Diễn biến đợt mưa lớn ở Miền Bắc và tình hình sạt lở ở Tây Nguyên

Miền Bắc đón mưa lớn kéo dài

Ngày hôm qua 31/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 07h đến 20h ngày 31/7 có nơi trên 70mm như: Thượng Tiến 1 (Hòa Bình) 121.6mm, Phú Đình (Thái Nguyên) 104.6mm, Hảo Nghĩa (Bắc Kạn) 94.4mm, Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 114mm, Thanh Trì (Hà Nội) 112.6mm, Nga Sơn (Thanh Hóa) 116.4mm,…

Mưa lớn trong ngày 31/7 đã khiến nhiều địa phương phía Bắc xảy ra tình trạng ngập lụt như Lào Cai, Hà Nội,...

Ngập lụt tại TP Lào Cai vào ngày 31/7. Ảnh: Đ.X

Cơ quan khí tượng dự báo, từ 1/8 đến đêm 2/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120mm, có nơi trên 200mm.

Từ đêm 2/8 - 3/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi trên 80mm.

Ngoài ra, cũng từ ngày 1/8, Nghệ An, Hà Tĩnh và khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 70mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Về thế, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cũng cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường tại Hà Nội. Ảnh: Ngô Nhung - Khổng Chí.

Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục mưa rất lớn

Vào chiều 30/7 vừa qua đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp trạm CSGT Madanguoi tại đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng làm 3 cán bộ CSGT hy sinh và 1 người dân tử vong. Không chỉ tại Lâm Đồng, nhiều địa phương khác như Đắk Lắk, Đắk Nông cũng đã có mưa to đến rất to, gây ngập, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng và gây thiệt lớn về tài sản của người dân.

Vậy tình hình mưa tại khu vực Tây Nguyên trong những ngày tới ra sao?

Sạt lở nghiêm trọng tại đèo Bảo Lộc vào chiều 30/7.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, ngày 1/8 khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên trên 70mm. Từ chiều tối ngày 1/8 đến đêm 2/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 80mm, có nơi trên 120mm.

Từ ngày 4/8 mưa giảm dần.

Như vậy, trong những ngày tới khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa lớn. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trước diễn biến phức tạp về tình hình mưa lũ tại Trung Bộ và Tây Nguyên, Bộ Giao thông vận tải đã ra công điện khẩn yêu cầu các đơn vị tập trung ứng phó.

Trong đó đáng chú ý, cấm đường tại các vị trí nguy hiểm (ngầm tràn, cầu, phà…) trên các tuyến quốc lộ trong vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ; kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi vào những vị trí này, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho người, phương tiện trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt khu vực đèo Bảo Lộc - Quốc lộ 20.

Ảnh: Thy Huệ - Đại Việt.

Đến chiều 31/7, lực lượng chức năng đang tập trung xử lý, dọn dẹp hiện trường vụ sạt lở để sớm thông xe. Cơ quan chức năng của tỉnh sẽ đánh giá toàn tuyến, đặc biệt là những điểm nhạy cảm về sạt lở rồi mới có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc lưu thông.

Người dân có lộ trình qua đèo Bảo Lộc có thể lựa chọn những phương án tạm thời sau:

Phương tiện từ hướng Đà Lạt đi TP HCM có thể ra ngã 3 Lộc Sơn rẽ phải đi huyện Bảo Lâm, lên đèo Con Ó (Quốc lộ 20) về Đạ Tẻh, Đạ Huoai rồi lưu thông TP HCM.

Còn hướng từ TP HCM lên Đà Lạt có thể di chuyển theo hướng Đạ Huoai tới Đạ Tẻh, lên đèo Con Ó vào huyện Bảo Lâm ra ngã 3 Lộc Sơn rồi Đà Lạt. Hiện tại hướng lưu thông thay thế này, có xảy ra điểm sạt lở nhỏ nhưng không xảy ra ùn tắc, lưu thông được.

+ Từ Phan Thiết có thể đi theo Quốc lộ 28 và 28B. Còn Quốc lộ 55 đang có hiện tượng ngập và sạt lở nên chưa thể lưu thông an toàn được.