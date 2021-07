Diễn biến bất ngờ vụ sao nữ "Vườn sao băng" tự tử: Nhân chứng bị kiện ngược vì khai gian chuyện ép phục vụ tình dục cho quan chức

Sau 10 năm điều tra không có kết quả, vụ án nữ diễn viên Jang Ja Yeon của "Vườn sao băng" tự tử đã chính thức khép lại. Tuy nhiên, bức di thư của cô về việc từng bị 31 nhân vật quyền lực của Hàn Quốc lạm dụng tình dục vẫn gây bức bối dư luận.

Vào năm 2019, Yoon Ji Oh - người tự nhận là bạn thân của Jang Ja Jeon đã đứng ra làm nhân chứng cho việc cố diễn viên bị ép làm nô lệ tình dục. Nhưng rồi cô gái này cũng bị "bóc phốt" lợi dụng cái chết của bạn thân để trục lợi.

Cố diễn viên Jang Ja Yeon và bức thư tuyệt mệnh nói về việc bị lạm dụng tình dục bởi 31 nhân vật có "máu mặt"

Mới đây, công ty quản lý cũ của Jang Ja Yeon đã chính thức khởi kiện Yoon Ji Oh cùng với người từng làm quản lý trực tiếp của cố diễn viên về hành vi vu khống. Cụ thể, Yoon Ji Oh và quản lý cũ của Jang Ja Yeon đã liên tục công kích, đưa ra bằng chứng tố cáo CEO của công ty quản lý đã ép Jang Ja Yeon đi tiếp rượu, làm nô lệ tình dục cho các quan chức. Hành động này đã gây ra nhiều tổn hại nên CEO và công ty quyết định khởi kiện với mức bồi thường là 20 tỷ đồng.

Yoon Ji Oh

Trong thông báo mới nhất, công ty quản lý của Jang Ja Yeon khẳng định Yoon Ji Oh và quản lý cũ đã thay đổi lời khai để trục lợi. Vào ngày 25/6/2010, Yoon Ji Oh từng làm chứng về việc công ty không ép nghệ sĩ tiếp rượu, nhưng đến ngày 19/3/2019 cô lại xuất hiện trên một chương trình và nói CEO ép buộc Jang Ja Yeon phục vụ nhiều người. Công ty cho rằng hành động trước sau bất nhất của Yoon Ji Oh là để phục vụ cho việc quảng bá sách của mình.

Nguồn: Koreaboo