Diễn biến mới vụ một trưởng khoa của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa bị tố sàm sỡ cấp dưới tại nơi làm việc

Ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa vừa ký kết luận vụ đơn tố cáo ông V.M.H.-Trưởng khoa Dược Bệnh viện Nhi Thanh Hóa sàm sỡ, quấy rối tình dục nữ cấp dưới.



Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nơi ông H. công tác.

Kết quả xác minh từ bản tường trình của ông H., bà G. (nhân viên Khoa Dược Bệnh viện Nhi Thanh Hóa) và một số clip ghi cảnh ông H. quàng tay, véo cơ thể bà G., Sở Y tế Thanh Hóa kết luận không đủ cơ sở khẳng định ông H. có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục bà G.

Lý do là cả ông H. và bà G. không tố cáo (đơn nặc danh) và không thừa nhận.

Sở Y tế Thanh Hóa cho rằng, hành động của ông H. là không phù hợp, vi phạm về thuần phong mỹ tục, chưa thể hiện gương mẫu trong giao tiếp ứng xử. Thời điểm bị tố cáo, ông H. đang là Bí thư Chi bộ Khoa Dược, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Vì vậy, hành động của ông H. không phù hợp với vai trò nêu gương là Bí thư Chi bộ.

Về thông tin liên quan đến chứng chỉ ngoại ngữ của ông H., qua xác minh, Sở Y tế Thanh Hóa xác định, chứng chỉ tiếng Anh trình độ C của ông V.M.H. do Trung tâm ngoại ngữ - tin học INEC chỉ được cấp giấy chứng nhận tham gia/hoàn thành khóa học/chương trình đào tạo để xác nhận tham gia và hoàn thành khóa học chứ không được cấp chứng chỉ tiếng Anh của hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về chứng chỉ tiếng Anh TOEIC do Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam cấp cho ông V.M.H thì tổng điểm ông H. đạt được là 200 điểm. Căn cứ theo quy định về điểm quy đổi thì chứng chỉ này không đủ điểm quy đổi ngang với bậc 2 (A2) như trong các hồ sơ, lý lịch về cán bộ mà ông H. khai.

Như vậy, dù 2 chứng chỉ tiếng Anh trên đều không hợp lệ nhưng những năm qua, ông H. đã sử dụng để khai trong các hồ sơ, lý lịch công tác, hồ sơ cán bộ để thăng tiến.

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, việc để cho một cán bộ là trưởng một khoa của bệnh viện sử dụng 2 chứng chỉ tiếng Anh không hợp lệ trong nhiều năm qua, nguyên nhân là do vi phạm của đơn vị cấp không đúng thẩm quyền và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa rà soát hồ sơ chưa đầy đủ, cá nhân ông V.M.H chủ quan không tìm hiểu kỹ.

Sở Y tế Thanh Hóa khẳng định, những hành động của ông H. với nữ đồng nghiệp cấp dưới được xem xét kỷ luật theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, đề nghị xem xét vi phạm trách nhiệm nêu gương đối với vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Dược Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Do vậy, Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu Bệnh viện Nhi Thanh Hóa có văn bản gửi Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Đảng ủy Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tổ chức kiểm điểm ông V.M.H. Đồng thời, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tổ chức kiểm điểm, xem xét hình thức kỷ luật phù hợp với những vi phạm của ông H.; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa có liên quan khi để xảy ra vi phạm.

Trước đó, như tin đã đưa, cuối năm 2021, Tỉnh ủy Thanh Hóa nhận được đơn thư có nội dung tố cáo ông V.M.H- Trưởng Khoa Dược Bệnh viện Nhi Thanh Hóa có hành vi sàm sỡ nữ dược sĩ của khoa ngay tại bệnh viện. nội dung đơn cho biết, vào khoảng 17h ngày 17/9/2021, một nữ dược sĩ của Khoa Dược trực tại bệnh viện theo quy định. Khi đang trực thì ông H. vào phòng và có hành vi ôm, sàm sỡ nữ dược sĩ nhiều lần. Khi bị ôm, nữ dược sĩ đã nhiều lần đẩy ông H. ra và ông Hùng chỉ buông tha khi bị phản ứng mạnh.

Ngoài ra, ông H. còn bị tố sử dụng chứng chỉ tiếng Anh không hợp lệ.

