Diễm My úp mở sắp hội ngộ đồng nghiệp "Tình yêu và tham vọng", fan thất vọng vì "chắc chắn không có Nhan Phúc Vinh"

Ngày mai, Diễm My 9x sẽ tổ chức fan meeting đầu tiên tại Hà Nội để tri ân tình cảm của người hâm mộ phía Bắc sau khi nữ diễn viên góp mặt trong bộ phim Tình yêu và tham vọng gây sốt màn ảnh nhỏ.

Mới đây nhất, trên fanpage cá nhân, Diễm My đã bày tỏ sự lo lắng vì thời tiết mưa gió của Thủ đô. Bên cạnh đó, người đẹp cũng bật mí dàn khách mời tham gia fan meeting của mình là những "nam thanh nữ tú của Hà thành". Bên dưới chia sẻ của Diễm My, nhiều khán giả háo hức dự đoán dàn khách mời sẽ tham gia fan meeting của người đẹp. Nhiều người cho rằng chắc chắn đó sẽ là những đồng nghiệp đã cùng Diễm My tham gia bộ phim Tình yêu và tham vọng.

Loạt hình ảnh đẹp của Diễm My trong sự kiện gần đây.

Tuy nhiên, việc Diễm My chia sẻ dàn khách mời đến từ Hà Nội khiến một bộ phận khán giả tỏ ra thất vọng vì chắc chắn một điều rằng, trong dàn khách mời sẽ không có sự góp mặt của "nam thần Cần Thơ" Nhan Phúc Vinh. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng cho rằng ngay cả khi Diễm My không úp mở về dàn khách mời đến từ miền Bắc, thì cũng khó có hy vọng Nhan Phúc Vinh sẽ xuất hiện bên cạnh nữ đồng nghiệp khi trước đó, cả hai từng dính tin đồn mâu thuẫn tới mức không kết bạn facebook với nhau.

Được biết, fan meeting của Diễm My sẽ diễn ra tại Hà Nội vào 14h ngày mai, mở cửa tự do cho người hâm mộ.