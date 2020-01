Diễn biến sức khỏe các nạn nhân trong vụ nổ súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn

Liên quan đến vụ nổ súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn, trao đổi với PV ngày 20/1, ông Lâm Văn Then - Chủ tịch UBND xã Phú Xá (huyện Cao Lộc) cho biết: "Ngoài 2 người tử vong, còn 5 người bị thương phải nhập viện điều trị do bị trúng đạn. Đến nay có 2 người đã được ra viện, còn lại 3 người được chuyển lên Hà Nội để tiếp tục điều trị".

Theo ông Then, từ ngày xảy ra sự việc đến nay, 2 xưởng ô tô có liên quan vẫn đóng kín cửa, chưa hoạt động trở lại. Còn đối tượng gây án vẫn đang được lực lượng chức năng truy bắt.

Hiện trường vụ nổ súng khiến 2 người chết, 5 người bị thương ở Lạng Sơn.

Sau khi ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) về tội Giết người, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối tượng này.

Khai thác từ những người thân cận với đối tượng gây án, đối tượng Sắn có thù oán với vợ cũ, sau khi sát hại gia đình vợ cũ, đối tượng có thể tự tử ở địa điểm không ai có thể tìm ra.

Tuy nhiên cảnh sát không loại trừ khả năng đối tượng đã trốn sang Trung Quốc hoặc ẩn náu trong rừng thuộc các xã biên giới. Được biết, đối tượng này còn có họ hàng đang sinh sống ở Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới thăm người thân nên rất thông thuộc địa hình.

Chân dung nghi phạm Lý Văn Sắn.

Do vậy, Công an huyện Cao Lộc khuyến cáo người dân, đặc biệt là các xã Bảo Lâm, Thanh Lòa, Phú Xá, Thạch Đạn huyện Cao Lộc khi đi rừng nếu có phát hiện cần thông báo kịp thời đến cơ quan công an để truy bắt nghi phạm.