Diễn biến mới vụ phó công an phường tát "cháy má" cô gái trong quán cắt tóc ở Cao Bằng

Xử lý nghiêm vụ việc để làm gương cho toàn lực lượng

Trao đổi với báo chí, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị lập tức ra quyết định tạm đình chỉ công tác với Phó Trưởng Công an phường Sông Bằng để xác minh. Đây là sự việc đáng tiếc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh tốt đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân.

Hình ảnh người đàn ông được cho là Phó trưởng Công an một phường ở TP Cao Bằng 2 lần tát mạnh vào mặt một cô gái được camera an ninh ghi lại

Theo Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, thời điểm xảy ra vụ việc, những cán bộ có mặt trong đoạn clip đang giải quyết việc cá nhân chứ không phải đang làm nhiệm vụ. Ban giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng thống nhất phương án phải "xử lý rất nghiêm túc" để làm gương trong toàn lực lượng. Vụ việc hiện nay được giao cho Công an TP Cao Bằng tập trung xác minh.

"Chúng tôi kiên quyết không bao che, không dung túng, ai sai đến đâu thì phải chịu hình thức xử lý đến đó. Việc xử lý phải có tính răn đe, làm gương cho người khác. Cơ quan chức năng sẽ xem xét chi tiết, thận trọng các hành vi, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ kiên quyết xử lý đến cùng" - Đại tá Vũ Hồng Quang khẳng định.

Bác sĩ sản khoa liên quan không làm việc ở cơ sở y tế công lập

Thông tin đến PV Báo Sức khoẻ & Đời sống tối 3/5, ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc nhóm người đến nhà, hành hung người phụ nữ ở TP Cao Bằng. Vụ việc được cho là xuất phát từ việc một bác sĩ sản khoa gọi điện cho nữ bệnh nhân hẹn đến khám lúc hơn 22h đêm dẫn đến mâu thuẫn, lan truyền clip trên mạng xã hội.

"Kết quả rà soát ban đầu cho thấy bác sĩ sản khoa trên không thuộc biên chế tại bất kỳ cơ sở y tế công lập nào do Sở Y tế tỉnh Cao Bằng trực tiếp quản lý. Người này đang làm việc cho một phòng khám tư nhân. Sở Y tế tỉnh Cao Bằng sẽ cho kiểm tra, xác minh cụ thể và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm", ông Nông Tuấn Phong nhấn mạnh.

Hình ảnh Phó Công an phường Cao Bằng lao vào tiệm cắt tóc hành hung phụ nữ bị camera ghi lại.

Trước đó, anh Đ.K (P.Đề Thám, TP.Cao Bằng) có phản ánh, khoảng 22h30 tối 28/4 khi gia đình anh đang ăn cơm thì có một bác sĩ ở Phòng Khám Đa Khoa Hữu Nghị 103 Cao Bằng gọi điện cho em gái của anh là chị T.B.K và nói rằng "xuống đây anh khám phụ khoa cho".

Sau đó, bạn trai của chị T.B.K gọi lại cho bác sĩ này và hỏi: "Ông biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà gọi người yêu tôi đi khám phụ khoa hả?" rồi hai bên to tiếng với nhau.

Đến khoảng 23h cùng ngày, vị bác sĩ nói trên cùng người đàn ông mặc áo giống công an phường và một người tự xưng là cán bộ phường Sông Bằng đến nhà chửi bới, đòi bắt và đánh người nhà anh. Tại đây, người mặc quần áo giống công an lôi kéo nam thanh niên trẻ ở quán cắt tóc lên xe ô tô nhưng bị những người có mặt ngăn cản.

Trong lúc giằng co, người đàn ông áo trắng tát thẳng mặt cô gái, đẩy mạnh khiến cô gái này suýt ngã. Khi những người ở quán cắt tóc vào nhà, người đàn ông cũng đi vào và tiếp tục tát mạnh cô gái.

Mặc dù những người có mặt đều nói "nhà có camera" nhưng người đàn ông áo trắng vẫn hung hăng.

Theo người đăng tải clip, họ không biết những người trên xe ô tô là cán bộ thuộc đơn vị nào bởi khi định đưa nam thanh niên ở quán cắt tóc đi, những người trên không đọc lệnh bắt giữ hay giới thiệu chức vụ.













https://afamily.vn/dien-bien-moi-vu-pho-cong-an-phuong-tat-chay-ma-co-gai-trong-quan-cat-toc-o-cao-bang-20220504090452935.chn