.

Xe chuyên dụng hỗ trợ lực lượng cảnh sát.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật.