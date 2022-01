Diễn biến nóng vụ "bữa trưa kinh hoàng" ở Hưng Yên: Người chồng không ăn cùng cũng tử vong sau 20 ngày hôn mê sâu

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo xã Ngọc Thanh, cho biết, nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Dũng (chồng chị Tươi, người địa phương), tử vong sau gần 20 ngày hôn mê sâu.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi.

Nơi xảy ra vụ việc

Khu vực nấu ăn

Gia đình nạn nhân

Trước đó, ông Bùi Văn Phúc - Chủ tịch UBND huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) cho biết, anh Dũng không đến nhà ông N.T.S. (bố chị Tươi) ăn cơm trưa 26/12. Tuy nhiên, đến ngày 28/12 khi chị Tươi tử vong và được đưa từ Hà Nội về thì anh Dũng bị ngất, hôn mê sâu và được đưa đi cấp cứu ở Hà Nội.Ông Phúc cho biết thêm, thi thể anh này được đưa về Trung tâm Y tế huyện Kim Động để tiến hành các thủ tục pháp lý.

Về nguyên nhân 4 người tử vong sau bữa trưa ở nhà ông Sản hiện công an chưa có kết luận việc này.Trước đó, theo Công an tỉnh Hưng Yên, vào trưa 26/12, tại gia đình ông N.T.S (49 tuổi, ở thôn Lai Hạ, xã Hùng An, huyện Kim Động) tổ chức ăn cơm trưa với các con, cháu.Sau đó xảy ra vụ việc đau lòng 2 người con gái và 2 cháu ngoại của ông S. tử vong.

Trong bữa trưa của gia đình ông S. có 9 người gồm vợ chồng ông S. và gia đình 2 người con gái là chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi), 2 người con chị Tươi là cháu N.V.H.N. (8 tuổi), cháu N. (3 tuổi, trú ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động) và chị Nguyễn Thị Tình (25 tuổi) cùng chồng là P.V.V. (26 tuổi) 2 con là P.T.A.B. (4 tuổi), P.G.Tr. (3 tuổi, trú xã Đồng Thanh, huyện Kim Động).Đến buổi chiều, chị Tươi, cháu N. và chị Tình cháu B. có triệu chứng nôn ói, co giật được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị. Đến tối cháu B. và cháu N. tử vong. Chị Tươi tử vong trong chiều ngày 28/12, và đến 13h ngày 29/12, chị Tình tử vong.

Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

https://afamily.vn/dien-bien-nong-vu-bua-trua-kinh-hoang-o-hung-yen-nguoi-chong-khong-an-cung-cung-tu-vong-sau-20-ngay-hon-me-sau-20220115213822031.chn