Diễn biến mới vụ tử thi có chân bị tách rời được phát hiện ở Đà Lạt

Bông tai trên tử thi ở hồ Tuyền Lâm

Tối 2/6, Công an TP.Đà Lạt ( Lâm Đồng ) phát đi thông tin tìm người thân của tử thi được phát hiện tại khu vực đường Hoa Hồng, thuộc Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Theo đó, tử thi có khả năng là nữ giới, khoảng từ 20-30 tuổi, cao từ 1,45-1,55m, tóc đen và dài 50cm, hàm trên có 12 răng bọc sứ màu trắng, hàm dưới có 12 răng bọc sứ màu trắng, răng số 7 hàm dưới bên phải không bọc sứ (răng hàm).

Người này mặc một bộ đồ vải, loại đồ bộ thường mặc ở nhà. Đó là loại áo vải dài tay màu trắng, mặt trước và mặt sau in họa tiết trang trí màu đỏ, in chữ BEAUTIFUL màu đỏ, nhãn hiệu ở cổ áo có chữ Mona màu đen, nút cài thân áo và hai ống tay bằng nhựa.

Nạn nhân mặc quần vải dài ống, lưng quần có thun, có túi quần hai bên hông, mặt trước và mặt sau in họa tiết trang trí màu đỏ, in chữ BEAUTIFUL màu đỏ.

Trang phục của tử thi

Người phụ nữ này đeo bông tai kim loại màu vàng, loại đeo sát tai, có 5 cạnh, hình viên kim cương cách điệu. Mặt trước viền bông tai có đính 17 hạt màu trắng, mặt sau có gọng kim loại thẳng màu vàng để xỏ vào lỗ đeo.

Công an TP.Đà Lạt đề nghị những ai có thông tin liên quan đến tử thi với đặc điểm nêu trên liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt (địa chỉ 53 Hùng Vương, phường 9, số điện thoại 02633.836.566) hoặc điều tra viên Trịnh Đình Hoàn (số điện thoại 0987.169.428) để phối hợp giải quyết.

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 1/6, người dân địa phương phát hiện một vật giống xương chân người trên đường Hoa Hồng, thuộc khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Các cơ quan chức năng của TP.Đà Lạt bước đầu xác định bộ xương trên gồm xương đùi và xương ống cùng bàn chân người đang trong quá trình phân hủy.

Các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP.Đà Lạt đã phối hợp với đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường và tỏa ra các khu vực lân cận để tìm kiếm phần thi thể còn lại. Hai chú chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm của lực lượng công an.

Chiều 1/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy phần thi thể còn lại trong lùm cây cách đường Hoa Hồng 10m, cách vị trí phát hiện phần chân 400m. Nhiều khả năng chân của người này bị động vật kéo ra đường.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác định danh tính nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ việc.