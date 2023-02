Diễn biến bất ngờ vụ án YouTuber Jimmy Huỳnh

Ngày 8-2, TAND tỉnh Bạc Liêu đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Huỳnh Trung Hiếu (YouTuber Jimmy Huỳnh, SN 1975; ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).



Tại phiên tòa, HĐXX nhận định vụ việc xảy ra tại TP Cần Thơ nên thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử phải thuộc các cơ quan tố tụng tại địa phương này. Ngoài ra, một số chi tiết quan trọng dẫn đến kết luận sai thẩm quyền là việc ký hợp đồng thuê xe và lúc bị hại báo xe bị bán đều diễn ra trên địa bàn TP Cần Thơ.

Từ đó, HĐXX quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra, truy tố, xét xử lại cho đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Bị cáo Huỳnh Trung Hiếu tại phiên xét xử sơ thẩm

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Hiếu là Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo Anh ngữ E-MEKONG, trụ sở tại TP Cần Thơ. Ngày 20-3-2019, Hiếu thuê ôtô của bà Vưu Thanh Hà (SN 1976; ngụ tỉnh Bạc Liêu) với giá 11 triệu đồng/tháng để đưa rước nhân viên.



Tháng 5-2019, Hiếu mang ôtô đi cầm 350 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sau khi cầm xe, Hiếu nói dối với bà Hà là vẫn đang sử dụng và thanh toán tiền thuê hằng tháng. Tuy nhiên, đến tháng 6-2021, Hiếu ngưng thanh toán tiền thuê xe và lẩn tránh bà Hà.

Ngày 12-11-2021, bà Hà phát hiện ôtô mình đang được một người đàn ông điều khiển nên trình báo vụ việc với công an. Qua làm việc, người này đã tự nguyện giao nộp xe để phục vụ quá trình điều tra.

Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Trung Hiếu. Do bỏ trốn nên Hiếu bị truy nã đặc biệt. Sau đó, Hiếu ra đầu thú.

Ngày 30-9-2022, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND TP Bạc Liêu đã tuyên phạt Hiếu 3 năm 6 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".