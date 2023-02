Diễn biến "dở khóc dở cười" vụ Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị phạt Đặng Thùy Trang vì status "Có 1 chuyện hài không tưởng..."

Những người theo dõi hành trình của Hoa hậu Thuỳ Tiên đều biết đến sự việc nàng hậu dính vào thị phi với bà Đặng Thuỳ Trang. Vào 27/3/2022, tài khoản Facebook Đặng Thuỳ Trang có đăng tải bài viết với tựa đề: "Có 1 chuyện hài không tưởng về top 6 gương mặt tiêu biểu…". Đáng nói, bài viết này có thông tin và hình ảnh của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Thời điểm đó, việc làm của bà Đặng Thuỳ Trang đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và sự nghiệp của Thuỳ Tiên.

Sau khi kết thúc nhiệm kì Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2021, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng để yêu cầu xử phạt bà Đặng Thuỳ Trang, đồng thời yêu cầu người này chấm dứt việc đăng tải những thông tin, hình ảnh liên quan đến cô.

Hiện tại, vụ việc này đã có nhiều diễn biến mới và có chi tiết "dở khóc dở cười".

Lý do Thuỳ Tiên 2 lần bị từ chối đơn kiến nghị xử phạt bà Đặng Thuỳ Trang

Mới đây nhất, đại diện pháp lý của Hoa hậu Thuỳ Tiên đã làm việc với Sở TT - TT Lâm Đồng nhưng không được giải quyết. Vào tháng 9/2022, Thùy Tiên đã làm đơn kiến nghị xử phạt hành chính với bà Đặng Thùy Trang tới Sở TT - TT TP.HCM. Đồng thời, Thuỳ Tiên cũng gửi đơn đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM để mong can thiệp xử lý vụ việc. Tuy nhiên, thời điểm này Sở xác minh bà Đặng Thùy Trang cư trú tại tỉnh Lâm Đồng.

Sau đó, phía Hoa hậu Thuỳ Tiên gửi hồ sơ đến sở TT - TT Lâm Đồng. Chia sẻ với chúng tôi, ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng nói: "Ngày 8/2, đại diện của Thùy Tiên đã đến Sở, cung cấp bằng chứng về hành vi của bà Đặng Thùy Trang là Trang đã dùng Facebook cá nhân tự ý đăng tải những thông tin, hình ảnh của Thùy Tiên khi chưa nhận được sự đồng ý. Tuy nhiên sau khi xem xét, kiểm tra, thanh tra Sở xác nhận bà Đặng Thùy Trang không có thường trú hoặc tạm trú tại Lâm Đồng. Bà Trang có thường trú tại Cần Thơ. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng không có thẩm quyền xử lý vụ việc. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho Thùy Tiên sau".

Tiếp theo, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tổng hợp hồ sơ của Hoa hậu Thuỳ Tiên gửi đến Sở TT - TT TP. Cần Thơ để giải quyết.

Hoa hậu Thuỳ Tiên 2 lần bị từ chối xử lý đơn kiến nghị xử phạt bà Đặng Thuỳ Trang vì... nộp sai địa phương cư trú của bà Trang

Động thái của bà Đặng Thuỳ Trang

Sau khi thông tin đại diện pháp lý của Hoa hậu Thuỳ Tiên đã làm việc với Sở TT - TT Lâm Đồng được chia sẻ rộng rãi, bà Đặng Thuỳ Trang liên tục đăng tải những dòng trạng thái có ý nhắc đến sự việc này. Bà Đặng Thuỳ Trang cho biết đã nắm được thông tin nhưng hiện tại chưa nhận được đơn triệu tập để làm việc từ cơ quan chức năng. Đồng thời, bà Đặng Thuỳ Trang cũng đề nghị Thuỳ Tiên cung cấp bằng chứng, chứng minh hành vi sử dụng trái phép hình ảnh, bôi nhọ uy tín.

Bà Đặng Thuỳ Trang cho biết chưa nhận được đơn triệu tập từ cơ quan chức năng để xử lý vụ việc

Trước đó, bà Đặng Thuỳ Trang đưa ra thông tin rằng vào năm 2017 Thùy Tiên vay bà 1,5 tỷ đồng để làm chi phí tham gia Hoa khôi Nam Bộ với nhiều cam kết giữa 2 bên. Thời điểm này, bà Trang không trực tiếp cho vay mà ký tên trong giấy tờ với vai trò là người làm chứng. Bà Trang cho rằng Thuỳ Tiên đã không thực hiện những cam kết sau khi đạt giải nên yêu cầu bồi thường 2,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, Thuỳ Tiên khẳng định trong tâm thư gửi đến công chúng hồi tháng 11/2022: "Ở tuổi 18-19, trước những người bước đến cuộc đời mình, tôi luôn nghĩ họ sẽ luôn dành sự thương yêu và lòng tốt vì vậy tôi đã không lo nghĩ bất kỳ điều gì. Tôi đặt bút ký bằng với tất cả niềm tin, tôi bị hại nhưng vẫn không hề hay biết ở thời điểm đó. Hợp đồng dù đã ký nhưng tôi xin khẳng định rằng chưa nhận bất cứ khoản tiền nào và cũng không hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào như lời bà Đặng Thùy Trang đã hứa".

Phản hồi việc này, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo - người đại diện pháp lý cho Thùy Tiên - khẳng định: "Theo các tài liệu bà Trang đưa ra thì không có tài liệu gì thể hiện Tiên vay nợ của Trang và thực tế Tiên chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Trang".

Thuỳ Tiên từng chia sẻ trước truyền thông: "Tôi nghĩ vụ kiện này là rủi ro lớn với sự nghiệp của tôi nhưng tôi không nghĩ là nó sai. Tôi may mắn là không bị vướng vào một đường dây nào cả nhưng có nhiều cô gái ngoài kia thì sao. Tôi mong họ không bị vướng vào trường hợp nào giống tôi. Hôm nay, tôi không quan tâm đến việc thắng kiện nhưng tôi chỉ muốn đứng đây và nói là tôi bị lừa. Nếu thua, tôi sẽ tuân thủ theo pháp luật. Không ai muốn đi đến kiện tụng cả nhưng tôi mong nhiều thế hệ trẻ đằng sau sẽ không mắc phải sự việc tương tự, hay phải đi kiện tụng nữa".

Ảnh: FBNV