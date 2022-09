Diện áo sơ mi lụa vừa sang vừa mát và đây là 4 địa chỉ mua sắm cực ổn cho chị em tham khảo

Áo sơ mi vẫn luôn là món đồ thời trang quen thuộc và cơ bản trong tủ đồ của nàng công sở. Nhưng bên cạnh những mẫu áo sơ mi vải thô thông thường, các nàng đừng bỏ qua áo được làm từ chất liệu mỏng mát như lụa, lanh, tơ... Đây là những sản phẩm cực hay ho, chúng không chỉ thoải mái mà còn giúp bạn trở nên thanh lịch và sang trọng hơn trong mắt mọi người. Bên cạnh đó, những mẫu áo này cũng không hề kén dáng hay khó phối đồ đâu. Nếu chưa biết tìm mua áo sơ mi lụa ở đâu, thì bạn còn chần chừ gì mà không điểm qua 4 địa chỉ đình đám dưới đây.

Veo's

Veo's có lẽ là cái tên đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của nhiều cô gái khi cần tìm những mẫu áo sơ mi điệu đà cho bản thân. Đây là local brand ''quen mặt'' và được rất nhiều chị em ưa chuộng bởi chất lượng sản phẩm mang lại.

Nổi bật trong thiết kế của Veo's chính là kiểu dáng nữ tính, dịu dàng và không hề kém phần sang chảnh. Ngoài ra phải kể đến việc lựa chọn họa tiết, màu sắc cùng những điểm nhấn độc đáo ở phần tay áo và cổ áo giúp các thiết kế của Veo's luôn nhận được nhiều sự yêu thích của hội chị em. Một điểm cộng nữa cho Veo's này chính là sự đa dạng về mẫu mã. Veo's thường xuyên tung ra các thiết kế mới mẻ, hợp thị yếu và xu hướng của thị trường nên dường như luôn là địa chỉ hàng đầu cho ai đang tìm kiếm những kiểu áo này. Có thể nói, các sản phẩm của Veo's sinh ra để dành cho những cô nàng hiện đại, ưa thích phong cách thời trang sang trọng và bánh bèo.

Về giá, với chất lượng và kiểu dáng tốt và khá ấn tượng, các mẫu thiết kế của Veo's có giá dao động từ 400k - 600k/ chiếc chị em nhé.

Nơi mua: Veo's Giá: 400k - 600k

Darling.ism

Darling.ism chính là cái tên thứ 2 trong danh sách lần này mà chị em nên ghim ngay. Đây là local brand đến từ Sài Gòn và nổi tiếng với các mẫu thiết kế nữ tính và duyên dáng. Bên cạnh váy đầm, Darling.ism cũng mang đến cho chị em nhiều mẫu áo sơ mi, áo blouse mỏng cực kỳ xinh xắn. Điểm thú vị trong thiết kế của Darling.ism chính là phom dáng bồng bềnh, bèo nhún ở cổ và bo nhẹ ở ống tay. Điểm mạnh của loạt chi tiết này chính là giúp mang lại vẻ đẹp mềm mại, cuốn hút và yêu kiều hơn cho người mặc. Bạn có thể phối chúng với chân váy, quần short hay quần jeans vì đều toát lên vẻ sang chảnh bậc nhất cho giao diện của mình.

Nơi mua: Darling.ism Giá: 500k - 600k

Ziel Official

Nếu bạn đang cần sắm cho mình những chiếc áo sơ mi lụa để diện đi học và đi làm, thì Ziel Official sẽ mang đến nhiều lựa chọn cực kỳ hay ho đó nhé. So với các thương hiệu khác, áo sơ mi tại Ziel Official không có nhiều họa tiết nhấn nhá quá đặc sắc mà chỉ tập trung và đường nét mềm mại và các chi tiết nhỏ ở kiểu dáng. Chính bởi sự tối giản này mà các thiết kế của brand luôn được nhiều chị em công sở yêu thích, bởi chúng cực kỳ phù hợp cho môi trường công sở nghiêm túc.

Ngoài ra, Ziel Official cũng mang đến nhiều lựa chọn màu sắc mới lạ hơn như màu be, nâu, đen,... để các nàng có thể đổi mới phong cách của bản thân mỗi ngày. Về giá, áo sơ mi của Ziel Official có giá bán khá rẻ, chỉ từ 350k - 400k là bạn đã có thể sở hữu ngay 1 ''em'' rồi.

Nơi mua: Ziel Official Giá: 350k - 400k

Dear José

Cuối cùng là cái tên đình đám trong giới local brand Việt, đó chính là Dear José. Hội chị em say mê local brand chắc chắn chẳng mấy lạ lẫm với các thiết kế trứ danh và ''nổi như cồn'' của Dear José đúng không nào. Bên cạnh váy đầm, Dear José cũng tung ra thị trường nhiều sản phẩm áo sơ mi, áo blouse cực kỳ xịn xò cho chị em sắm sửa.

Tuy không nhiều nhưng các mẫu áo sơ mi, áo blouse của Dear José luôn chất lượng, cứ ra mẫu nào là ''hot hit'' mẫu đó. Nổi bật trong thiết kế của brand chính là vẻ đẹp của sự hiện đại, trẻ trung và không kém phần điệu đà và lãng mạn. Mỗi sản phẩm đều có một điểm nhấn riêng trong thiết kế để có thể thu hút sự chú ý của người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với sự đầu tư trong thiết kế cũng như chất liệu sản phẩm, các mẫu áo của Dear José sẽ có giá nhỉnh hơn so với mặt bằng chung, nhưng thực sự rất đáng tiền các nàng nha.