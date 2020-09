Diễm My - Ninh Dương Lan Ngọc đọ sắc với... đồ bộ, fan tò mò phải chăng là bằng chứng đóng chung phim mới?

Cuối tuần qua, cặp đôi Diễm My - Ninh Dương Lan Ngọc đồng loạt đăng tải hình ảnh cả hai diện đồ bộ mặc nhà trên fanpage cá nhân. Điều đáng nói là khi không diện những trang phục lộng lẫy, đắt tiền hay sang chảnh, cả hai nữ diễn viên vẫn rất xinh đẹp và đáng yêu. Ngay lập tức, bức ảnh của cặp đôi nhận được tương tác "khủng" của khán giả.

Trong khi đó, một số người đồn đoán phải chăng đây là bằng chứng cho việc cặp đôi đang chuẩn bị hợp tác trong bộ phim mới? Sẽ là tác phẩm nào sau Gái già lắm chiêu và Cô ba Sài Gòn? Có phải đó là dự án mà Diễm My cùng hợp tác với Nhã Phương?

Tuy nhiên một số fan thì cho rằng đây đơn giản là ảnh "vui chơi cuối tuần" của Diễm My - Lan Ngọc. Cả hai vốn nổi tiếng thân nhau, đến mức cuối tuần Diễm My đã qua nhà bạn mình ngủ. Diễm My cũng chia sẻ trong phần bình luận dưới bài đăng của mình rằng, cô nàng rất có duyên với các cô gái tuổi Canh Ngọ (1990). Khi ra Bắc tham gia bộ phim Tình yêu và tham vọng, Diễm My cũng rất thân với Huyền Lizzie (sinh năm 1990). Ở Sài Gòn, cô lại chơi thân với Lan Ngọc (cũng là một cô nàng Canh Ngọ).

Dù diện đồ bộ mặc nhà nhưng 2 diễn viên vẫn vô cùng xinh đẹp.

Được biết, hiện tại, Diễm My đang trong quá trình ghi hình cho bộ phim điện ảnh mới. Theo những gì được nữ diễn viên tiết lộ trên fanpage, có vẻ như cô và Nhã Phương sẽ cùng hợp tác trong dự án lần này, còn việc Lan Ngọc có tham gia hay không vẫn là điều còn đang bỏ ngỏ.

Sau Tình yêu và tham vọng, Diễm My được nhiều khán giả biết tới và yêu mến. Dù còn nhiều tranh cãi trái chiều về diễn xuất nhưng Diễm My chia sẻ cô luôn đón nhận những bình luận khen chê của người xem ở góc độ tiếp thu và thay đổi, cố gắng hoàn thiện bản thân và diễn xuất để được khán giả yêu mến hơn.