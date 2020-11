Diễm My tiết lộ tại sao Nhan Phúc Vinh xa cách với mình, liệu có phải là nguyên nhân "cạch mặt" trong "Tình yêu và tham vọng"?

Mới đây, trong fan meeting đầu tiên tại Hà Nội, nữ diễn viên Diễm My 9x đã có những chia sẻ về bạn diễn Nhan Phúc Vinh trong phim Tình yêu và tham vọng. Trước thắc mắc của fan rằng liệu Diễm My có nhận lời nếu có cơ hội đóng chung với Nhan Phúc Vinh một lần nữa, người đẹp sinh năm 1990 cho biết cô rất quý Nhan Phúc Vinh và sẽ sẵn sàng nhận lời đóng chung phim, hoặc tham gia một gameshow nào đó với đàn anh.



Diễm My trong fan meeting tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, Diễm My cũng chia sẻ thêm về mối quan hệ với bạn diễn. Nữ diễn viên nói rằng ban đầu khi gặp Nhan Phúc Vinh, cô không nghĩ anh sẽ là gu của mình vì Nhan Phúc Vinh ngoài đời ít nói, sống khép kín. Điều này cũng giống với bản thân Diễm My, nên cô có xu hướng thích những người sống cởi mở hơn. Tuy nhiên, thời điểm mà nhân vật Phan Hoàng Linh trong phim phải lòng Minh tổng thì Diễm My cũng có cảm tình với Nhan Phúc Vinh ở ngoài đời.

Tuy nhiên, Diễm My cho rằng vì bản tính Nhan Phúc Vinh vốn khép kín nên anh rất ngại "va chạm" với bạn diễn khác phái. Nữ diễn viên tâm sự: "Khi đóng phim mới nhập tâm vào nhân vật thôi chứ ngoài đời anh Vinh rất giữ khoảng cách với những diễn viên nữ, ngoại trừ những người thuộc thế hệ đàn chị như Lã Thanh Huyền".

Trước chia sẻ này của Diễm My, nhiều fan cho rằng rất có thể đây là lý do khiến cho trước đây, Nhan Phúc Vinh - Diễm My dính nghi án cạch mặt nhau. Nam diễn viên gốc Cần Thơ không hề tương tác với bạn diễn suốt quá trình đóng phim chung. Anh cũng hiếm khi đăng ảnh hậu trường có mặt Diễm My lên trang cá nhân hay fanpage.